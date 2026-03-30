Komentari
Poslušaj
Ciklus Masahira Shinode

Tuškanac u gostima donosi japanske filmove nadahnute marksizmom i studentskim pokretima

"Samuraj špijun"
Kino Tuškanac
VL
Autor
Hina
30.03.2026.
u 17:37

Program Kino Tuškanca "Tuškanac u gostima" u Kulturno-informativnom centru u Zagrebu donosi osam filmova istaknutog autora japanskog novog vala Masahira Shinode

Tuškanac u gostima u travnju donosi osam filmova istaknutog autora japanskog novog vala Masahira Shinode, nadahnute marksizmom, studentskim pokretima i idejama koje se opiru strogoj vlasti 1960-ih.

Shinodini filmovi razotkrivaju kako krute strukture moći, poput samurajskog koda, stvaraju nasilje i guše slobodu. Istovremeno, filmovi impresioniraju estetskom inovativnošću jer koriste elemente nō i kabuki kazališta, stilizirane pokrete i naglašenu tjelesnost, stoji u najavi. 

Ciklus Shinodinih filmova prikazivat će se u Kulturno informativnom centru (KIC), a 02. travnja otvorit će ga Baudelaireovim Cvjetovima zla inspiriran film noir "Blijedi cvijet" (1964.) o plaćenom ubojici Murakija koji, vraćen iz zatvora u svijet yakuza klanova, upada u opasnu igru kockanja i strasti s misterioznom Saeko.

Politički intrigantan samurajski film "Ubojstvo" (1964.) prati Hachira Kiyokawu, samuraja bez gospodara, uhićenog zbog ubojstva detektiva povezanog sa šogunatom, a iznenada pomilovanog pod uvjetom da okuplja grupu ronina i porazi carističke pristalice protiv otvaranja Japana Zapadu.

Prikazivat će se i psihološka drama "S ljepotom i tugom" (1965.), adaptacija romana "Ljepota i tuga" nobelovca Yasunarija Kawabate, koja prikazuje erotski trokut u kojem se studentica Keiko pokušava osvetiti slavnom piscu Okiu zbog nekadašnje ljubavne veze s njezinom profesoricom Otoko, koja je kao maloljetna rodila mrtvorođenče i pokušala suicid.

Nakon "Ubojstva", Shinoda je filmom "Samuraj špijun" (1965.) spojio samurajski i špijunski žanr, prateći nindžu Sarutobija Sasukea koji balansira između sukobljenih klanova u nestabilnom Japanu 17. stoljeća. Film aludira na hladnoratovske špijunske afere, a u glavnoj ulozi nastupa karizmatični Koji Takahashi.

"Dvostruko samoubojstvo kod Amijime" (1969), adaptacija klasičnog lutkarskog komada Chikamatsua Monzaemona, donosi priču o trgovcu Jiheiju i kurtizani Kohari koji zbog nemogućnosti njezina oslobađanja iz bordela odlučuju izvršiti zajedničko ljubavničko samoubojstvo, dok također kazališno intoniran "Buraikan" (1970.) prikazuje spletkarstvo u japanskoj četvrti crvenih svjetiljki početkom 19. stoljeća, gdje se ronin Naojiro zaljubljuje u prostitutku Michitose. 

Povijesna drama "Tišina" (1971.) prva je od tri filmske adaptacije istoimenog romana Shūsaku Endōa i prati dvojicu portugalskih misionara koji u 17. stoljeću dolaze u zabranjeni Japan kako bi širili kršćanstvo, pritom se suočavajući s progonima te unutarnjim dilemama o vjeri i opstanku pod strogim zakonima šogunata.

Ciklus će zaključiti "Demonsko jezero" (1979.), adaptacija kabuki predstave Kyōke Izumija iz 1913. godine, o putujućem profesoru koji u sušnom planinskom selu otkriva legendu o Demon Pondu te odnosu lokalnih stanovnika i mitskih bića. U glavnoj ulozi pojavljuje se Tamasaburô Bandô, jedan od najpoznatijih kabuki glumaca.

Ključne riječi
masahiro shinoda japanski film film filmovi kino tuškanac

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Još iz kategorije

Kill Bill
održat će se i Noć knjige

Art-kino sprema zanimljiv travanjski program: Gledamo redateljsku verziju 'Kill Billa', film o glazbi na sprovodima i 'Jednu bitku za drugom'

Na programu kina tijekom travnja su i drama braće Dardenne "Mlade majke", dobitnik nagrade za najbolji scenarij i nagrade ekumenskog žirija na festivalu u Cannesu; "Oprosti, ljubavi" Eve Victor, koji donosi novu perspektivu u pričama o seksualnom nasilju usmjeravajući fokus s traumatičnog iskustva na proces iscjeljenja; te dokumentarni film "Orwell: 2+2=5" Raoula Pecka

