Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Ekskluzivno: posjetili smo studio svjetski popularne serije

Kreator 'Industrije' Konrad Kay: 'U svijetu se više i ne skriva ta suluda želja za moći. Trump se uopće ne ispričava zbog toga što želi'

Autor
Stela Lechpammer
09.03.2026.
u 17:41

Ekskluzivno za Obzor posjetili smo studio u Cardiffu, u kojem se snimala posljednja sezona HBO-ove svjetski popularne 'Industrije', a tom smo prilikom razgovarali s jednom od glavnih zvijezda i kreatorima serije koja je otvorila brojna pitanja o svijetu i vremenu u kojem živimo i koji nas oblikuju

Luksuzan apartman s pogledom na Pariz, i to u jednom od najskupljih hotela. Osim spavaćeg dijela, tu je i salon, spojen s velikom blagovaonicom. Osoblje taman iznosi bogatu večeru za 15-ak odabranih gostiju, najskuplje vino i šampanjac toče se u kristalnim čašama. Za stolom vlada žamor, sve dok onaj koji sjedi na čelu suptilnim lupkanjem o čašu ne započne govor.

– Održao bih zdravicu koja će nas ujediniti. Obitelj, tradicija i ponosne nacije! – izgovara Sebastian Stefanowicz, nova zvijezda europske ekstremne desnice.

Ključne riječi
kultura ekskluziva Myha'la Herrold Mickey Down Konrad Kay hit HBO serija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Vladimir"
NOVI NETFLIXOV HIT

Svi pričaju o 'Vladimiru': Unatoč podijeljenim kritikama, provokativni triler s Rachel Weisz u samo 72 sata zasjeo je na vrh gledanosti

Jedva da je prošlo nekoliko dana od premijere, a nova Netflixova miniserija "Vladimir" već je postala glavna tema razgovora i apsolutni broj jedan po gledanosti u Hrvatskoj. Mračna, duhovita i zavodljiva priča o opsesiji i zabranjenoj žudnji, predvođena oskarovkom Rachel Weisz i zvijezdom u usponu Leom Woodallom, dokazuje da ponekad podijeljena mišljenja kritike samo dodatno raspiruju znatiželju publike

Perfekcionist čudnih sklonosti

Kubrick je zlostavljao glumce, primao prijetnje smrću i sam zabranio svoj najkontroverzniji film

Na današnji dan 1999. godine svijet je napustio Stanley Kubrick, jedan od najutjecajnijih redatelja u povijesti filma. Iako je njegova filmografija nevelika, svaki film bio mu je remek-djelo. Ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda s najdužim neprekinutim snimanjem u povijesti, a legendarnu scena "Isijavanja" u kojoj glavna glumica prijeti suprugu bejzbolskom palicom snimao je rekordnih 127 puta što joj je pričinilo toliki stresda joj je počela otpadati kosa

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!