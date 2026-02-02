'Najveća devastacija djedova života bila je smrt njegove braće bačene u jamu logora Jadovno. Njega je spasio Frano Kršinić'

"Čar je svega u avanturi, u traženju, u tom je smisao čovjeka. Jer po utrtim stazama lako je hodati, ali, to nije riskantno, pa nije ni interesantno", govorio je o svojoj umjetnosti Vojin Bakić, uz opomenu da "ruke same ne znaju ništa ako ih misao ne vodi". Naglašavao je i ponavljao da skulptura mora osvojiti prostor i uspostaviti nove odnose: "Skulpturu ne namjenjujem sebi, nego je uvijek zamišljam za neki prostor… u sklopu arhitekture."

A u toj njegovoj umjetničkoj i životnoj avanturi bilo je svega, maestralnih uspjeha, predanog rada, ispitivanja granica izdržljivosti, osobnih tragedija i umjetničkih devastacija.

No eto, 60 godina nakon što njegovi radovi nisu izlagani u Bjelovaru, gradu u kojem je 1915. rođen, Bakić i njegova umjetnost i figurativno i doslovno vraćaju se kući, u grad iz kojeg je umjetnik potekao. U Gradskome muzeju Bjelovar upravo je otvorena velika izložba radova Vojina Bakića "Princip nade". Obilježavanje 110. godišnjice njegova rođenja prelit će se i u uređenje Kuće Bakić, koja će funkcionirati kao stalni postav i referentna točka njegove ostavštine. Naime, grad Bjelovar otkupio je njegovu rodnu kuću u Ulici Ferde Rusana, do 1990. Ulici braće Bakić, a projekt njene obnove težak pet milijuna eura počinje na proljeće te je predviđeno da će biti otvorena krajem 2027. godine.

Sama aktualna izložba, za koju se definitivno isplati potegnuti do Bjelovara, obuhvaća 80-ak skulptura, od kojih su neke prava senzacija jer su izložene prvi put, a kroz cijeli postav provlači se povijesna linija Bakićeva života i stvaralaštva. Ulazak u postav obilježen je do sada nikada izlaganom skulpturom "Istovremenost", a u atriju se prirodno svjetlo i svod reflektiraju u slavnim skulpturama kojima je Jure Kaštelan, Bakićev veliki prijatelj, nadjenuo poetsko ima "Svjetlosne forme". Bakić ih zove "životnim radostima, bljeskom svjetlosti" i upravo u njima vidljiv je taj vječni princip nade u ljepšu budućnost zajedništva, u koju je usprkos obiteljskoj tragediji čvrsto vjerovao, a koja mu se pred kraj života urušavala pred očima skupa s miniranjem njegovih javnih spomenika, čemu je do smrti 1992., razočaran, svjedočio.

Koncept izložbe razvila je kustosica Hana Ćurak, antropologinja i istraživačica, u suradnji s kustoskim kolektivom Što, kako i za koga/WHW, a pristupila je izložbi iz neobične perspektive antropologije budućnosti, discipline koja istražuje kako naša očekivanja i nade o budućem oblikuju sadašnjost.

– Bakić je istodobno ključna figura modernizma i autor čije je monumentalno nasljeđe u javnom prostoru sustavno devastirano i potiskivano. Upravo taj raspon između priznanja i zaborava bio je polazište za izložbu – kazala je Ćurak pa nastavila:

– Razumjeti važnost njegova nasljeđa u vremenu pojačanog povijesnog revizionizma i potiskivanja javne memorije znači ustrajati na emancipatorskim, prema budućnosti usmjerenim i međunarodno čitljivim dimenzijama njegova rada i javne uloge. Život i stvaralaštvo jednog od ključnih kipara druge polovice 20. stoljeća odvijali su se tijekom ratova, političkih lomova i dubokih društvenih promjena; u tom je okviru njegova umjetnost oblikovala etičku viziju utemeljenu na solidarnosti, kolektivnoj odgovornosti i vjeri u pravednije društvo. Ideali antifašizma, koji taj horizont omogućuju, sada se često banaliziraju ili cinično proglašavaju reliktom prošlosti. U Bakićevu su opusu međutim i dalje upisani kao orijentiri nasuprot stvarnosti obilježenoj etnički motiviranim nasiljem i stalnom prijetnjom integritetu ljudskih života. Nakon saznanja o pogibiji četvorice njegove braće u logoru Jadovno, Bakić je, kako je svjedočila kustosica i arhivistica Marija Gattin, vjerovao da može postojati sustav "u ime čega se to više neće ponoviti i u kojem bi se ideal mogao ostvariti. To je Vojina priča". Stoga i ova izložba polazi od tog iskustva gubitka i od pitanja kako se iz njega, bez patetike i bez naknadne utjehe, može misliti odgovornost prema budućnosti.

Zbog važnosti aspekta osobnog, odabir i postav skulptura na izložbi povjeren je Bakićevim unukama i nasljednicama, arhitekticama Ani Martini i Vjeri Bakić, koje kažu:

– Najveća devastacija njegova života bila je smrt njegove braće, četvorice mladića u dobi od 19 do 26 godina, ubijenih iz nekog bezumnog čina. Nakon toga on je bio vrlo nesklon politici i političkim komentarima i cijeli svoj život pokušavao je svoje vlastito iskustvo pretočiti u forme koje mogu komunicirati sa zajednicom, koje ljudi mogu osjetiti, koje govore o besmislu stradavanja, koje nose nadu u bolja vremena i vjeru u zajedništvo i koje će zauvijek svijetliti za žrtve rata, koje tako neće ostati zaboravljene. Otuda "Kristali" na Dotrščini kao trajnosvijetleće forme, otuda i "Svjetlosne forme" i bavljenje materijalima koji isijavaju svjetlost koja je personifikacija svjetla tih ljudi. Nažalost, dogodilo se suprotno, devastacija tih spomenika, zbog koje je bio utučen i razočaran, ali nadamo se da će naše društvo sazreti i da ćemo njegov rad vrednovati isključivo kao vrhunsku skulpturu velikog umjetnika modernizma s kojim kao država možemo participirati u samom vrhu u tom području umjetnosti u svijetu. Isto tako sve vrijednosti tog vremena koje baštinimo ne možemo negirati niti olako podcjenjivati, moramo se na tu povijest nadograditi jer ona je dio naše kolektivne prošlosti i prepoznavanja – kazale su Ana Martina i Vjera Bakić te kao posebnost izložbe istaknule upravo taj vremenski slijed njegova života koji se proteže kroz sva tri kata i zapravo je informacijski dio koji daje edukativni okvir izložbi te povijesno društveni kontekst nastanka pojedinih skulptura. Posebno je to važno za mlađe generacije koje nisu bile u prilici susresti se ni sa svim radovima niti shvatiti kontekst tog vremena koje nam lagano izmiče.

Saznajemo tu sve o obitelji, o preranoj smrti oca Koste 1925., o Bakićevu upisu na ALU u Zagrebu, a koji je, po shvaćanju obitelji, bio pogrešan izbor jer su smatrali da je "biti umjetnik značilo biti sirotinja, gladan", o diplomi 1939. i životu u Zagrebu. Saznajemo o njegovim međunarodnim uspjesima, uvrštenju u pregled moderne skulpture Michela Seuphora 1959., "Svjetlosnih formi" na Venecijanskom bijenalu 1964. i Bijenalu u São Paulu 1969... No suočavamo se i sa smrću njegove braće 1941., koji su uhićeni i odvedeni u logor Jadovno gdje su ubijeni i bačeni u jame. Prema gradskim svjedočanstvima, prije deportacije bili su pritvoreni upravo u prostorijama sadašnjega Gradskog muzeja Bjelovar, koje su tada služile kao administrativna zgrada. U njihovu čast nastao je 1947. i Bakićev prvi spomenik na temu NOB-a "Spomenik strijeljanima", poznati "Bjelovarac", koji je 1991. uništen, a od njega su sačuvani samo glava i lijeva šaka, koji su dio i ove izložbe. Naporom obitelji taj je spomenik na temelju fotografija rekonstruiran i vraćen 2010. u Bjelovar, a smatra se da lik skulpture najviše podsjeća na njegova najmlađeg brata Slobodana. Izloženi su i njegovi slavni bikovi, cijelo krdo, od onoga prvog nastalog 1943. dok je radio na Agronomskom fakultetu, do onog izloženog 1956. na Venecijanskom bijenalu.

