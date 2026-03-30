Komentari
Poslušaj
pjesme iz dokumentarca Baza Luhrmanna

'EPiC' je svojevrsni best of Elvisovog nastupa. Sjajne glazbene sekvence pokazuju zašto je Kralj bio neponovljiv

"EPiC: Elvis Presley in Concert"
Hrvoje Horvat
30.03.2026.
u 10:56

Metodom montaže neke su izvedbe u filmu i na CD-u spojene iz nekoliko segmenata proba i nastupa, pa je primjerice "Wearin' That Night Life Look" sastavljena iz četiri Presleyeve snimke, "Wearin' That Loved On Look", "Night Life", "I, John" i "Let Yourself Go"

Svakome tko je nedavno u kinima pogledao koncertni film "EPiC: Elvis Presley in Concert" bilo je jasno da su Elvis i njegov prateći sastav početkom sedamdesetih pružili impresivan prikaz svojih izvođačkih moći, i vokalnih i instrumentalnih. Od proba s bendom do rezidencija u lasvegaškom hotelu The International 1972. i nastupa u newyorškom Madison Square Gardenu 1973., Presley je bio u vrhunskoj formi.

Soundtrack filma EPiC: Elvis Presley in Concert na CD-u donosi 27 pjesama iz dokumentarca Baza Luhrmanna, pokrivajući širok raspon: od prvih hitova poput "That's All Right" i "Hound Dog", preko novijih uspješnica "You've Lost That Loving Feeling", "Burning Love" i "Suspicious Minds", do nadahnutih obrada tada svježih pjesama poput "Always on My Mind" i "Bridge Over Troubled Water", te klasika kao što je "Little Sister" s umetnutom "Get Back", tada novom pjesmom Beatlesa.

Presley naprosto briljira u posvajanju materijala, izvodeći ga s nevjerojatnom pjevačkom lakoćom i posvećenošću pravog poznavatelja, dok ga prati bend pun sjajnih glazbenika koji fascinantno "praši" kroz sve pjesme koje mu padnu na pamet. Metodom montaže neke su izvedbe u filmu i na CD-u spojene iz nekoliko segmenata proba i nastupa, pa je primjerice "Wearin' That Night Life Look" sastavljena iz četiri Presleyeve snimke, "Wearin' That Loved On Look", "Night Life", "I, John" i "Let Yourself Go".

"EPiC" nudi pogled u svojevrsni "best of" tadašnji Elvisov nastup, sastavljen iz sjajnih glazbenih sekvenci koje pokazuju zašto je Kralj bio neponovljiv. Poznat kao "živi džuboks", Presley u repertoar ubacuje što god mu padne na pamet, a bend ga prati. Strast i žar prema materijalima koje odabire itekako se osjete, a opuštene probe često rezultiraju verzijama koje odmah mogu biti izvedene na pozornici, dok pred publikom dobivaju dodatno gorivo u susretu s legendarnom ikonom u najboljim godinama. Od rhythm and bluesa i rock'n'rolla do gospela, countryja i pop-balada, fascinantne su opuštenost i sigurnost koje prate Presleyevu izvedbu na probama i nastupima. Kad vam na pozornici ne plješće samo publika, već to čine i članovi sastava i prateći vokali, možete biti sigurni da nešto radite dobro.

kultura Baz Luhrmann Las Vegas film koncert glazba elvis presley

Mary Ocher i Anna Moor
program začarana močvara

Mary Ocher, jedna od najoriginalnijih figura europske underground scene, i koprivnička kantautorica Anna Moor u Močvari

Mary Ocher rođena je u Moskvi u obitelji židovsko-ukrajinskih roditelja, odrasla je u Tel Avivu, a potom se preselila u Berlin nakon što je odbila služiti vojni rok. Anna Moor koprivnička je kantautorica i glazbenica koja se afirmirala na regionalnoj glazbenoj sceni zahvaljujući svom autentičnom electro-pop izričaju melankolične, sanjive i introspektivne estetike

Stjepan Hauser
2
piše hrvoje horvat

Bi li poput Stjepana Hausera zabranili i čitanje Dostojevskog jer je ruski pisac?

Od Eurosonga i mnogih sportskih natjecanja do skorašnjega Svjetskog nogometnog prvenstva, mnogo je poziva na bojkot ili nenastupanje nekim umjetnicima/sportašima. Problem je samo što se takvi pozivi ne izvode i ne "odobravaju" konzistentno pa, ovisno s koje zemljopisne, političke ili kulturološke pozicije promatrate, vidite i razlike u "bojkotima", zabranama i isključivanju, tj. otkazivanju pojedinih imena

Premium sadržaj
Sara Renar

Na mrežama istovremeno gledamo videe mačaka, umiranje od gladi u Gazi i bacanje bombi. To je shizofreno

Karizmatična glazbenica i kantautorica Sara Renar ima novi album, "Nježne riječi", koji je kritiku ostavio bez daha. "Jjako sam sretna i ugodno iznenađena kako su 'Nježne riječi' naišle na sjajan odaziv i kod kritike i kod publike. To se ne može predvidjeti. Svi koji pričaju o tome da postoje ovi ili oni parametri... da postoje, svi bi uspijevali. Dosta toga je i u nekom faktoru sreće i povijesnog trenutka", kaže Renar

koncertni program

Proljetna turneja Žarišta predstavlja iznimne kantautorice: Dinu Jashari, Iku, ZHIVU i Ivu Bobanović

U naredna dva mjeseca u pet klubova zagrebačkoj publici predstavit će se dvadesetak bendova i kantautora/ica, svojevrsni presjek aktualne lokalne i regionalne autorske produkcije. Nastupit će: Oxajo, Goran Glad, Sacher, Mimika Orchestra, Marisol, Pendrek, Idu Hobiti, Dimitrije Dimitrijević, te autentične i žanrovski raznolike kantautorice među kojima se izdvajaju: Dina Jashari, Ika, ZHIVA i Iva Bobanović

