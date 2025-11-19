Naši Portali
Plovila prošlosti u NSK

Povijesna izložba brodova koji su plovili Jadranom i Jonskim morem

Foto: Hrvatski povijesni muzej
VL
Autor
vecernji.hr
19.11.2025.
u 12:52

Javnosti će biti predstavljeno više od šezdeset tipova povijesnih plovila, rekonstruiranih na temelju opsežnog znanstvenog istraživanja. Projekt je rezultat višegodišnjeg interdisciplinarnog rada i međunarodne suradnje znanstvenika, muzeja i kulturnih institucija iz Hrvatske, Italije, Grčke i Crne Gore. Izložba će biti otvorena do 12. prosinca, a ulaz je slobodan

 Hrvatski povijesni muzej u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu otvara u NSK internacionalnu izložbu „Jadransko i jonsko brodovlje u novom vijeku (1650. – 1850.)“, autorice Zrinke Podhraški Čizmek.

Izložba će javnosti predstaviti bogatu pomorsku baštinu Jadrana i Jonskog mora kroz više od šezdeset tipova povijesnih plovila, rekonstruiranih na temelju opsežnog znanstvenog istraživanja.

Projekt je rezultat višegodišnjeg interdisciplinarnog rada i međunarodne suradnje znanstvenika, muzeja i kulturnih institucija iz Hrvatske, Italije, Grčke i Crne Gore. Izložba je prethodno predstavljena u Pomorskom muzeju u Pesaru (Italija), a sada stiže u Zagreb u svojoj trećoj etapi.

Ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, Matea Brstilo Rešetar, istaknula je da je cilj projekta “prepoznati i predstaviti teme koje omogućuju dublje razumijevanje hrvatske povijesti kroz njezine mediteranske i europske veze” te dodala da: “Iako Hrvatski povijesni muzej nije specijaliziran za pomorsku tematiku, ova izložba prirodan je nastavak naše muzeološke politike podrške vanjskim suradnicima koji svojim istraživačkim radom i stručnošću otvaraju otvaraju važne, nedovoljno vidljive ili pak zanemarene povijesne teme.“

Izložba vizualno oživljava povijest brodovlja toga vremena zahvaljujući suradnji s umjetnikom i istraživačem Luigijem Divarijem, te uključuje ilustracije 62 tipova plovila, popraćene znanstvenim opisima i četverojezičnim prikazima.

Svečano otvorenje izložbe održat će se u petak 28. studenoga u 14 sati u velikom atriju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Izložba će biti otvorena do 12. prosinca, a ulaz je slobodan.

Jonsko more Jadransko more brodovi Zagreb Nacionalna i sveučilišna knjižnica Hrvatski povijesni muzej

Kupnja