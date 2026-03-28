serija o Johnu i Carolyn Kennedy

Bili su 'it' par 90-ih, njihovu burnu vezu pratili su svi, a onda su tragično skončali u padu aviona

Disney
VL
Autor
vecernji.hr
28.03.2026.
u 17:32

"Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" i službeno je postala najgledanija serija u povijesti streaming servisa Disney+

Nova serija iz tvornice Ryana Murphyja, "Love Story", postala je i službeno najgledanija drama u povijesti streaming servisa Disney+ i Hulu. Priča je to koja dramatizira turbulentnu romansu i tragični kraj najpoznatijeg ljubavnog para devedesetih, Johna F. Kennedyja Jr. i Carolyn Bessette, a od premijere u veljači, prikovala je gledatelje za male ekrane. 

Od svoje premijere u veljači, saga o američkom "it paru" prikovala je gledatelje za male ekrane. Gledatelji s ovih prostora, a pogotovo oni mlađi, možda se neće sjećati niti znati kakav su utjecaj na američko društvo tih godina, u osvit novog milenija, imali John i Carolyn.

On je bio sin Johna F. Kennedyja, popularnog američkog predsjednika ubijenog u atentatu kada je Johnu bilo tek tri godine, bogati nasljednik dinastije koja se smatra američkom kraljevskom kućom. Markantan, inteligentan i najpoželjniji neženja svog doba - dok nije upoznao Carolyn. Ona je pak bila ikona stila i ljepote, uspješna publicistica u modnoj kući Calvin Klein, popularna mlada žena koju svi voljeli. O njima pisali su svi časopisi, proganjali su ih paparazzi, a taj medijski pritisak bit će početak njihovog kraja. 

Johna tumači Paul Anthony Kelly, a Carolyn Sarah Pidgeon, dok ostatak impresivne glumačke postavu čine i Naomi Watts kao Jacqueline Kennedy Onassis te Grace Gummer kao Johnova sestra Caroline. Serija prati njihovu sedmogodišnju vezu, od samih početaka u New Yorku ranih devedsetih, preko tajnog vjenčanja, burnih svađa u javnosti pa sve do tragičnog događaja 16. srpnja 1999., kada su John, Carolyn i njezina sestra Lauren poginuli. Privatni avion, kojim je upravljao sam Kennedy, tada se srušio u Atlantski ocean kod otoka Martha's Vineyard. Nesreći kumovali su loši vremenski uvjeti, ali i Kennedyjevo neiskustvo u pilotiranju te ozljeda noge od koje se još oporavljao. 

Međutim, što je i očekivano kada su Kennedyji u pitanju, serija nije prošla bez kontroverzi. Johnov nećak, Jack Schlossberg, javno je kritizirao produkciju i optužio ih da besramno profitiraju na obiteljskoj tragediji bez da su ih konzultirali. Oglasila se i Johnova bivša djevojka, glumica Daryl Hannah, koja je tekstom objavljenim u New York Timesu oštro kritizirala način na koji su prikazali nju i njihovu vezu.

Unatoč tome, serija je u kratkom vremenu zaludila svijet i potaknula lavinu nostalgije za devedesetima. Bezvremenski, minimalistički stil Carolyn Bessette ponovno se vratio u modu, kao i hit-pjesme sa soundtracka, a čak su i restorani u kojima je par snimljen doživjeli iznenadan rast popularnosti i rezervacija. 

Šuška se i o tome da je u pripremi i druga sezona serije "Love Story", a koja bi mogla tematizirati burnu vezu Richarda Burtona i Elizabeth Taylor. 

Ključne riječi
Carolyn Bessette-Kennedy JFK Jr. John F. Kennedy streaming Disney+ Disney serije TV serija

MEKSIČKI KANDIDAT ZA OSCARA

Večeras gledamo sina plaćenog ubojice koji se bori protiv nasljeđa kartela nametnutog mu rođenjem

Nagrađivana drama "Sujo", meksičkih redateljica Astrid Rondero i Fernande Valadez, koju gledamo na HRT 3, donosi potresnu i humanu priču o odrastanju u svijetu definiranom nasiljem. Radnja započinje brutalnim činom - Josue, poznat pod nadimkom "Osmi",koji ubija sina svog šefa, zbog čega i sam biva smaknut, a njegov četverogodišnji sin Sujo ostaje zaključan u očevom automobilu, siroče čiji je život od samog početka u opasnosti

