FOTO Ona je mnogima najzgodnija manekenka, a evo koje je sve korekcije radila i zbog koje će operacije zauvijek žaliti

Manekenka i influencerica Brooks Nader, poznata i kao ‘kraljica bikinija‘, priznala je da žali zbog jedne plastične operacije kojoj se podvrgnula.
Tijekom gostovanja na događaju Clarins Night of Extra u Los Angelesu, u razgovoru za magazin People otkrila je da je prije nekoliko godina bila na liposukciji, što smatra pogreškom jer joj zahvat nije bio potreban.
. Pojasnila je kako joj je taj postupak ostavio neželjene tragove poput udubljenja i nabora na koži, zbog čega je zaključila da bi se trebala manje fokusirati na takve zahvate i okrenuti zdravijem načinu života.
Nader je i ranije otvoreno govorila o svojim estetskim korekcijama, uključujući brojne injekcije, filere i operaciju nosa, a jednom se prilikom čak našalila na vlastiti račun rekavši da zbog zahvata na nosu nalikuje Michaelu Jacksonu.
OGLAS
Uz to, otkrila je da posjeduje set zubnih ljuskica vrijedan oko 50.000 dolara, a isprobala je i tretman lososovom spermom te botoks za podizanje vrata, uz opasku da zbog tih procedura oko Božića redovito podsjeća na Freddyja Kruegera.
Manekenka, koja trenutno sudjeluje u novoj verziji serije ‘Baywatch‘, priznala je i korištenje GLP-1 lijekova za mršavljenje. Navela je kako nije očajavala kada joj je rečeno da mora smršavjeti zbog modelinga, već je to prihvatila kao poslovnu činjenicu.
Iako je naglasila da ne tvrdi kako je takav pristup ispravan za svakoga, istaknula je da je nakon gubitka 14 kilograma njezina karijera krenula uzlaznom putanjom te da je počela dobivati brojne poslove.
Također, u prosincu je podijelila s javnošću da je započela proces uklanjanja filera iz usana.
OGLAS
