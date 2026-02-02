Naši Portali
OSVOJITE ULAZNICE

Vodimo vas na predstavu Praljudi u Gradsko kazalište Trešnja

02.02.2026.
u 14:23

Osvojite ulaznice za predstavu “Praljudi“ koja je na rasporedu ovoga vikenda u kazalištu Trešnja! Budite najbrži prst jer troje najbržih osvaja po dvije ulaznice za jedan od tri termina u nadolazećem vikendu, 6., 7. ili 8. veljače. Sve što trebate napraviti je ispuniti formu na dnu teksta!

Zamislite da možete zaviriti u život jedne obitelji nalik vašoj - ali udaljene milijunima godina. Kako su se tada djeca igrala? Kako su roditelji brinuli o svojim mališanima, ali i jedni o drugima? Čega su se bojali, a čemu se veselili? Predstava Praljudi odvest će vas u pradavna vremena i otkriti vam koliko su priče o obitelji, znatiželji i zajedništvu zapravo vječne. Na Trešnjinoj sceni ovoga vikenda prošlost oživljava na način blizak i razumljiv djeci, uz puno humora, pokreta i maštovitih prizora.

Predstava Praljudi vraća publiku tisućama godina unatrag, u kameno doba paleolitika, kada su na našim prostorima obitavali neandertalci. Kako su živjeli, kako su izgledali, što su jeli, koje su navike imali i do kojih velikih otkrića su došli - sve to otkriva ova maštovita kazališna priča u režiji Radovana Ruždjaka.

Predstava prati svakodnevicu jedne obitelji neandertalaca koja živi od sakupljanja hrane u svijetu u kojem priroda određuje ritam života. No, njihova se rutina iznenada mijenja kada im u život nenadano ulazi mladić iz drugog plemena, donoseći sa sobom nove ideje, drugačije poglede i neočekivane promjene.

Posebnost predstave Praljudi jest i u tome što je riječ o kreativnom projektu ansambla Kazališta Trešnja koji je aktivno sudjelovao u njezinu nastanku i izvedbi. Predstava je oblikovana kao zajednički umjetnički pothvat u kojem se glumačka igra, pokret, glazba i vizualni elementi stapaju u jedinstveno kazališno iskustvo.

Obogaćena ritmičnim melodijama drevnih instrumenata, vizualnim efektima teatra sjene i snažnom scenskom atmosferom, predstava donosi toplu i emotivnu priču o našim precima - ali i o vrijednostima koje su ostale iste kroz tisućljeća: obitelji, znatiželji, pripadanju i otkrivanju svijeta.

Predstava je nastala kao dio posebnog projekta u suradnji s Muzejem krapinskih neandertalaca čime dodatno dobiva na autentičnosti i edukativnoj vrijednosti, približavajući djeci i obiteljima jedno davno razdoblje na pristupačan način.

Na rasporedu Gradskog kazališta Trešnja je u petak, 6. veljače u 18:30 sati, subotu, 7. veljače u 17 sati i nedjelju, 8. veljače u 11 sati. Ulaznice su dostupne na blagajni Kazališta Trešnja ili online putem Ulaznice.hr po posebnoj cijeni od samo 5 €.

Osvojite ulaznice za hit predstavu Praljudi ovoga vikenda u Trešnji. Poklanjamo 2x2 ulaznice za svaki od termina! Odaberite svoj termin i budite najbrži prst! 

Dobitnike objavljujemo u četvrtak u 12 sati.

