Komentari
Poslušaj
277 milijuna pregleda

Jeste li ga vidjeli? Trailer za 'Harry Potter' seriju postao najgledaniji u povijesti

28.03.2026.
u 17:50

Trailer koji je objavljen prije samo nekoliko dana, već je na različitim platformama skupio ukupno 277 milijuna pregleda, a brojka ne prestaje rasti

Nova ekranizacija knjiga o malom čarobnjaku Harryju Potteru koju sprema HBO, još nije ni stigla, a već ruši rekorde. Trailer koji je objavljen prije samo nekoliko dana, već je na različitim platformama skupio ukupno 277 milijuna pregleda, a ta brojka ne prestaje rasti. 

To je najveći broj pregleda nekog trailera u povijesti HBO-a, objavljeno je. Prva sezona serije, koja nosi ime "Harry Potter i kamen mudraca" i vjerno će pratiti događaje iz istoimene prve knjige, premijeru bi trebala doživjeti na Božić 2026. godine. 

U glavnim ulogama "zlatnog trija", našli su se Dominic McLaughlin kao Harry Potter, Alastair Stout kao Ron Weasley i Arabella Stanton u ulozi Hermione Granger. Od ostalih glumaca treba istaknuti Johna Lithgowa koji tumači ravnatelja Hogwartsa Albusa Dumbledorea, Janet McTeer u ulozi stroge profesorice Minerve McGonagall, Paapu Essiedua kao profesora Severusa Snapea te Roryja Wilmota i Loxa Pratta kao Harryjeve školske kolege Nevillea Longbottoma i Draca Malfoya. Showrunnerica je Francesca Gardiner, a redatelj Mark Mylod, poznati po drugoj uspješnici HBO-a, "Nasljeđe". 

Unatoč impresivnim početnim brojkama, serija je već naišla i na kritike. Iako ih većina smatra da je 80-godišnji John Lithgow odličan izbor za Dumbledorea, zabrinuti su zbog njegovih godina. Naime, jedan glumac Dumbledorea, Richard Harris, već je umro snimajući originalne filmove, a zamijenio ga je Michael Gambon. Također, neki obožavatelji su bijesni na izbor crnog glumca Paape Essiedua za ulogu Snapea te, nevjerojatno je reći, čak i prijete smrću, zbog čega je osiguranje na setu pojačano. 

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

MEKSIČKI KANDIDAT ZA OSCARA

Večeras gledamo sina plaćenog ubojice koji se bori protiv nasljeđa kartela nametnutog mu rođenjem

Nagrađivana drama "Sujo", meksičkih redateljica Astrid Rondero i Fernande Valadez, koju gledamo na HRT 3, donosi potresnu i humanu priču o odrastanju u svijetu definiranom nasiljem. Radnja započinje brutalnim činom - Josue, poznat pod nadimkom "Osmi",koji ubija sina svog šefa, zbog čega i sam biva smaknut, a njegov četverogodišnji sin Sujo ostaje zaključan u očevom automobilu, siroče čiji je život od samog početka u opasnosti

