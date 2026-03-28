Jeste li ga vidjeli? Trailer za 'Harry Potter' seriju postao najgledaniji u povijesti

Nova ekranizacija knjiga o malom čarobnjaku Harryju Potteru koju sprema HBO, još nije ni stigla, a već ruši rekorde. Trailer koji je objavljen prije samo nekoliko dana, već je na različitim platformama skupio ukupno 277 milijuna pregleda, a ta brojka ne prestaje rasti.

To je najveći broj pregleda nekog trailera u povijesti HBO-a, objavljeno je. Prva sezona serije, koja nosi ime "Harry Potter i kamen mudraca" i vjerno će pratiti događaje iz istoimene prve knjige, premijeru bi trebala doživjeti na Božić 2026. godine.

U glavnim ulogama "zlatnog trija", našli su se Dominic McLaughlin kao Harry Potter, Alastair Stout kao Ron Weasley i Arabella Stanton u ulozi Hermione Granger. Od ostalih glumaca treba istaknuti Johna Lithgowa koji tumači ravnatelja Hogwartsa Albusa Dumbledorea, Janet McTeer u ulozi stroge profesorice Minerve McGonagall, Paapu Essiedua kao profesora Severusa Snapea te Roryja Wilmota i Loxa Pratta kao Harryjeve školske kolege Nevillea Longbottoma i Draca Malfoya. Showrunnerica je Francesca Gardiner, a redatelj Mark Mylod, poznati po drugoj uspješnici HBO-a, "Nasljeđe".

Unatoč impresivnim početnim brojkama, serija je već naišla i na kritike. Iako ih većina smatra da je 80-godišnji John Lithgow odličan izbor za Dumbledorea, zabrinuti su zbog njegovih godina. Naime, jedan glumac Dumbledorea, Richard Harris, već je umro snimajući originalne filmove, a zamijenio ga je Michael Gambon. Također, neki obožavatelji su bijesni na izbor crnog glumca Paape Essiedua za ulogu Snapea te, nevjerojatno je reći, čak i prijete smrću, zbog čega je osiguranje na setu pojačano.