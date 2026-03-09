Kreator 'Industrije' Konrad Kay: 'U svijetu se više i ne skriva ta suluda želja za moći. Trump se uopće ne ispričava zbog toga što želi'

Luksuzan apartman s pogledom na Pariz, i to u jednom od najskupljih hotela. Osim spavaćeg dijela, tu je i salon, spojen s velikom blagovaonicom. Osoblje taman iznosi bogatu večeru za 15-ak odabranih gostiju, najskuplje vino i šampanjac toče se u kristalnim čašama. Za stolom vlada žamor, sve dok onaj koji sjedi na čelu suptilnim lupkanjem o čašu ne započne govor.



– Održao bih zdravicu koja će nas ujediniti. Obitelj, tradicija i ponosne nacije! – izgovara Sebastian Stefanowicz, nova zvijezda europske ekstremne desnice.