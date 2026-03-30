Karlo Štefanek, umjenik čija je javna intervencija u tramvajima nedavno obustavljena, sprema izložbu o površnoj komunikaciji na internetu

Izložba Karla Štefaneka "Cheers! So she goes" u kojoj autor video-radovima, audio-instalacijom i intervencijama u prostoru, služeći se kvir-perspektivom, propituje identitet i zajedništvo u digitalnom dobu otvara se u utorak u zagrebačkoj Galeriji Miroslav Kraljević.

Kroz ambijentalnu instalaciju koja galeriju transformira u prostor nalik kafiću, autor istražuje osjećaj površne i iscrpljujuće digitalne komunikacije, oslanjajući se na koncept ne-mjesta Marca Augéa.

Digitalna prisutnost materijalizira se kroz nekoliko međusobno povezanih radova, navodi kustos izložbe Leopold Rupnik, a među njima su i videoradovi raspoređeni za stolovima u galerijskom prostoru, video-instalacija smještena u WC-u te popratni zvuk koji odjekuje galerijom.

Rupnik dodaje i kako je u njegovom radu izražena kritička oštrica prema digitalnim platformama kao "ne-mjestima" povezivanja, a posebno je izražen i njegov kvir aspekt. "Kroz Štefanekovu uporabu ironije izložba kritički propituje opstojanje kvir osoba", naglašava Rupnik, i to "ne samo u svijetu interneta, nego i realnom svijetu".

Ono što izložbu dodatno usmjerava u kvir-teritorij, ističe kustos Rupnik, brojna su pomno promišljena umjetnička rješenja. Među njima su i odabir internetskih žargona kvir osoba, "selfieji" koji nalikuju uobičajenim "thirst-trapovima" homoseksualnih muškaraca na dejting aplikacijama te inscenacija prekida homoseksualnog odnosa s umjetnom inteligencijom.

Izložba "Cheers! So she goes" dio je programske linije qIZLOŽBE, redovnog programa splitskog kolektiva queerANarchive. Njihov rad financijski podržava Zaklada Kultura nova dok je sama izložba realizirana uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija, Grada Zagreba te Grada Splita. Kolektiv djeluje od 2010., a na međunarodnoj razini sudjelovao je i u programima "Queer Art Lab SpaceID" (Madrid), "What’s masc, Berlin" te "W/ri/gh/ting Archives through Artistic Research" (Beč).



Izložba se može razgledati do subote, 4. travnja.

Karlo Štefanek multidisciplinarni je umjetnik čija praksa istražuje kako se identitet mijenja kroz autoportret i performans. Izlagao je i nastupao, među ostalim, i na Venecijanskom bijenalu, zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti, londonskoj The Holy Art Gallery, brazilskom SerformanceP Festivalu, banjalučkom "Vagon Gallery" te beogradskom Bijenalu mladih.