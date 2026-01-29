Totalni debakl Melanijinog filma: Uložili 75 milijuna dolara, a za premijeru u Londonu prodana samo jedna ulaznica

Unatoč golemoj marketinškoj kampanji teškoj 35 milijuna dolara i objavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da je riječ o filmu koji se "mora pogledati", dokumentarac o Melaniji Trump doživio je potpuni fijasko na britanskom tržištu.

Podatak koji je odjeknuo svjetskim medijima jest da je za premijernu projekciju u petak u 15:10 sati u vodećoj podružnici lanca kina Vue u londonskom Islingtonu prodana samo jedna ulaznica. Nešto kasnija projekcija u 18 sati prošla je "dvostruko bolje", privukavši dvoje gledatelja u dvoranu s 25 sjedala. Ova poražavajuća statistika u potpunoj je suprotnosti s tvrdnjama Donalda Trumpa, koji je na društvenoj mreži Truth Social uvjeravao javnost da se ulaznice "rasprodaju rekordnom brzinom", objavljujući fotografije s glamurozne privatne projekcije u Bijeloj kući.

Situacija nije bila bolja ni u ostatku Ujedinjenog Kraljevstva. Prema izvještaju Guardiana, uoči premijere za čak 28 zakazanih projekcija u gradovima poput Blackburna, Castleforda i Hamiltona nije bila prodana nijedna jedina ulaznica.

Tim Richards, izvršni direktor lanca Vue, priznao je da je prodaja "izrazito slaba" te da je primio značajan broj pritužbi građana koji su kritizirali odluku da se film uopće prikazuje. Na to je odgovorio kako njegova tvrtka ne želi biti "sudac i porota" te da prikazuje sve filmove koje odobri Britanski odbor za klasifikaciju filmova (BBFC). Nešto bolju sliku zabilježio je konkurentski lanac Cineworld, gdje je u Wandsworthu prodano četiri ulaznice, a u Broughtonu pet, no i to su zanemarivi brojevi s obzirom na široku distribuciju filma u više od stotinu britanskih kina.

Financijski ulozi iza ovog projekta su astronomski i čine debakl još većim. Amazon MGM Studios platio je nevjerojatnih 40 milijuna dolara za prava na film, a dodatnih 35 milijuna dolara uloženo je u globalni marketing. Ukupni trošak od 75 milijuna dolara svrstava ovaj projekt uz bok manjim holivudskim igranim filmovima, što je potpuno neuobičajeno za jedan dokumentarac. Marketing je uključivao skupe televizijske reklame, jumbo plakate i čak preuzimanje golemog sferičnog ekrana The Sphere u Las Vegasu. Izvori navode kako je značajan dio od 40 milijuna dolara za prava navodno isplaćen izravno Melaniji Trump, koja je na filmu potpisana kao izvršna producentica.

Stručnjaci iz filmske industrije sumnjaju da se distributeri koriste takozvanom "four-walling" strategijom. To je praksa u kojoj distributer plaća kinu fiksnu naknadu za najam dvorane kako bi se film prikazivao, umjesto uobičajenog modela dijeljenja prihoda od prodanih ulaznica. Time se osigurava prikazivanje filma čak i kada za njega ne postoji nikakav interes publike, a vjerojatno je to razlog zašto su kina pristala dati prostor filmu s očito skromnim financijskim potencijalom. Jedan je industrijski analitičar izjavio kako bi bio "zapanjen ako se podaci o zaradi ovog naslova ikada službeno objave", sugerirajući da Amazon MGM Studios očekuje ogroman financijski gubitak.

Dodatnu razinu kontroverze filmu daje redatelj Brett Ratner, kojem je ovo prvi projekt nakon što je 2017. godine suočen s višestrukim optužbama za seksualno zlostavljanje. Iako optužbe nisu rezultirale sudskim procesom, Ratner je bio prognan iz Hollywooda. Izvori sa snimanja opisali su set kao "propagandnu mašineru" i "noćnu moru", a navodno je čak dvije trećine filmske ekipe zatražilo da se njihova imena uklone sa završne špice. Jedan od članova ekipe izjavio je kako bi se "osjećao sjajno ako film propadne", opisujući Ratnera kao najomraženiju osobu na setu.

Dokumentarac prati Melaniju Trump tijekom 20 dana koji su prethodili drugoj inauguraciji Donalda Trumpa u siječnju 2025. godine, prikazujući njezino planiranje svečanosti i povratak u Bijelu kuću. Njezin savjetnik Marc Beckman potvrdio je da je imala potpunu kreativnu kontrolu nad projektom. "Bila je uključena u produkciju, postprodukciju, cijelu reklamnu kampanju, trailer. I kad kažem uključena, ne mislim samo da je odobravala. Ona je sastavila taj trailer, stvorila napetost, odabrala glazbu", izjavio je Beckman.

Prije javne premijere, u Bijeloj kući održana je privatna projekcija za odabrane goste, među kojima su bili Elon Musk, Mike Tyson, Tim Cook i jordanska kraljica Rania, čime se pokušao stvoriti dojam prestiža i važnosti projekta, što je u oštroj suprotnosti s potpunom apatijom javnosti.