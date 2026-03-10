Kako bi mržnja prema mačkama i operi mogla ove glumce koštati Oscara

Sezona nagrada bliži se kraju, a njeno veliko finale dogodit će se ove nedjelje, 15. ožujka, kada se održava 98. dodjela nagrada Oscar. Javna je tajna da osvajanje te najprestižnije filmske nagrade na svijetu već dugo ne ovisi samo o talentu, vještini pa ni sreći. Put do zlatnog kipića, umjesto toga, popločan je desecima milijuna dolara koje studiji ulažu u promotivne kampanje koje uključuju privatne projekcije, raskošne zabave i konstantnu nazočnost u medijima.

No osim što promoviraju svoje kandidate, studiji se svake godine svesrdno trude na najmaštovitije moguće načine potkopati konkurenciju, a povijest vrvi primjerima kako se prljavim zakulisnim igrama uništavaju izgledi. Ove godine u središtu kontroverzi našli su se irska glumica Jessie Buckley, apsolutna favoritkinja za najbolju glumicu, i Timothée Chalamet, donedavno smatran sigurnim pobjednikom u muškoj kategoriji, čije su problematične izjave isplivale u znakovitom trenutku, neposredno pred zatvaranje glasovanja.

Jessie Buckley imala je sezonu iz snova. Za ulogu ožalošćene majke Agnes Shakespeare u filmu "Hamnet" osvojila je sve bitne nagrade – Zlatni globus, BAFTA-u i nagradu glumačkog ceha SAG. I onda je internet eksplodirao zbog isječka iz podcasta "Happy Sad Confused" snimljenog prošle godine. U njemu je Buckley ležerno priznala da ne voli mačke jer su zločeste te ispričala anegdotu kako je svom tadašnjem dečku, sadašnjem suprugu, postavila ultimatum "ili ja ili mačke" i natjerala ga da se riješi svojih kućnih ljubimica. Reakcija mačkoljubaca bila je promptna i žestoka, a dotadašnja miljenica našla se na meti optužbi za okrutnost i bešćutnost. Iako zvuči pomalo bizarno da bi mržnja prema mačkama mogla utjecati na nečije šanse za Oscara, internetski bijes u današnjem dobu nije bezazlena stvar. Izgleda da je i sama Buckley shvatila da joj se loše piše pa je bezuspješno pokušala sanirati štetu gostovanjem u talk showu Jimmyja Fallona, gdje je ustvrdila kako je sve bio nesporazum i šala. Međutim, sasvim je izgledno da ta izjava u fokus javnosti nije dospjela sama od sebe, već da je riječ o pomno orkestriranoj kampanji čiji je cilj oduzeti joj praktički siguran Oscar.

Slična sudbina zadesila je i Timothéeja Chalameta. Nakon Zlatnog globusa i nagrade Critics' Choice, smatran je glavnim favoritom za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Marty Supreme". No tijekom razgovora s Matthewom McConaugheyem u produkciji Varietyja i CNN-a, jednom rečenicom koja je – opet nimalo slučajno – postala viralna, Chalamet si je pokopao šanse. Objašnjavajući važnost održavanja kina na životu, usporedio je film s umjetničkim formama za koje smatra da su na aparatima. "Ne želim raditi u baletu ili operi, stvarima koje više nikoga ne zanimaju", rekao je glumac, kojem su, usput budi rečeno, sestra, majka i baka bile balerine. Omalovažavanje drugih umjetničkih formi nije dobro prošlo kod publike, reagirale su velike operne i baletne kuće, a svjetski mediji nisu ni časa časili te su počeli izvlačiti slične njegove izjave iz prijašnjih godina ne bi li ga ocrnili.

Sve je to dio agresivnih modernih kampanja, čiji je začetnik, zanimljivo je spomenuti, zloglasni producent Harvey Weinstein, a čije su metode postale legendarne. Najpoznatiji je primjer iz 1999. godine, kada je favorit za najbolji film bio Spielbergov "Spašavanje vojnika Ryana". Weinsteinova producentska kuća Miramax vodila je nemilosrdnu kampanju za svoj film "Zaljubljeni Shakespeare", šireći glasine među Akademijinim glasačima i novinarima. Na opće zaprepaštenje, "Zaljubljeni Shakespeare" je pobijedio, a Oscar je ušao u eru u kojoj pobjeda manje ovisi o kvaliteti, a više o snazi marketinške i PR mašinerije.

Prošle godine svjedočili smo pak napadima na glumce i redatelja filma "Emilia Pérez", koji je probio rekord s čak 13 nominacija za jedan strani film, eda bi neslavno propao kada su na vidjelo izašli problematični stari tweetovi glavne glumice Karle Sofije Gascón. Blaćenje je tako postalo već hollywoodska tradicija, a dolaskom društvenih mreža još i lakše izvedivo. Hoće li Akademijini glasači uspjeti ostati objektivni, vidjet ćemo za tjedan dana. Sve ovisi o tome jesu li ljubitelji mačaka ili opere.