– Tu su i tri kapitalna rada od kojih je jedan forma "Istovremenost". To djelo nije bilo nikada izlagano. Izrađeno je od poliuretanske mase, od koje se rade čamci, a bilo je model za takvu skulpturu izvedenu u kamenu u Aranđelovcu, gdje je neka vrsta otvorenog parka skulptura u kojem su izloženi i Kožarić i svi važniji autori modernističkog kiparstva. Drugi rad je drveni "Torzo" sada restauriran i zahvaljujući konzervatoru Petru Doliću postavljen da može vertikalno stajati i divno uređen za izložbu, a dosad također nikada nije bio izložen. A treći rad i, možda najveće iznenađenje, jest ta prošupljena organička forma koju smo dopremili iz njegova ljetnog atelijera na Korčuli. Vjerojatno je taj rad napravio od nekoga pronađenog komada drva, a formom podsjeća na rad Barbare Hepworth i Jeana Arpa i apstrakciju 60-ih, a prvi put ga možemo ovdje vidjeti uživo. Velikih je dimenzija, bilo je jako izazovno dopremiti tu skulpturu, to više što se do uvale Duboka, u kojoj je bio njegov ljetni atelijer i u kojem je nađena, može doći samo čamcem tako da je prvi dio puta do Bjelovara prešla barkom preko mora – govore nam Ana Martina i Vjera Bakić. A što se tiče svojih osobnih sjećanja na umjetnika kao djeda, sa širokim osmijehom evociraju:

– Bio je naš omiljeni deda, jako smo ga gnjavile, u čemu je on neizmjerno uživao. Puno smo s njim crtale, vodio nas je u kinoteku i kupovao nam kokice, stalno smo radile izložbe kolaža i crteža na njegovu staklenom radnom stolu u atelijeru u Draškovićevoj. Svake smo godine ljetovali na Korčuli. Roditelji bi nas s njim poslali na more već 15. lipnja, a oni se priključili u kolovozu. Deda nas je vozio barkom, slao bi nas po neke elemente u taj atelijer u Dubokoj, da mu recimo donesemo "glavu", a mi bismo donijele "kupačicu" pa smo se smijali tim našim zabunama oko njegovih apstraktnih motiva... Što se tiče obiteljske umjetničke crte, ona je očito postojala jer i pradjed Kosta bio je arhitektonski obrazovan, ali to nije prakticirao i svi su bili mahom pravnici. I Vojin je pokušao, ali odmah je shvatio da pravo nije za njega te je izabrao umjetnost i svjesno riskirao i planirao biti graditelj ili arhitekt ako mu ne prođe ideja s kiparstvom. K tomu, i njegova sestra Seka bila je povjesničarka umjetnosti; dakle zajednički umjetnički interes je postojao, ali ne možemo rekonstruirati kako je do njega doista došlo. Na koncu je sva ta obiteljska linija koja je imala pravničko-politički interes stradala. Djed je preživio zahvaljujući tomu što je završavao studij na Akademiji; tada je imao 26 godina i za njega se konkretno angažirao profesor Frano Kršinić. To je bilo veliko prijateljstvo koje se nastavilo i nakon studija. Veliki prijatelj bio mu je i Jure Kaštelan, s kojim je volio analizirati promjene u jeziku i to je prenosio i na nas. Puno se družio sa Sašom Srnecom, Ivanom Piceljem, Tošom Dabcem, koji je autor i velikog djela fotografija izloženih na izložbi, s Otonom Glihom, Otom Šolcem. Po danu je radio, a krajem dana se družio ili čitao. Bio je samozatajan, ali obožavao je ljude. Bio je divan. Imale smo 15 i 18 godina kada je 1992. umro.

