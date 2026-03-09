Naši Portali
hvalevrijedna inicijativa

'Glavonja svima': Inkluzivne projekcije po prvi puta na repertoaru CineStar kina

Pompom
VL
Autor
vecernji.hr
09.03.2026.
u 14:19

Dječji film "Glavonja" prvi je film koji će u CineStar kinima biti prikazivan s inkluzivnim titlovima te prijevodom na hrvatski znakovni jezik, a uz najavu je moguće organizirati i projekcije s audiodeskripcijom

U okviru kino distribucije čudesnog dječjeg igranog filma Glavonja, a u suradnji s udrugom Kultura svima svugdje kroz projekt Film svima, pokrenut je projekt Glavonja svima - riječ je o inkluzivnim projekcijama koje će po prvi puta biti uvrštene u redovni program najvećeg domaćeg kinoprikazivačkog lanca CineStar, ali i u repertoar lokalnih kina diljem Hrvatske. 

Ovaj značajan i veliki iskorak u inkluziji podrazumijeva da će u sklopu redovnog repertoara ovaj film biti prikazivan s inkluzivnim titlovima te prijevodom na hrvatski znakovni jezik, a uz najavu je moguće organizirati i projekcije s audiodeskripcijom. 

“Ponosni smo jer u CineStar kinima diljem Hrvatske domaći film “Glavonja” prikazujemo i s elementima hrvatskog znakovnog jezika te prilagođenim titlovima. Riječ je o prvom takvom primjeru u redovnom prikazivanju, čime dodatno otvaramo vrata kina gluhim i nagluhim osobama i svima kojima su ovakvi formati važni za potpuno filmsko iskustvo. Kao lider u kinoprikazivačkoj industriji, CineStar kontinuirano nastoji pomicati granice i postavljati nove standarde – ne samo u kvaliteti prikazivanja, već i u području pristupačnosti i inkluzije. Naš je cilj trajno unaprjeđivati iskustvo odlaska u kino te omogućiti da čaroliju velikog platna doživi što širi krug publike. Glavonja je film o izuzetno važnoj temi i drago nam je što smo dio njegovog filmskog putovanja, pridonoseći pritom stvaranju otvorenijeg i dostupnijeg kino okruženja za sve”, izjavila je Jadranka Islamović, izvršna direktorica i članica Uprave Blitz-CineStara.

“Film svima” u svoje drugo desetljeće ulazi na najljepši mogući način — nakon 10 godina inkluziviranja filmova i gradnje inkluzivne kino kulture s nezavisnim kinima i udrugama, 11. izdanje već sada možemo reći da obilježava Glavonja svima i ova suradnja. Sretni smo što smo izradili prvi, a sigurni smo da nije zadnji, inkluzivni film koji je dio redovite kinodistribucije CineStara. To znači da će gluhe i nagluhe osobe moći samostalno izabrati kada i gdje žele gledati film, bez obzira radi li se o obilježavanju značajnog datuma za osobe s invaliditetom ili je li vrijeme nekog festivala. Ulazak u CineStar kina znači veću dostupnost inkluziviranih filmova, ali i senzibilizaciju šire publike o postojanju inkluzivnih filmova te važnosti inkluzije za sve nas. Kao i uvijek: gradimo inkluzivnije i solidarnije društvo — zajedno.“, izjavila je Maja Ogrizović, inicijatorica i voditeljica projekta Film svima, udruge Kultura svima svugdje.

Projekt je podržala i Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, koja će u njegovo provođenje uključiti i svoje članove, a u suradnji s njima nastaje i vodič za razgovor o inkluziji nakon projekcija. 

"Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osobito podržava ovu inicijativu koja prikazivanjem inkluzivnog i pristupačnog formata filma "Glavonja"  omogućuju jednake prilike i uključivanje djece i mladih s razvojnim teškoćama. Ovakvi projekti predstavljaju iskorak prema stvarnom uključivanju u društvo (inkluziji), jednake mogućnosti pristupa kulturnim i audiovizualnim sadržajima. Primjena principa univerzalnog dizajna i komunikacijske pristupačnosti - među kojima su i specifične metode prilagodbe audiovizualnih medija, jedno su od ključnih obilježja društva koje njeguju inkluziju kao temeljnu vrijednost. Principi univerzalnog dizajna u filmu "Glavonja" kao i spremnost kinoprikazivača da osiguraju dostupnost inkluzivne inačice filma dokazuju da filmska industrija može preuzeti aktivnu ulogu u uklanjanju prepreka i senzibilizaciji društva u cjelini. HKER prepoznaje potencijal filma "Glavonja" kao alat za prenošenje poruke o važnosti prihvaćanja različitosti te ga izdvaja kao primjer dobre prakse na koji način umjetnost može biti most prema razumijevanju, empatiji, zajedništvu i uključivom društvu.", izjavila je dr.sc. Ana Skender predsjednica HKER.

Glavonju je u prva dva dana prikazivanja pogledalo čak 33 165 gledatelja u Hrvatskoj te 4 706 gledatelja u Bosni i Hercegovini. U prvom vikendu prikazivanja film je pogledalo 12 844 gledatelja diljem zemlje, čime je ostvario četvrto najbolje kino otvaranje hrvatskog dječjeg dugometražnog igranog filma ikada. Također, sa brojkom od 1583 gledatelja u Bosni i Hercegovini, Glavonja je postigao najbolje kino otvaranje hrvatskog dječjeg filma u toj zemlji.

Nakon zagrebačke premijere 15. veljače, Glavonja je uz gostovanje ekipe filma premijerno prikazan u nizu gradova: Karlovcu, Osijeku, Koprivnici, Šibeniku te će uskoro biti prikazan i u Velikoj Gorici, Samoboru i Krapini. Film će svjetsku premijeru imati 10. ožujka na međunarodnom filmskom festivalu BUFF Malmö u Švedskoj, gdje se prikazuje u sklopu glavnog natjecateljskog programa.

Glavonja je film koji spaja napetost dječje detektivske avanture s toplom pričom o prijateljstvu, zajedništvu i prihvaćanju različitosti. Talentiranu skupinu iznimno mladih glumaca predvode Marta Mihanović u ulozi Alise, Maks Kleončić u ulozi Milana te Mark Spiridonović, Martin Pišlar i Andrija Lamot u ulogama malih detektiva. Uloge odraslih likova tumače slovenski glumci Ajda Smrekar i Matej Puc, hrvatski glumci Judita Franković Brdar, Borko Perić, Snježana Sinovčić, Dražen Čuček, Slavko Sobin i Željko Duvnjak te slovački glumci Csongor Kassai i Gabriela Dzuríková.

Film se ističe svojom likovnošću, koloritom i vizualnim stilom, za što su najzaslužniji direktor fotografije Tomislav Sutlar, scenograf Stefano Katunar, kostimografkinja Zorana Meić te supervizor animacije i VFX-a Michal Struss.

Uz hrvatsku produkciju PomPom Film, Glavonja je nastao u koprodukciji produkcijskih kuća iz četiri zemlje – Objectif (Slovačka), Senca Studio (Slovenija), Air Productions (Latvija) te This and That Productions, 247HUB i Spotlight Production (Srbija), kojima su se pridružili Slovačka televizija i radio te Radiotelevizija Slovenija.

Producenti filma su Marina Andree Škop, Tibor Keser i Vanda Raýmanová, a koproducenti Ida Weiss, Antra Gaile, Līga Gaisa, Snežana van Houwelingen, Goran Stanković, Nemanja Cipranić, Igor Vranjković i Đorđe Đukanović. Film su podržali Hrvatski audiovizualni centar, Audiovizualni fond Slovačke, Nacionalni filmski centar Latvije, Slovenski filmski centar, Hrvatska radiotelevizija, Kreativna Europa MEDIA, Filmski studio Viba film i drugi.

Glavonja je započeo kino distribuciju 19. veljače 2026., a hrvatski distributer je Duplicato Media. Ulaznice za inkluzivne projekcije pronađite na cinestarcinemas.hr ili u lokalnom kinu.

Ključne riječi
dječji film Marina Andree Škop kino CineStar glavonja film

