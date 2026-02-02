Posebno zagrebačko druženje i predavanje povodom NASA-ine misije Artemis 2

Hrvatski prirodoslovni muzej u petak, 6. veljače, uoči povijesnog povratka čovjeka prema Mjesecu, organizira posebno večernje događanje posvećeno misiji Artemis 2, prvoj NASA-inoj misiji s ljudskom posadom u sklopu programa Artemis.

Program započinje predavanjem jednog od najpoznatijih hrvatskih popularizatora astronomije, Ante Radonića, koji će publiku upoznati s počecima svemirskih istraživanja sve do suvremenih tehnologija koje stoje iza povratka čovjeka na Mjesec, najavljeno je iz Muzeja.

„Iako je lansiranje misije Artemis 2 nedavno pomaknuto na 9. veljače, riječ je o jednom od najvažnijih svemirskih događaja našeg vremena, koji u javnom prostoru zasad prolazi gotovo nezapaženo”, ističe se u najavi.

Branimir Ivić, voditelj programa u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju rekao je da upravo zato muzej ima odgovornost otvoriti prostor za razgovor o temama koje oblikuju budućnost čovječanstva.

„Muzej je kroz obnovu opremljen najmodernijom multimedijalnom tehnologijom, posjeduje materijal s Mjeseca i raspolaže naprednim Deep Space sustavom, što nam omogućuje da ovakve misije predstavimo neposredno kroz vizualno i znanstveno iskustvo za publiku”, dodao je.

Nakon predavanja, u 19 sati, program se nastavlja projekcijom kultnog filma „Apollo 13” iz 1995. godine, koji prikazuje stvarnu misiju iz 1970. godine i dramatičnu borbu posade za siguran povratak na Zemlju.

Iz Muzeja kažu kako je taj film izabran zbog snažne poveznice s misijom Artemis 2, budući da obje misije koriste tzv. free-return putanju oko Mjeseca, sigurnosni koncept koji omogućuje povratak letjelice prema Zemlji i u slučaju ozbiljnog kvara.

„Time se simbolično povezuju dvije epohe svemirskih letova i naglašava kontinuitet znanja, iskustva i tehnološkog napretka”, dodaju.

Ulaz na događanje je slobodan, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava.