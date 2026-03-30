Na Uskrs započinje nova emisija "Novi život" na Laudato TV-u

Na Laudato televiziji na Uskrs, 5.travnja, u 15:30 premijerno će započeti emitiranje nove razgovorno-glazbene emisije "Novi život", koja u autentičnim svjedočanstvima donosi priče o vjeri, obraćenju i susretu sa živim Bogom. Voditeljica Simona Mijoković u svakoj emisiji razgovara s gostima koji osobnim iskustvima svjedoče o tome kako je susret s Kristom promijenio njihov život i otvorio put novom početku.

Za mene kao voditeljicu ovaj angažman ima posebno značenje. Svaki susret s gostima podsjeća me koliko Bog može djelovati u ljudskom životu i koliko je važno da se takva svjedočanstva čuju. Voditi ovu emisiju za mene je i osobni dar, jer i sama iznova učim koliko je Božja milost snažna i kako se život može promijeniti kada mu čovjek otvori srce.

U prvoj emisiji gosti su pjevačica Ivana Kovač i p. Mijo Nikić, SJ, koji će podijeliti svoje iskustvo vjere i govoriti o putu koji ih je doveo do živog odnosa s Bogom.

Posebnost emisije je i studijska publika, koja sudjeluje u zajedničkom pjevanju i stvara ozračje molitve, radosti i zajedništva. Uz razgovor, glazbu i pjesmu emisija želi približiti živu vjeru i podsjetiti da je novi život moguć za svakoga, naglasila je Ksenija Abramović direktorica Laudato televizije.

Emisija "Novi život" jedinstvena je jer donosi autentična svjedočanstva ljudi koji su doživjeli stvarnu promjenu života. To nisu samo lijepe priče, nego duboka iskustva susreta s Bogom koja mogu ohrabriti i druge. Emisijom želimo pokazati da nitko nije izgubljen i da uvijek postoji mogućnost novog početka. Upravo zato vjerujemo da će "Novi život" mnogim gledateljima donijeti nadu i ohrabrenje.

Emisiju uređuje Ksenija Abramović, redatelj emisije je Ivan Ožegović, scenografiju potpisuje Tanja Lacko, a za grafiku je zaslužan Nikola Uroić.

Nove epizode emisije "Novi život" ne propustite gledati svake druge nedjelje u 15:30, na programu Laudato televizije.