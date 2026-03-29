Dva hrvatska kratka filma u konkurenciji prestižnog Oberhausena

U natjecateljskom programu 72. Međunarodnog festivalu kratkog filma u Oberhausenu svjetsku premijeru doživjet će čak dva hrvatska eksperimentalna filma, "Opera" Igora Zelića i "Töst" Nele Gluhak, izvijestili su iz Hrvatskog audiovizualnog centra.

Kratkometražni film "Opera" autora Igora Zelića nastao je u produkciji Filmske udruge Šuma (Vedran Šuvar). Riječ je o eksperimentalnom filmu koji istražuje percepciju kroz filmski kolaž konstruiran uz pomoć jednog izvora svjetlosti. Slojevitom manipulacijom tog jednog izvora, kadar dobiva ritam više izvora i igru svjetlosti koja transformira prostor i percepciju. Film je o tome kako slika može prikriti stvarnost - i što se događa kada to više ne može činiti.

Eksperimentalni film "Töst" Nele Gluhak također je dio međunarodne konkurencije, a riječ je o radu koji je nastao u sklopu izazova Kinokluba Zagreb koji je filmašima dao uputu da prikažu dnevne rituale. Nela Gluhak u selekciji Oberhausena drugu je godinu zaredom. Prošle godine, u natjecanju dječjeg filma, prikazivao se njen animirani film "Všmš".

"Ludo je da je drugu godinu za redom jedan moj film selektiran za tako bitan festival. Mislila sam da je 'Všmš' lani bio neponovljiv događaj, ali izgleda da nije. Sada mi se perspektiva malo promijenila, pa se nadam da ću i u budućnosti biti s nekim novijim filmovima isto selektirana na takvim važnim festivalima," rekla je autorica, te otkrila da je na festival ove godine prijavila tri uratka, a za "Töst" se najmanje nadala da će biti selektiran.

"Iskreno sam razmišljala da će selektore malo nasmijati jer je kratak, humorističan, i vrlo, vrlo neozbiljan i nepretenciozan, ali da neće biti selektiran. Znala sam da vole kruh, ali da toliko vole kruh, nisam očekivala," rekla je Gluhak, koja je ove godine i članica žirija programa MuVi, u kojem se prikazuju glazbeni spotovi.

Međunarodni festival kratkog filma Oberhausen jedna je od najvažnijih manifestacija kratke forme na svijetu, a često je pokazatelj novih trendova i mjesto otkrivanja novih talenata. Za natjecateljske programe za ovogodišnje izdanje prijavljeno je 7600 filmova, a odabran je 121 naslov iz 48 zemalja svijeta.