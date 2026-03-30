Art-kino sprema zanimljiv travanjski program: Gledamo redateljsku verziju 'Kill Billa', film o glazbi na sprovodima i 'Jednu bitku za drugom'

Na početku travnja u Art-kinu Rijeka ponovno se prikazuje apsolutni pobjednik ovogodišnjih Oscara, Andersonov film "Jedna bitka za drugom", a na programu su i eksperimentalni filmovi u okviru Interface Video Art Festivala, izvijestilo je to riječko kino.

U sklopu Interface festivala 1. i 2. travnja riječka publika imat će priliku susresti se s raznolikom i poticajnom selekcijom audiovizualnih djela koja pomiču granice, proširuju percepciju i zamišljaju nove estetske budućnosti, uz slobodan ulaz za sve posjetitelje.

Od 3. travnja na programu Art-kina je novi naslov poljske redateljice Agnieszke Holland "Kafka", jedan od njenih najambicioznijih redateljskih uradaka do danas.

Slijede projekcije belgijskog kriminalističkog trilera "Maldoror" Fabricea du Welza. Film je inspiriran zloglasnim belgijskim slučajem iz devedesetih, kada su suparništvo i netrpeljivost između različitih policijskih frakcija omogućili serijskom ubojici Marcu Dutrouxu da godinama ostane na slobodi.

Na programu kina tijekom travnja su i drama braće Dardenne "Mlade majke", dobitnik nagrade za najbolji scenarij i nagrade ekumenskog žirija na festivalu u Cannesu; "Oprosti, ljubavi" Eve Victor, koji donosi novu perspektivu u pričama o seksualnom nasilju usmjeravajući fokus s traumatičnog iskustva na proces iscjeljenja; te dokumentarni film "Orwell: 2+2=5" Raoula Pecka.

Nakon ciklusa filmova posvećenih velikoj američkoj glumici Geni Rowlands održanom u veljači, travanj u Art-kinu donosi nastavak retrospektive Četiri glumice, uz četiri antologijska naslova koji su proslavili jednu od najvećih europskih glumica svih vremena, Liv Ullmann.

Ciklus posvećen Liv Ullmann u Art-kinu, 9. travnja otvara čuvena psihološka drama Ingmara Bergmana "Persona", nastavak programa donosi povijesne drame Jana Troella "Emigranti" i "Nova zemlja", a ciklus zaključuje Bergmanova psihološka drama "Licem u lice".

Na platno 11. travnja stiže "Kill Bill: Cijela krvava priča" - redateljska verzija i vizija Quentina Tarantina koja u svom konačnom obliku objedinjuje prvi i drugi dio filma Kill Bill, uz dosad neviđene originalne sekvence, u jedinstveni, necenzurirani filmski spektakl, prikazan točno onako kako ga je Tarantino zamislio.

Trinaesto izdanje Impulse Festivala u Art-kino donosi riječku premijeru dokumentarnog filma "Underground top lista" Lidije Špegar o glazbi u vrlo specifičnom kontekstu: na sprovodima.

U sklopu 15. nacionalne manifestacije Noć knjige kojom se promiče važnost knjige i čitanja, 23. travnja u Art-kinu se održava predstavljanje knjige "O eksperimentalnom filmu: Pojam, konteksti, povijesni pregledi, portreti" autora Hrvoja Turkovića.