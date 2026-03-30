Čak se i AfD distancira od Trumpa, ali Merz ga se i dalje ne odriče

Distancira li se Alternativa za Njemačku (AfD) od američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog rata u Iranu te koristi li taj rat njemački kancelar Friedrich Merz kako bi se što više približio prvom čovjeku Sjedinjenih Država? Ta se pitanja u posljednje vrijeme nameću u Njemačkoj, ali i šire, zbog Merzove suzdržanosti prema Trumpu te otvorenih kritika iz AfD-a upućenih američkoj politici. Neposredno prije ovotjednog uzvratnog posjeta američkih republikanaca Berlinu, podcast "Politiko" je, pozivajući se na insajderske izvore iz AfD-a, izvijestio kako je supredsjedateljica i predsjednica kluba zastupnika AfD-a u Bundestagu Alice Weidel pozvala svoje kolege da smanje kontakte s Mladim republikancima, kao i da se ograniče putovanja zastupnika AfD-a u SAD.