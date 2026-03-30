Denis Romac
Denis Romac

Američka strateška izdaja Ukrajine i Europe

30.03.2026. u 11:01

Dok rat na Bliskom istoku eskalira, u Washingtonu se govori o preusmjeravanju vojne opreme namijenjene Ukrajini na operacije protiv Irana

U sjeni sve većeg kaosa na Bliskom istoku, koji je izazvala nepromišljena američko-izraelska agresija na Iran, s obzirom na to da ni taj rat očito nije više pod kontrolom onih koji su ga pokrenuli, ma što god Donald Trump govorio o tome, odvija se i dramatična nova faza urušavanja transatlantskih odnosa, praćena novom eskalacijom američkih optužbi na račun Europe. Konfuzni američki predsjednik i njegov državni tajnik Marco Rubio ponovno šire laži optužujući saveznike u NATO-u da nisu priskočili u pomoć Sjedinjenim Državama iako im Washington "svake godine šalje milijarde dolara" kako bi ih zaštitili, otvoreno optužujući Europljane za "izdaju" i "kukavičluk". Ključne saveznice, poput Francuske i Njemačke, odbijaju poslati svoje vojnike u Hormuški tjesnac, dok u Washingtonu tvrde da SAD krvari kako bi osigurao naftu kojom se napaja europska industrija.

DS
dr.sc.mr.itd.dr
11:12 30.03.2026.

ne "američka"...-trumpova izdaja EU i Ukrajine! ...jer gotovo svi demokrati i ogroman broj republikanaca i dalje su za bliske veze s EU i Ukrajinom o čemu svjedoče i ankete pokazuju da to podržava oko 65-75% Amerikanaca! Trump srećom neće vladati dovijeka, no loša stvar je da će u svom mandatu (ako ne bude opozvan) teško narušiti suradnju i povjerenje koje je kolektivni zapad imao u USA kao bastion demokracije i slobode!

