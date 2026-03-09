Naši Portali
NOVI NETFLIXOV HIT

Svi pričaju o 'Vladimiru': Unatoč podijeljenim kritikama, provokativni triler s Rachel Weisz u samo 72 sata zasjeo je na vrh gledanosti

"Vladimir"
IMDb
VL
Autor
vecernji.hr
09.03.2026.
u 16:35

Jedva da je prošlo nekoliko dana od premijere, a nova Netflixova miniserija "Vladimir" već je postala glavna tema razgovora i apsolutni broj jedan po gledanosti u Hrvatskoj. Mračna, duhovita i zavodljiva priča o opsesiji i zabranjenoj žudnji, predvođena oskarovkom Rachel Weisz i zvijezdom u usponu Leom Woodallom, dokazuje da ponekad podijeljena mišljenja kritike samo dodatno raspiruju znatiželju publike

Gotovo preko noći, psihološka drama s elementima crne komedije "Vladimir" osvojila je streaming svijet. Serija je na Netflix stigla 5. ožujka, a u samo 72 sata popela se na prvo mjesto ljestvica gledanosti u brojnim zemljama, uključujući Hrvatsku, Bugarsku i Grčku, dok na globalnoj razini drži impresivno treće mjesto. Uspjeh je tim veći što serija ne pripada blockbuster žanrovima poput fantastike ili akcije, već nudi slojevitu i provokativnu priču namijenjenu odraslijoj publici, koja je očito bila željna upravo takvog sadržaja.

Adaptacija hvaljenog romana autorice Julie May Jonas, koja je ujedno i kreatorica serije, u osam epizoda istražuje teme moći, starenja, ženske požude i moralnih sivih zona unutar naizgled mirnog akademskog okruženja.

Radnja je smještena na mali, prestižni fakultet i prati cijenjenu profesoricu engleske književnosti, u seriji poznatu samo kao "M", koju maestralno tumači Rachel Weisz. Njezin se svijet počinje urušavati s dvije strane: suprug John (John Slattery), dekan istog odsjeka, suočen je s teškim optužbama za neprimjerene odnose sa studenticama, što pokreće lavinu skandala, a istovremeno, M osjeća kako gubi relevantnost - karijera joj stagnira, a strah od starenja i nevidljivosti postaje sve opipljiviji. Umjesto da se suoči s kaosom u vlastitom braku i životu, ona pronalazi opasan bijeg u fiksaciji na Vladimira (Leo Woodall), talentiranog, karizmatičnog i znatno mlađeg pisca koji se tek pridružio fakultetu. Njezina fascinacija ubrzo prerasta u sveobuhvatnu opsesiju koja prijeti uništiti sve pred sobom.

Ono što "Vladimira" izdvaja od sličnih drama jest hrabar narativni pristup. Glavna junakinja često ruši "četvrti zid" i obraća se izravno kameri, povjeravajući gledateljima svoje najskrivenije misli, mračne fantazije i moralno upitne prosudbe, no ona je ujedno i krajnje nepouzdani pripovjedač. Weisz majstorski balansira između onoga što njezin lik doista misli i onoga što želi da publika misli o njoj, stvarajući napetu igru u kojoj je granica između stvarnosti i njezine mašte stalno zamagljena. "Imate izravan pristup onome što lik misli, ali i onome što ona želi da vi mislite. A to dvoje često nije isto", izjavila je Weisz, naglašavajući kako serija istražuje ljudsku sklonost prilagođavanju istine kako bi se zadržala kontrola nad vlastitom pričom, čak i kad se sve oko nje raspada.

Analitičari smatraju da je golema popularnost serije dokaz povratka "prestižnog erotskog trilera", žanra koji su streaming platforme dugo zanemarivale. Ključ uspjeha leži u pametnom pakiranju: angažman oskarovke poput Rachel Weisz projektu daje kulturnu težinu, književni predložak osigurava intelektualnu dubinu, a Leo Woodall privlači mlađu publiku, prenoseći dio popularnosti koju je stekao u serijama poput "Bijeli lotos" i "Jedan dan". Čini se da je publika gladna kompleksnih priča za odrasle koje se ne boje istražiti neugodne teme i prikazati likove koji nisu ni dobri ni zli, već jednostavno ljudski u svojim slabostima i žudnjama.

"Vladimir"
Foto: Netflix

Iako je serija poharala ljestvice gledanosti, mišljenja kritičara i publike prilično su šarolika. Na stranici Rotten Tomatoes drži solidnih, ali ne i spektakularnih 68% pozitivnih ocjena, dok je na IMDb-u ocjena skromnih 5.9. Pozitivne recenzije hvale seriju kao "sofisticiranu, odraslu i provokativnu", ističući izvanrednu glumu Rachel Weisz i njezinu kemiju s Woodallom, dok s druge strane, neki kritičari zamjeraju sporiji tempo i predvidljive dijelove radnje.

Zanimljivo je da se jedna od najvećih zamjerki gledatelja odnosi upravo na odabir glavne glumice. Mnogi smatraju kako je bezvremenska ljepota Rachel Weisz u neskladu s likom žene koja se osjeća nevidljivom i neprivlačnom. "Rachel Weisz zuri u kameru i jadikuje kako više nije zgodna. Stvarno ne znam tko je mislio da će taj koncept imati smisla", jedan je od komentara na društvenim mrežama. Ipak, drugi su stali u obranu, tvrdeći da je upravo to njezina najbolja izvedba u karijeri, jer je uspjela dočarati unutarnju nesigurnost neovisno o vanjskom izgledu. Bilo kako bilo, "Vladimir" je serija koja potiče raspravu i tjera na razmišljanje, a upravo je to, čini se, formula za uspjeh u današnjem pretrpanom streaming svijetu.

