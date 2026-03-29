Bez Davidove praćke, opcija za HV su i razorni projektili velikog dometa

Kada je nedavno vojska Srbije "slučajno" objavila fotografiju svojih oronulih MIG-ova 29, ali s prikačene dvije moderne rakete kineske proizvodnje CM-400, hrvatski državni vrh već je, kako se poslije doznalo, sedam do osam mjeseci bio upoznat s novitetom u sastavu ratnog zrakoplovstva susjedne države. Pojava tog balističkog projektila koji se ispaljuje na visini iznad 11 km, s borbenog aviona, a potom leti prema svemiru na 50-ak km visine te se obrušava na cilj udaljen 250 do 400 km, jest izazvao uzbunu u Vladinu ministarstvu obrane. Hrvatska vojska, naime, sada nema "protulijek" za ovakvo oružje velike razorne snage i preciznosti. I premda se stalno sugerira kako između Hrvatske, koja je, eto, članica NATO-a i Srbije nema utrke u naoružanju, to su, naravno, samo priče za diplomatsku uporabu.