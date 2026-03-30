Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 17
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZIMA NE POSUSTAJE

Stiže nova hladna fronta, već su izdani alarmi: Jedan dio zemlje u crvenom, padat će i snijeg

vrijeme
Neva Žganec/PIXSELL/Istramet
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
30.03.2026.
u 06:23

Dotok hladnijeg zraka sa sjevera Europe nastavit će se i početkom idućeg tjedna, uz temperature osjetno ispod prosjeka za kraj ožujka i početak travnja

Nakon kratkog predaha i mirnijeg vikenda po pitanju vremena, uskoro nam stiže nova promjena. Izdana su upozorenja za dijelove zemlje, a bit će i snijega u gorju. 

Ponedjeljak će kao i vikend biti pretežno oblačan, mjestimice će biti kiše, osobito na istoku, a moguć je i poneki lokalni pljusak. Na Jadranu djelomice sunčano uz postupni porast naoblake. Vjetar umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, u okretanju na slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjerena, lokalno jaka bura i sjeverni vjetar, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna između 8 i 13, na Jadranu od 14 do 17 °C. U utorak u većini predjela umjereno do pretežno oblačno i razmjerno vjetrovito. Mjestimice kiša, u Dalmaciji i poneki pljusak, moguće izraženiji, a u Gorskoj Hrvatskoj i susnježica te snijeg. Na sjevernom Jadranu češća sunčana razdoblja. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana bura u jačanju, najprije na sjevernom dijelu pa će poslijepodne podno Velebita biti i olujna, a još će na krajnjem jugu biti i istočnog vjetra te juga. Najviša između 7 i 11, u gorju niža, a na obali i otocima od 11 do 15 °C.

U srijedu stiže nova jača promjena s jakim vjetrom. Prema prognozi DHMZ-a u utorak i srijedu bit će oblačno u unutrašnjosti mjestimice s kišom, ponajprije na istoku, a u Gorskoj Hrvatskoj i susnježica te snijeg. U četvrtak je malo kiše moguće uglavnom poslijepodne na istoku. Na Jadranu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim na sjevernom dijelu, dok uglavnom na jugu mjestimice može biti kiše ili ponekog pljuska, osobito u utorak i izraženijeg. Bit će razmjerno vjetrovito. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaka i olujna bura s orkanskim udarima ponajprije podno Velebita. U drugom će dijelu četvrtka vjetar malo oslabjeti. Temperatura zraka bez veće promjene.

Foto: DHMZ

Izdana su brojna upozorenja. Za utorak i srijedu su izdani alarmi za gotovo cijelu zemlju. Srijeda prema trenutačnim prognozama donosi i opasno vrijeme u pojedinim dijelovima Hrvatske. Najviši crveni alarm izdan je za područje Kvarnera gdje će puhati olujna, bura. "Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.

Dotok hladnijeg zraka sa sjevera Europe nastavit će se i početkom idućeg tjedna, uz temperature osjetno ispod prosjeka za kraj ožujka i početak travnja. Hladno  vrijeme vjerojatno će potrajati do kraja prve dekade travnja, nakon čega je moguć povratak “pravog” proljeća. U utorak stiže treća marčana bura. U travanj ulazimo s hladnijim vremenom uz jutarnji mraz. Nakon Uskrsa sve je izgledniji povratak toplog proljeća, piše Istramet

Ključne riječi
vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!