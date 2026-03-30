Američka strateška izdaja Ukrajine i Europe

U sjeni sve većeg kaosa na Bliskom istoku, koji je izazvala nepromišljena američko-izraelska agresija na Iran, s obzirom na to da ni taj rat očito nije više pod kontrolom onih koji su ga pokrenuli, ma što god Donald Trump govorio o tome, odvija se i dramatična nova faza urušavanja transatlantskih odnosa, praćena novom eskalacijom američkih optužbi na račun Europe. Konfuzni američki predsjednik i njegov državni tajnik Marco Rubio ponovno šire laži optužujući saveznike u NATO-u da nisu priskočili u pomoć Sjedinjenim Državama iako im Washington "svake godine šalje milijarde dolara" kako bi ih zaštitili, otvoreno optužujući Europljane za "izdaju" i "kukavičluk". Ključne saveznice, poput Francuske i Njemačke, odbijaju poslati svoje vojnike u Hormuški tjesnac, dok u Washingtonu tvrde da SAD krvari kako bi osigurao naftu kojom se napaja europska industrija.