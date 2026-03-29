Kada je nedavno vojska Srbije "slučajno" objavila fotografiju svojih oronulih MIG-ova 29, ali s prikačene dvije moderne rakete kineske proizvodnje CM-400, hrvatski državni vrh već je, kako se poslije doznalo, sedam do osam mjeseci bio upoznat s novitetom u sastavu ratnog zrakoplovstva susjedne države. Pojava tog balističkog projektila koji se ispaljuje na visini iznad 11 km, s borbenog aviona, a potom leti prema svemiru na 50-ak km visine te se obrušava na cilj udaljen 250 do 400 km, jest izazvao uzbunu u Vladinu ministarstvu obrane. Hrvatska vojska, naime, sada nema "protulijek" za ovakvo oružje velike razorne snage i preciznosti. I premda se stalno sugerira kako između Hrvatske, koja je, eto, članica NATO-a i Srbije nema utrke u naoružanju, to su, naravno, samo priče za diplomatsku uporabu.
Bez Davidove praćke, opcija za HV su i razorni projektili velikog dometa
Ako HV ne dobije protuoružje za kineski CM-400, koji ima Srbija, mora imati oružje odmazde, balističke i krstareće projektile velikog dometa
To sam ja već u nekim komentarima pisao. Oni imaju tu CM4 sa oko 150kg eksplosziva. Rakete zemlja zemlja koje služe između osalog za odmazdu imaju oko 250 do 500kg eksploziva. To znači da bi u slučaju rataionako mi gledali uništiti sve zrakoplovne baze koje su u nasemu dometu topništva a one dalje bi gađali raketama zemlja- zemlja tako da agresor ima uskraćene mogućnosti pucati kineskim raketama po nama. Važno je uvijek da agresor zna da nam može nanijeti štetu ali da bi i on zbog naše odmazde onda ako puno plakao i lelekao. Idući rat sigurno nebi bio više samo na našem teritoriju. Mi znamo kako razaranja izgledaju i kako to opet srediti. Agresor to još nije okusio kako treba symo ono malo Nato bombardiranja. A u slučaju njegove agresije bi poželio da mu otadžbina poslije bar zgleda kao Gaza. Jer Idući puta nebi bilo neutralnog zapada koji nama brani uzvratiti paljbu i koji nam brani ući u Banjaluku ali i Vojvodinu.
Ovaj nezanimljivi novinar Ivanković kmeči kao Srbi u kolovozu! Komšije imaju, dvije maksimalno, kineske rakete i što sad?! Napredujemo! Aca dijagnoza nam je ne tako davno prijetio iz 50-ak km udaljene Gline. Neuspješno! Sad je morao nabaviti kineske rakete daa bi nam pokušao zaprijetiti iz majčice Srbije.
Drago mi je da postoji novinar koji bez dlake na jeziku govori o onome što ne valja. Više vojnih stručnjaka neki dan na HTV-u i čini mi se, u ovom mediju, rekli su kako je najjači i najpouzdaniji obrambeni sustav protiv kineskih raketa izraelska Davidova praćka. Postoji još par sličnih sustava, ali izraelski je najmoćniji. Nadam se da će se nakon što predsjedniku istekne mandat netko pozabaviti njegovom odgovornošću za uzurpiranje nabavke najboljih sustava za obranu RH i potkopavanje hrvatske obrane.