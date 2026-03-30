Dok su rezultati na skijaškoj stazi dobri, ljudi će zatvarati oči pred netransparentnim trošenjem

Kad iz Hrvatskog skijaškog saveza u pet godina nestane čak oko 30 milijuna eura, to se dotiče dubokih problema u sustavima kontrole, a postavlja se i pitanje funkcioniranja takvih saveza općenito. Konkretno, očito imamo manjkav unutarnji nadzor. HSS, kao i mnoge druge udruge, ima nadzorni odbor. Međutim, u praksi se često događa da su u tim odborima osobe blisko povezane s upravom ili ljudi koji nemaju potrebnu stručnost za dubinsku reviziju složenih financijskih izvješća. Ako nadzor postoji samo "na papiru", malverzacije se lako prikrivaju. To je tako i izvan sporta, primjerice u javnim firmama i drugim institucijama koje su isprepletene političkim i drugim utjecajima.