'EPiC' je svojevrsni best of Elvisovog nastupa. Sjajne glazbene sekvence pokazuju zašto je Kralj bio neponovljiv

Svakome tko je nedavno u kinima pogledao koncertni film "EPiC: Elvis Presley in Concert" bilo je jasno da su Elvis i njegov prateći sastav početkom sedamdesetih pružili impresivan prikaz svojih izvođačkih moći, i vokalnih i instrumentalnih. Od proba s bendom do rezidencija u lasvegaškom hotelu The International 1972. i nastupa u newyorškom Madison Square Gardenu 1973., Presley je bio u vrhunskoj formi.

Soundtrack filma EPiC: Elvis Presley in Concert na CD-u donosi 27 pjesama iz dokumentarca Baza Luhrmanna, pokrivajući širok raspon: od prvih hitova poput "That's All Right" i "Hound Dog", preko novijih uspješnica "You've Lost That Loving Feeling", "Burning Love" i "Suspicious Minds", do nadahnutih obrada tada svježih pjesama poput "Always on My Mind" i "Bridge Over Troubled Water", te klasika kao što je "Little Sister" s umetnutom "Get Back", tada novom pjesmom Beatlesa.

Presley naprosto briljira u posvajanju materijala, izvodeći ga s nevjerojatnom pjevačkom lakoćom i posvećenošću pravog poznavatelja, dok ga prati bend pun sjajnih glazbenika koji fascinantno "praši" kroz sve pjesme koje mu padnu na pamet. Metodom montaže neke su izvedbe u filmu i na CD-u spojene iz nekoliko segmenata proba i nastupa, pa je primjerice "Wearin' That Night Life Look" sastavljena iz četiri Presleyeve snimke, "Wearin' That Loved On Look", "Night Life", "I, John" i "Let Yourself Go".

"EPiC" nudi pogled u svojevrsni "best of" tadašnji Elvisov nastup, sastavljen iz sjajnih glazbenih sekvenci koje pokazuju zašto je Kralj bio neponovljiv. Poznat kao "živi džuboks", Presley u repertoar ubacuje što god mu padne na pamet, a bend ga prati. Strast i žar prema materijalima koje odabire itekako se osjete, a opuštene probe često rezultiraju verzijama koje odmah mogu biti izvedene na pozornici, dok pred publikom dobivaju dodatno gorivo u susretu s legendarnom ikonom u najboljim godinama. Od rhythm and bluesa i rock'n'rolla do gospela, countryja i pop-balada, fascinantne su opuštenost i sigurnost koje prate Presleyevu izvedbu na probama i nastupima. Kad vam na pozornici ne plješće samo publika, već to čine i članovi sastava i prateći vokali, možete biti sigurni da nešto radite dobro.