DONIO ODLUKU

Milanović zbog Vučića otkazao sastanak Procesa Brdo-Brijuni

Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
30.03.2026.
u 17:06

Kao supredsjedatelj Procesa Brdo-Brijuni, predsjednik Milanović je odlučio otkazati planirani sastanak u Hrvatskoj o čemu su obaviješteni šefovi država koji su trebali sudjelovati na sastanku na Brijunima

Predsjednik Zoran Milanović smatra kako nije moguć dolazak predsjednika Vučića u Hrvatsku te je odlučio otkazati sastanak Procesa Brdo-Brijuni. Republika Hrvatska i Republika Slovenija, kao članice Europske unije, inicirale su Proces Brdo-Brijuni s ciljem unapređenja međusobne suradnje i ubrzavanja procesa europskih integracija zemalja jugoistočne Europe, stoji u priopćenju Ureda predsjednika. Sastanak šefova država Procesa Brdo-Brijuni ove godine je trebao biti održan u svibnju u Hrvatskoj.

"Političke izjave i postupci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kojima svjedočimo zadnjih dana i tjedana u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brijuni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Europe. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović smatra kako u takvim okolnostima ne postoje uvjeti i nije moguć dolazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Republiku Hrvatsku.

Kao supredsjedatelj Procesa Brdo-Brijuni, predsjednik Milanović je odlučio otkazati planirani sastanak u Hrvatskoj o čemu su obaviješteni šefovi država koji su trebali sudjelovati na sastanku na Brijunima. Idući sastanak šefova država Procesa Brdo-Brijuni održati će se kada se za to steknu uvjeti, a nakon konzultacija predsjednika Milanovića i predsjednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, kao supredsjedatelja Procesa Brdo-Brijuni", navodi se u priopćenju.

Aleksandar Vučić Zoran Milanović

GR
Grundl
17:11 30.03.2026.

Sad još treba sa Brijuna treba najurit i pijanog zmazanog radu i njegovu čergu

AN
Antonio1952
17:18 30.03.2026.

Zar se nemoze odrzat sastanak bez Vucica, ili je toliko bitan da se sve mora odkazat?

Avatar McDonald
McDonald
17:12 30.03.2026.

E bravo, tako se to radi. Odvalit tom priprostom chetniku diplomatsku samarcinu da mu zazvoni u onoj pizzoustoj glavurdini. Dosta je bilo tritranja perom po dupetu... Treba ih vec jednom konacno smjestiti tamo gdje im je mjesto...

