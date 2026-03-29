Vrba: Intimni triptih o majčinstvu

Kroz “Vrbu” pratimo tri žene u dva povijesno odvojena razdoblja koje ipak povezuje težnja za majčinstvom. Triptih započinje Donkom i Milanom, parom iz srednjovjekovnog Skopja, koji u očaju nemogućnosti začeća odlaze lokalnoj vračari. Ona će im kroz bizaran i mračan ritual donijeti dijete, ali će tražiti nezamislivu žrtvu. Kletva koja će pasti na obitelj zbog neispunjenog obećanja prelit će se i na druge dvije protagonistice.

Druga priča vodi nas u suvremeno Skopje u kojem se Rodna i Branko s neplodnošću bore u klinikama za potpomognutu oplodnju. Par će uskoro začeti blizance, ali će se naći pred nemogućim izborom – jedan od fetusa ima genetske anomalije. Prekinuti trudnoću i izgubiti oboje djece ili roditi i suočiti se s teško bolesnim djetetom? Kletva iz prve priče postaje okrutnost biologije i medicinska statistika.

U trećoj priči Mančevski povezuje Rodnu i njezinu sestru Katerinu. Katerina i njezin suprug odlučuju se na posvojenje djeteta, petogodišnjeg dječaka. No dječak je duboko traumatiziran, asocijalan i pokazuje agresiju. Katerina u sebi vodi bitku pokušavajući doprijeti do dječaka koji ju odbija i pri tome se pita je li majčinska ljubav dovoljna da odmah zacijeli rane?

Kroz svaku od ove tri priče redatelj provlači intimne bitke svake od žena, ali i društvene probleme – mit i praznovjerje, suvremenu medicinu i etiku te usvajanje i traumu. Svaka od ovih junakinja prolazi kroz jednaku bol u želji da se ostvari kao majka. Film također jasno pokazuje žensko tijelo kao bojište. Iako protagonistice uz sebe imaju partnere, one su te koje trpe invazivne procedure, sram, osudu društva i fizičku žrtvu.

I Rodna i Katerina i Donka ne pokušavaju promijeniti svijet i društvo oko sebe. Njihova je borba za majčinstvom intimna, osobna i iscrpljujuća i baš to ih čini pravim heroinama. Film “Vrba” na dirljiv i upečatljiv način prikazuje kontrast koji ne zastarijeva – borba parova da dobiju dijete i nemogućnost ostvarivanja željenoga nasuprot očekivanjima društva i lakoće kojima drugi zasnivaju obitelj.

Milčo Mančevski stvorio je težak film i duboko emotivno iskustvo, vješto još jednom prikazujući teme poput boli i ljubavi. Ova potresna i univerzalna priča čeka vas premijerno na KLASIKU, 30. 3. u 01:30.