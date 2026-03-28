Bili su 'it' par 90-ih, njihovu burnu vezu pratili su svi, a onda su tragično skončali u padu aviona

Nova serija iz tvornice Ryana Murphyja, "Love Story", postala je i službeno najgledanija drama u povijesti streaming servisa Disney+ i Hulu. Priča je to koja dramatizira turbulentnu romansu i tragični kraj najpoznatijeg ljubavnog para devedesetih, Johna F. Kennedyja Jr. i Carolyn Bessette, a od premijere u veljači, prikovala je gledatelje za male ekrane.

Gledatelji s ovih prostora, a pogotovo oni mlađi, možda se neće sjećati niti znati kakav su utjecaj na američko društvo tih godina, u osvit novog milenija, imali John i Carolyn.

On je bio sin Johna F. Kennedyja, popularnog američkog predsjednika ubijenog u atentatu kada je Johnu bilo tek tri godine, bogati nasljednik dinastije koja se smatra američkom kraljevskom kućom. Markantan, inteligentan i najpoželjniji neženja svog doba - dok nije upoznao Carolyn. Ona je pak bila ikona stila i ljepote, uspješna publicistica u modnoj kući Calvin Klein, popularna mlada žena koju svi voljeli. O njima pisali su svi časopisi, proganjali su ih paparazzi, a taj medijski pritisak bit će početak njihovog kraja.

Johna tumači Paul Anthony Kelly, a Carolyn Sarah Pidgeon, dok ostatak impresivne glumačke postavu čine i Naomi Watts kao Jacqueline Kennedy Onassis te Grace Gummer kao Johnova sestra Caroline. Serija prati njihovu sedmogodišnju vezu, od samih početaka u New Yorku ranih devedsetih, preko tajnog vjenčanja, burnih svađa u javnosti pa sve do tragičnog događaja 16. srpnja 1999., kada su John, Carolyn i njezina sestra Lauren poginuli. Privatni avion, kojim je upravljao sam Kennedy, tada se srušio u Atlantski ocean kod otoka Martha's Vineyard. Nesreći kumovali su loši vremenski uvjeti, ali i Kennedyjevo neiskustvo u pilotiranju te ozljeda noge od koje se još oporavljao.

Međutim, što je i očekivano kada su Kennedyji u pitanju, serija nije prošla bez kontroverzi. Johnov nećak, Jack Schlossberg, javno je kritizirao produkciju i optužio ih da besramno profitiraju na obiteljskoj tragediji bez da su ih konzultirali. Oglasila se i Johnova bivša djevojka, glumica Daryl Hannah, koja je tekstom objavljenim u New York Timesu oštro kritizirala način na koji su prikazali nju i njihovu vezu.

Unatoč tome, serija je u kratkom vremenu zaludila svijet i potaknula lavinu nostalgije za devedesetima. Bezvremenski, minimalistički stil Carolyn Bessette ponovno se vratio u modu, kao i hit-pjesme sa soundtracka, a čak su i restorani u kojima je par snimljen doživjeli iznenadan rast popularnosti i rezervacija.



Šuška se i o tome da je u pripremi i druga sezona serije "Love Story", a koja bi mogla tematizirati burnu vezu Richarda Burtona i Elizabeth Taylor.