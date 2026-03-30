Nevjerojatna priča iz Zagreba! Bespravno se uselio na tavan, sad blokira obnovu zgrade, a susjedi bi mogli ostati bez 827 tisuća eura

Prijavili su se za konstrukcijsku obnovu nakon potresa u vlastitom aranžmanu, za to dobili sredstva od Vlade i Grada Zagreba, a nedugo potom počeli su s radovima. Oni su, pak, lani naprasno stali pa je zgrada na Trgu kralja Petra Svačića 8 sad već mjesecima prazno gradilište. Razlog? Susjed koji, unatoč tome što nije vlasnik, odbija pristup stanu i ravnim krovovima na tavanu objekta, bez čega se obnova ne može dovršiti.

Ono što se događa, prepričavaju nam ukratko stanari zgrade, "talačka je kriza" u kojoj se osjećaju nemoćno. A vrijeme ističe, budući da će, ne uspiju li radove dovršiti na vrijeme, sav novac morati vratiti. A riječ je, kažu nam, o 827 tisuća eura s PDV-om. – Naš susjed još 1982. godine adaptirao je tavan. Građevinsku dozvolu imao je samo za trosoban stan, ali on se proširio na cijeli tavan, a uzeo je i dva ravna krova na kojima si je napravio terasu. To nije uređeno u zemljišnim knjigama, on nije upisan kao vlasnik, već je bespravni korisnik. Sada nama i radnicima priječi pristup tom dijelu zgrade. A moramo to riješiti jer curi voda, treba dovršiti obnovu – pojašnjava nam stanar zgrade Darko Iveković. Priču nastavlja Anastazija Lorencin, donedavna predstavnica suvlasnika.

– Čak smo prilagodili projekt da ne moramo ući u sam objekt, ako to ne želi, već da možemo pristupiti krovu sa skele koja je montirana s vanjske strane. Ali ne, ni to nam ne dopušta. Ucjenjuje nas tako što od nas traži da mu priznamo vlasništvo nad stanom i krovovima. Osjećamo se nemoćno jer on, kao bespravni korisnik, ima više moći nad nama koji smo vlasnici u zgradi. Nadležno tijelo ne može mu izreći prekršajnu kaznu za nedopuštanje radova jer nije vlasnik. I nismo jedini, znam za druge primjere gdje jedna osoba na ovaj način koči druge stanare i obnova se ne može napraviti. Ovako uistinu izgleda obnova u centru Zagreba – napominje. Aktualni predstavnik suvlasnika i koordinator obnove Dražen Kontić objašnjava s kakvom se situacijom stanari sad suočavaju.

– Dobili smo suglasnost 100 posto stanara za dobivanje sredstava za obnovu. Što se tiče sredstava, 80 posto je financirano iz Vlade, a 20 posto od Grada Zagreba. Znatan dio novca stigao je iz EU fondova. Ne odradimo li radove u roku, moramo vratiti novac. Već smo potrošili oko 600.000 eura i završili oko 80 posto obnove. Rok je rujan, premda, postoji mogućnost produljenja roka završetka radova za još dvije godine, ali to je sve neizvjesno. Pitanje je hoće li se problem riješiti čak i u tom vremenu. Trebam naglasiti i da je završetak konstrukcijske obnove preduvjet za pokretanje postupka javne nabave za sanaciju ulične fasade. Ona trenutačno predstavlja rizik za ljude koji prolaze nogostupom te za automobile – kaže Kontić.

Do susjeda koji odbija pristup radovima pokušali smo doći u nekoliko navrata, što telefonskim putem, što osobnim dolaskom na adresu. Nije, međutim, odgovorio na naše pokušaje komunikacije. A kakve alate stanari imaju na raspolaganju, pokušali smo saznati u Ministarstvu graditeljstva koje je nadležno za postupak samoobnove. Zanimalo nas je, prvenstveno, imaju li susjedi mogućnost deložacije bespravnog korisnika ili druge načine na koji se radovi mogu prisilno nastaviti. Prema odgovoru Ministarstva, sudski je spor za njih jedina opcija.

– Upit se odnosi na međuvlasničke odnose između suvlasnika zgrade. Člankom 72. stavkom 4. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom propisano je da su suvlasnici dužni omogućiti pristup zbog izvođenja radova u svim dijelovima zgrade i na katastarskoj čestici na kojoj je izgrađena zgrada. Nadalje, odredbom članka 80. st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da suvlasnik na čijem je suvlasničkom dijelu uspostavljeno vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine je dužan dopustiti pristup u stan, odnosno prostoriju i njihovu uporabu, ako je to potrebno za održavanje zajedničkih dijelova zgrade. Ako se ne može postići dogovor između suvlasnika, imaju mogućnost pokrenuti odgovarajuće postupke pred nadležnim sudom – stoji u odgovoru koji smo dobili, premda smo u našem upitu naveli da riječ nije o suvlasniku, već o bespravnom korisniku.

Obratili smo se i upravitelju zgrade, odnosno Gradskom stambenom komunalnom gospodarstvu (GSKG) te ih pitali mogu li oni što učiniti po ovom pitanju. Oni su naglasili da u postupku samoobnove zgrade na Svačićevu trgu nemaju nikakvu ulogu, budući da nisu investitor niti provode izravnu koordinaciju postupka. A što se tiče intervencije oko stanara na tavanu zgrade, napomenuli su da mjere iz svoje nadležnosti ne mogu provesti jer on nije suvlasnik.

– U konkretnom slučaju, važno je istaknuti da osoba koja onemogućava provedbu radova nije suvlasnik zgrade. Slijedom toga, upravitelj nema pravnu osnovu za izravno izricanje upozorenja na temelju Zakona o upravljanju i održavanju zgrada, niti zakonske ovlasti kojima bi osobu obvezao na omogućavanje radova u posebnom dijelu nekretnine. Zbog navedenih okolnosti, suvlasnici su upućeni na pokretanje pravnog postupka koji je trenutačno u tijeku – poručili su iz Zagrebačkog holdinga, u čijem sastavu djeluje GSKG.