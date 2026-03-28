Komentari
Poslušaj
autor filma 'gospodin nitko protiv putina'

Rusija novopečenog oskarovca proglasila 'stranim agentom'

reuters
VL
Autor
Hina
28.03.2026.
u 15:44

Zbog filma "Gospodin Nitko protiv Putina" koji je nedavno dobio Oscara za najbolji dugometražni dokumentarni film, bivšeg učitelja i snimatelja Pavela Talankina, Rusija je proglasila stranim agentom

Rusija je proglasila Pavela Talankina, bivšega učitelja i školskog snimatelja čiji je dokumentarac "Gospodin Nitko protiv Putina" nedavno osvojio Oscara za najbolji dokumentarni film, "stranim agentom". Talankinovo se ime pojavilo u petak na popisu stranih agenata ministarstva pravosuđa.

Ljudi koji se vode kao strani agenti u Rusiji su podvrgnuti brojnim birokratskim zahtjevima i ograničenjima svojih prihoda. Primorani su stavljati oznaku stranog agenta na svoje objave na društvenim mrežama ili na bilo čemu što objave.

Neki kritičari Kremlja nose tu oznaku kao znak časti, dok drugi kažu da je to golem teret koji ih znatno ometa u poslu jer ih zbog toga drugi Rusi izbjegavaju.

Sud u Rusiji zabranio je prikazivanje Talankinova dokumentarnog filma "Gospodin Nitko protiv Putina". Nakon upravne tužbe sud je u Talankinovoj rodnoj regiji donio presudu o zabrani, objavljeno je u četvrtak u lokalnim vijestima. U presudi navodno stoji da film sadrži elemente "ekstremističkog simbolizma" i "propagandu za terorizam". U objavi stoji i to da su u filmu sudjelovali maloljetnici čiji se roditelji nisu složili s njihovim pojavljivanjem u njemu te da film promovira negativan pogled na rusko vodstvo i rat u Ukrajini. Izvan Rusije, prikazivanje filma je omogućeno i nagrađeni dokumentarac je dostupan svima.

Američki redatelj David Borenstein, koji živi u Kopenhagenu, snimljeni je materijal montirao u dugometražni dokumentarac.  Talankin, učitelj i video-koordinator u školi u gradu Karabašu u Čeljabinskoj regiji snimao je patriotske događaje u školi i intervjuirao učenike, dokumentiravši, kako je pojasnio, sve veću militarizaciju svakodnevnog života tamošnje djece. Kasnije je sa snimkama koje prikazuju društvene promjene u Rusiji nakon invazije Ukrajine pobjegao iz Rusije. Postao je glasan kritičar rata i od tada ga u Rusiji žestoko osuđuju. 

Poznati redatelj Nikita Mihalkov, koji je osvojio Oscara za svoj film "Opečeni suncem" 1995. godine, kritizirao je dokumentarac kao "strašan manifest mržnje prema Rusima." Opisao ga je kao antirusku produkciju koju su poduprle zapadne televizije, uključujući danski DR, britanski BBC i njemački ZDF.

Ključne riječi
strani agenti politika Rusija dokumentarni film gospodin nitko protiv putina Pavel Talankin Oscar film

MEKSIČKI KANDIDAT ZA OSCARA

Večeras gledamo sina plaćenog ubojice koji se bori protiv nasljeđa kartela nametnutog mu rođenjem

Nagrađivana drama "Sujo", meksičkih redateljica Astrid Rondero i Fernande Valadez, koju gledamo na HRT 3, donosi potresnu i humanu priču o odrastanju u svijetu definiranom nasiljem. Radnja započinje brutalnim činom - Josue, poznat pod nadimkom "Osmi",koji ubija sina svog šefa, zbog čega i sam biva smaknut, a njegov četverogodišnji sin Sujo ostaje zaključan u očevom automobilu, siroče čiji je život od samog početka u opasnosti

