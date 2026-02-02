Naši Portali
Hrvatski prirodoslovni muzej

Posebno zagrebačko druženje i predavanje povodom NASA-ine misije Artemis 2

VL
Autor
Hina
02.02.2026.
u 15:31

Uoči povijesnog povratka čovjeka prema Mjesecu u sklopu misije Artemis 2, HPM organizira posebno večernje događanje posvećeno misiji Artemis 2, prvoj NASA-inoj misiji s ljudskom posadom u sklopu programa Artemis. Nakon predavanja, u 19 sati, program se nastavlja projekcijom kultnog filma "Apollo 13” iz 1995. godine, koji prikazuje stvarnu misiju iz 1970. godine i dramatičnu borbu posade za siguran povratak na Zemlju

Hrvatski prirodoslovni muzej u petak, 6. veljače, uoči povijesnog povratka čovjeka prema Mjesecu, organizira posebno večernje događanje posvećeno misiji Artemis 2, prvoj NASA-inoj misiji s ljudskom posadom u sklopu programa Artemis.

Program započinje predavanjem jednog od najpoznatijih hrvatskih popularizatora astronomije, Ante Radonića, koji će publiku upoznati s počecima svemirskih istraživanja sve do suvremenih tehnologija koje stoje iza povratka čovjeka na Mjesec, najavljeno je iz Muzeja. 

„Iako je lansiranje misije Artemis 2 nedavno pomaknuto na 9. veljače, riječ je o jednom od najvažnijih svemirskih događaja našeg vremena, koji u javnom prostoru zasad prolazi gotovo nezapaženo”, ističe se u najavi.

Branimir Ivić, voditelj programa u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju rekao je da upravo zato muzej ima odgovornost otvoriti prostor za razgovor o temama koje oblikuju budućnost čovječanstva.

 „Muzej je kroz obnovu opremljen najmodernijom multimedijalnom tehnologijom, posjeduje materijal s Mjeseca i raspolaže naprednim Deep Space sustavom, što nam omogućuje da ovakve misije predstavimo neposredno kroz vizualno i znanstveno iskustvo za publiku”, dodao je.

Nakon predavanja, u 19 sati, program se nastavlja projekcijom kultnog filma „Apollo 13” iz 1995. godine, koji prikazuje stvarnu misiju iz 1970. godine i dramatičnu borbu posade za siguran povratak na Zemlju. 

Iz Muzeja kažu kako je taj film izabran zbog snažne poveznice s misijom Artemis 2, budući da obje misije koriste tzv. free-return putanju oko Mjeseca, sigurnosni koncept koji omogućuje povratak letjelice prema Zemlji i u slučaju ozbiljnog kvara. 

„Time se simbolično povezuju dvije epohe svemirskih letova i naglašava kontinuitet znanja, iskustva i tehnološkog napretka”, dodaju.

Ulaz na događanje je slobodan, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava.  

Ključne riječi
Ante Radonić astronauti NASA Mjesec Artemis

3
Ana Martina i Vjera Bakić:

'Najveća devastacija djedova života bila je smrt njegove braće bačene u jamu logora Jadovno. Njega je spasio Frano Kršinić'

Nakon što 60 godina njegovi radovi nisu bili izloženi u Bjelovaru, gradu u kojem je 1915. rođen, Bakić i njegova umjetnost i figurativno i doslovno vraćaju se kući, u grad u kojem je umjetnik proveo mladost. U Gradskome muzeju Bjelovar upravo je otvorena velika izložba Vojina Bakića "Princip nade". Obilježavanje 110. godišnjice njegova rođenja prelit će se i u uređenje Kuće Bakić, koja će funkcionirati kao stalni postav i biti referentna točka njegove ostavštine. Naime, grad Bjelovar otkupio je njegovu rodnu kuću u Ulici Ferde Rusana, do 1990. Ulici braće Bakić. Projekt njene obnove težak pet milijuna eura počinje na proljeće, a predviđeno je da će biti otvorena potkraj 2027. godine

