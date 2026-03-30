Stiže nova hladna fronta, već su izdani alarmi: Jedan dio zemlje u crvenom, padat će i snijeg

Nakon kratkog predaha i mirnijeg vikenda po pitanju vremena, uskoro nam stiže nova promjena. Izdana su upozorenja za dijelove zemlje, a bit će i snijega u gorju.

Ponedjeljak će kao i vikend biti pretežno oblačan, mjestimice će biti kiše, osobito na istoku, a moguć je i poneki lokalni pljusak. Na Jadranu djelomice sunčano uz postupni porast naoblake. Vjetar umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, u okretanju na slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjerena, lokalno jaka bura i sjeverni vjetar, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna između 8 i 13, na Jadranu od 14 do 17 °C. U utorak u većini predjela umjereno do pretežno oblačno i razmjerno vjetrovito. Mjestimice kiša, u Dalmaciji i poneki pljusak, moguće izraženiji, a u Gorskoj Hrvatskoj i susnježica te snijeg. Na sjevernom Jadranu češća sunčana razdoblja. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana bura u jačanju, najprije na sjevernom dijelu pa će poslijepodne podno Velebita biti i olujna, a još će na krajnjem jugu biti i istočnog vjetra te juga. Najviša između 7 i 11, u gorju niža, a na obali i otocima od 11 do 15 °C.

U srijedu stiže nova jača promjena s jakim vjetrom. Prema prognozi DHMZ-a u utorak i srijedu bit će oblačno u unutrašnjosti mjestimice s kišom, ponajprije na istoku, a u Gorskoj Hrvatskoj i susnježica te snijeg. U četvrtak je malo kiše moguće uglavnom poslijepodne na istoku. Na Jadranu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim na sjevernom dijelu, dok uglavnom na jugu mjestimice može biti kiše ili ponekog pljuska, osobito u utorak i izraženijeg. Bit će razmjerno vjetrovito. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaka i olujna bura s orkanskim udarima ponajprije podno Velebita. U drugom će dijelu četvrtka vjetar malo oslabjeti. Temperatura zraka bez veće promjene.

Izdana su brojna upozorenja. Za utorak i srijedu su izdani alarmi za gotovo cijelu zemlju. Srijeda prema trenutačnim prognozama donosi i opasno vrijeme u pojedinim dijelovima Hrvatske. Najviši crveni alarm izdan je za područje Kvarnera gdje će puhati olujna, bura. "Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.

Dotok hladnijeg zraka sa sjevera Europe nastavit će se i početkom idućeg tjedna, uz temperature osjetno ispod prosjeka za kraj ožujka i početak travnja. Hladno vrijeme vjerojatno će potrajati do kraja prve dekade travnja, nakon čega je moguć povratak “pravog” proljeća. U utorak stiže treća marčana bura. U travanj ulazimo s hladnijim vremenom uz jutarnji mraz. Nakon Uskrsa sve je izgledniji povratak toplog proljeća, piše Istramet.