Pa iako je u svojoj biti Bakić bio apolitičan, na natječajima u vrijeme Jugoslavije izvrsno je prolazio. Nije bila mala stvar dobiti primjerice natječaj za monumentalni spomenik na Petrovoj gori, svečano otvoren 1981., koji je radio sa sinom arhitektom Zoranom Bakićem (preminuli su iste godine, prvo Zoran u siječnju, a potom Vojin u prosincu), a koji danas propada iako interes za nj pokazuju svjetski stručnjaci i ustanove poput MoMA-e. Zanimalo nas je je li i u njegovu slučaju, kada su natječaji u pitanju, vrijedio mit da si tada trebao biti Titov miljenik.

– Mislimo da se nije ni on sviđao Titu, ni Tito njemu, rekle bismo da je na natječajima koliko-toliko dobro prolazio jer je naprosto bio profesionalac i čovjek koji je non-stop radio. Sve što je ponudio i realizirao posljedica je iscrpnih, dubokih promišljanja i velika rada. Mi se kao djevojčice sjećamo natječaja za spomenik Titu, trebao je biti visine nekoliko etaža i postavljen preko puta Lisinskog, koji na kraju nije realiziran, ali on je tog Tita napravio u nebrojenim varijantama. Imao je neiscrpnu energiju i talent tako da realizirani natječaji nisu bili posljedica sreće ili miljeništva, već golema rada i talenta. Uglavnom, većina tih njegovih javnih spomenika na prijelazu je između skulpture i arhitekture i trebao bi velik kolektivni napor raznih vrsta stručnjaka za konstruktorske zahvate obnove koji su na rubu izvedivosti. To nije pojedinačni rad kipara, u te spomenike, od kojih su pojedini visine nebodera, ugrađeni su kolektivni dosezi znanja jednog vremena, čemu se danas možemo diviti. Hrvatska može pristupiti europskim fondovima i subvencijama za obnovu kulturnog nasljeđa, financije su dostupnije no ikada, ali zacijelo je pitanje vlastite volje da se to doista pokrene – smatraju njegove unuke pa dodaju:

– Sada nam je iznimno važna obnova Kuće Bakić s obzirom na to da dolazak njegovih skulptura u tu kuću doživljavamo kao neki inicijacijski moment postanka te kuće muzejem. Bit će to vremenska kapsula u kojoj se spajaju djetinjstvo i odrastanje, život cijele obitelji, gubici, poslijeratni period u kojem obitelj u bitno smanjenom broju i dalje u njoj živi, ali i naša sjećanja na našeg oca koji je u toj kući proveo svoje djetinjstvo i završio osnovnu i srednju školu. Poslije je kuća bila u vlasništvu INA-e i služila kao njihov uredski prostor, a sada joj se vraća njen prvotni identitet. Tu ćemo smjestiti umjetničku ostavštinu i arhivu koju smo naslijedile od djeda, a koja je do sada bila nedostupna javnosti. Nemamo riječi da opišemo kako se osjećamo zbog te lijepe geste.

Bjelovarska izložba otvorena je do 18. travnja, a na sudjelovanje na njoj i dijalog s Bakićevim nasljeđem pozvani su i suvremeni umjetnici David Maljković, Miloš Trakilović i Sara Salomon, čiji su radovi također izloženi. Kustosica Hana Ćurak poziva da izložbu doživimo kao susret s opusom koji je istovremeno estetski radikalan i politički izazovan te kao pitanje što danas znači brinuti se za Bakićevo nasljeđe.

– Započeta u Bjelovaru, gradu u kojem je umjetnik rođen, izlagao, gubio i stvarao, izložba "Princip nade" predlaže da se njegov rad promatra kao aktivno načelo, kao poticaj da se u vlastitoj sadašnjosti traže oblici koji odgovaraju svijetu koji je još nedovršen. Bakićeve skulpture, jednako kao i priče koje ih okružuju, nude nadilaženje komemorativnog okvira, one su poziv da se tzv. Blochov princip nade shvati kao zadatak. Upravo u tom zadatku, u spremnosti da iznova promislimo odnos prema prošlosti, preuzmemo odgovornost za ono što tek dolazi i inzistiramo na mogućem drugačijem svijetu, ogleda se nasljeđe Vojina Bakića, koje ova izložba nastoji učiniti vidljivim, dostupnim i djelatnim – zaključila je Hana Ćurak.