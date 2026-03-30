"Cheers! So she goes"

Karlo Štefanek, umjenik čija je javna intervencija u tramvajima nedavno obustavljena, sprema izložbu o površnoj komunikaciji na internetu

Hina
30.03.2026.
u 17:34

Izložba "Cheers! So she goes" dio je programske linije qIZLOŽBE, redovnog programa splitskog kolektiva queerANarchive, a može se razgledati do subote, 4. travnja

Izložba Karla Štefaneka "Cheers! So she goes" u kojoj autor video-radovima, audio-instalacijom i intervencijama u prostoru, služeći se kvir-perspektivom, propituje identitet i zajedništvo u digitalnom dobu otvara se u utorak u zagrebačkoj Galeriji Miroslav Kraljević. 

Kroz ambijentalnu instalaciju koja galeriju transformira u prostor nalik kafiću, autor istražuje osjećaj površne i iscrpljujuće digitalne komunikacije, oslanjajući se na koncept ne-mjesta Marca Augéa.

Digitalna prisutnost materijalizira se kroz nekoliko međusobno povezanih radova, navodi kustos izložbe Leopold Rupnik, a među njima su i videoradovi raspoređeni za stolovima u galerijskom prostoru, video-instalacija smještena u WC-u te popratni zvuk koji odjekuje galerijom. 

Rupnik dodaje i kako je u njegovom radu izražena kritička oštrica prema digitalnim platformama kao "ne-mjestima" povezivanja, a posebno je izražen i njegov kvir aspekt. "Kroz Štefanekovu uporabu ironije izložba kritički propituje opstojanje kvir osoba", naglašava Rupnik, i to "ne samo u svijetu interneta, nego i realnom svijetu".

Ono što izložbu dodatno usmjerava u kvir-teritorij, ističe kustos Rupnik, brojna su pomno promišljena umjetnička rješenja. Među njima su i odabir internetskih žargona kvir osoba, "selfieji" koji nalikuju uobičajenim "thirst-trapovima" homoseksualnih muškaraca na dejting aplikacijama te inscenacija prekida homoseksualnog odnosa s umjetnom inteligencijom. 

Izložba "Cheers! So she goes" dio je programske linije qIZLOŽBE, redovnog programa splitskog kolektiva queerANarchive. Njihov rad financijski podržava Zaklada Kultura nova dok je sama izložba realizirana uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija, Grada Zagreba te Grada Splita. Kolektiv djeluje od 2010., a na međunarodnoj razini sudjelovao je i u programima "Queer Art Lab SpaceID" (Madrid), "What’s masc, Berlin" te "W/ri/gh/ting Archives through Artistic Research" (Beč)

Izložba se može razgledati do subote, 4. travnja.

Karlo Štefanek multidisciplinarni je umjetnik čija praksa istražuje kako se identitet mijenja kroz autoportret i performans. Izlagao je i nastupao, među ostalim, i na Venecijanskom bijenalu, zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti, londonskoj The Holy Art Gallery, brazilskom SerformanceP Festivalu, banjalučkom "Vagon Gallery" te beogradskom Bijenalu mladih

Ključne riječi
kultura kolektiv queerANarchive izložba Galerija Miroslav Kraljević vizualna umjetnost umjetnik Karlo Štefanek

Dubrovnik
obnova u završnoj fazi

Po Orlandovoj podlaktici mjerio se dubrovački lakat: Radovi na najstarijoj sačuvanoj javnoj skulpturi u Dubrovniku trebali bi završiti do srpnja

Na stupu, kojeg je 1418. godine isklesao talijanski kipar Bonino di Milano uz pomoć Antuna Dubrovčanina, vijorila se zastava Dubrovačke Republike, glasnici su na stubama spomenika objavljivali odredbe i obavijesti, a kod stupa su se izvršavale i kazne. Mjera za dužinu "dubrovački lakat" mjerio se po dužini Orlandove podlaktice – 51,2 centimetra

Caravaggio
Premium sadržaj
Piše Dimitrije Popović

Caravaggiov Krist i nevjerni Toma koji dodirom tijela pronalazi istinu uskrsnuća

Kontroverzni slikar "divlje i plahovite naravi", koji je, osim kistom, spretno rukovao i mačem, s dirljivom je snagom doživljaja izrazio ovaj novozavjetni motiv. Slikarov smisao za dramatičnost radnje koju prikazuje njegov "redateljski" postupak baroknog senzibiliteta, akcentira na slici trenutak u kojem se događa kulminacija radnje, onaj presudni pokret ruke, čin kada se apostolov kažiprst gotovo do polovine uvlači u Kristovu ranu

Vlatka Horvat
"By the Means at Hand"

Radovi su putovali u torbama prijatelja, poznanika i stranaca: Projekt Vlatke Horvat sa 60. Venecijanskog bijenala izložen u MSU

Autorica je za projekt iz 2024. pozvala dvjestotinjak umjetnika, prijatelja i prijateljica koji žive "kao stranci" u različitim zemljama, da s njom razmijene umjetničke radove o iskustvu migracija, bivanja strancem i života u dijaspori. Za svaki rad koji je primila poslala im je jedan svoj kolaž iz serije koju je izrađivala tijekom osmomjesečne rezidencije u Hrvatskom paviljonu tijekom Bijenala

Marijan Špoljar
intervju: Marijan Špoljar

'Pola stoljeća skupljam umjetnine, a u autosalon ih dolaze vidjeti i oni koji nisu ljubitelji galerija. Ovdje se osjećaju prirodnije, normalnije'

U razgovoru za Večernji list Špoljar otkriva da je kolekcija nastajala postupno. Kao povjesničar umjetnosti koji je u toj struci pola stoljeća organizirao je, kaže, između 300 i 400 izložbi, a počeo je skupljati djela i krenuo kao privatni poduzetnik u trgovanje umjetninama. Karijeru je počeo u Muzeju grada Koprivnice kao kustos, prešao u privatne vode, a poslije se vratio u Muzej kao ravnatelj

