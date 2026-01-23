Naši Portali
'Bullshit, lipi moj' u ZKM-u

Buntovnik, romantičar i emigrant: Ako postoje Hrvatine, onda je to bio Boris Maruna

ZKM
Autori: vecernji.hr, Hina
23.01.2026.
u 18:27

Zagrebačko kazalište mladih najavilo je predstavu  "Bullshit, lipi moj" u režiji Zorana Čubrila, scenski portret Borisa Marune, koja će premijeru doživjeti 18. veljače

Nova predstava Zagrebačkog kazališta mladih "Bullshit, lipi moj", u režiji Zorana Čubrila, donosi duhovit, gorak i glazbom prožet scenski portret Borisa Marune - pjesnika, emigranta, buntovnika i jednog od najoštrijih kritičara svih ideologija, a premijerno će se izvesti 18. veljače. 

Predstava "Bullshit, lipi moj" u formi poetsko-političkog putopisa za jednog glumca (Zoran Čubrilo) i jednog glazbenika i glumca (Stanislav Kovačić) prati Marunin nemiran život: od emigracije i američkih barova do povratka u Hrvatsku, od poezije do politike, od velikih ideala do brutalno lucidnih rečenica o svijetu koji rijetko ima smisla.

Čubrilo na sceni ZKM-a utjelovljuje Marunu koji govori o ljubavi, porazima, alkoholu, Americi, domovini, smrti, revolucijama i malim ljudskim slabostima – bez patetike, bez mitologije, s puno crnog humora i precizne ironije. "Velika pjesnička prznica, tvrdoglavi buntovnik, nepopravljivi romantičar, neuobičajeni emigrant i prvi disident u neovisnoj Hrvatskoj, Boris Maruna. Maruna je iznimna ličnost i čovjek uzbudljive hollywoodske biografije, koji je ostao vjeran svojim idealima i uvjerenjima bez obzira na sve napade, uvrede, obezvređivanja, pokušaje izolacije. Ostao je zauvijek svoj", stoji u najavi. 

Maruna govori: „da su bitke unaprijed izgubljene, svi rezultati negdje doneseni; da stvar pali i ponekad ne pali; da su tri kurvina sina bez obzira na predrasude, vjeru, jezik i narodne običaje uvijek tri kurvina sina; da se led u scotchu otopio a kava ohladila; da samo smrt na električnoj stolici savršeno svira elek­tričnu gitaru; da Ameriku ne možeš vidjeti od prejakog svjetla; da stvari ako su sjajne i žene ako su iz boljih obitelji uvijek iskliznu iz ruku; da je normalnom čovjeku sve teže jer tko može konkurirati organiziranom kriminalu i francuskim vibratorima; da su kamate kamate te da će netko nekome uvijek pi­šati ponad groba; da posvuda možeš naletjeti na svoj zadnji čas ili pobunu masa ili spolnu bolest; da je jedna uspješna pustolovina više nego što razborito ljudsko biće može očekivati od života; da je život dosadniji od kazališta; da za neke važne stvari u životu čovjeku ne treba ništa: ni cocktail party ni neonska svjetla, samo savršena ljubav, totalna opasnost;  da Srednji vijek još uvijek traje; da su neka pitanja bez odgovora; da se poezija najčešće sastoji od pjeva slavuja ili budala.“

Novinar Vlado Vurušić zapisao je, navodi ZKM, da je Maruna iznimna ličnost i čovjek uzbudljive hollywoodske biografije, koji je ostao vjeran svojim idealima i uvjerenjima bez obzira na sve napade, uvrede, obezvređivanja, pokušaje izolacije.

"Plovio je protiv mainstreamovske struje, ali ne kao ekscentrični poeta koji samo tako zna privući pozornost publike, već zato što je smatrao da tako treba i onda kada je radio u korist vlastite štete, a to je osobina vrijedna poštovanja. Bio je nositelj hrvatstva kakvo je imponiralo. Ako postoje Hrvatine, odnosno ako taj termin pristaje nekom u pozitivnom smislu, onda je to Maruna", napisao je Vurušić.

Ili kako bi rekao Maruna: „Velebit stoji, sve će nas svojom čestitošću nadživjeti.“

Uz režiju, Zoran Čubrilo potpisuje dramaturgiju, koncept i scenografiju. Kostimografkinja je Marta Žegura, a inspicijentica Dina Ekštajn. Ova predstava ZKM-a napravljena je u koprodukciji s Teatrinom Grdelin.

