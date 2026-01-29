Zagreb dobiva kino u centru grada u povijesnom podrumu iz 19. stoljeća

Zagreb uskoro dobiva novo, drugačije mjesto za druženje, gledanje filmova i sportske prijenose – BrickClub, privatnu mini kino dvoranu smještenu u povijesnom podrumu iz 19. stoljeća u Gundulićevoj ulici 26.

U vremenu kada su klasična kina sve bučnija, a izlasci sve manje osobni, BrickClub donosi povratak jednostavnom, ali gotovo zaboravljenom osjećaju: zajedničkom gledanju sadržaja u prostoru koji pripada samo vašoj grupi.

BrickClub nije klasično kino, bar ni lounge. Riječ je o intimnom, privatnom prostoru koji se rezervira isključivo za jednu grupu. Posjetitelji biraju sadržaj - film, seriju, sportsko natjecanje ili posebne televizijske događaje - kao i ritam večeri, atmosferu i društvo. Bez nepoznatih ljudi, bez buke i bez potrebe da se prilagođavaju drugima.

U prostoru s lučnim stropovima i izloženom opekom, starom gotovo 150 godina, smještena je suvremena tehnologija: gotovo četverometarsko platno, surround zvuk, pažljivo dizajnirana rasvjeta i akustika koja omogućuje pravi kino doživljaj u privatnom okruženju. BrickClub spaja povijesni karakter Zagreba s modernim načinom druženja, stvarajući prostor koji istovremeno djeluje kao skriveno utočište i urbano iskustvo. Multimedijski sadržaj kluba osiguran je u suradnji s Telemachom čija nagrađivana EON platforma nudi više od 25 tisuća naslova (popularni filmovi, hit TV serije i dječji sadržaj) te više od 190 TV kanala, uključujući preko 30 sportskih kanala. Širok izbor atraktivnog sadržaja i visoka kvaliteta prikaza omogućuju posjetiteljima vrhunsko iskustvo gledanja, uz superbrzi Wi-Fi za neograničeno dijeljenje doživljaja iz BrickCluba.

Iza projekta stoji Domagoj Mak, koji BrickClub ne opisuje samo kao prostor, već kao osjećaj. „BrickClub je nastao iz želje da ljudi ponovno imaju mjesto gdje mogu biti svoji. Bez buke, bez nepoznatih pogleda, bez potrebe da se uklapaju. Ovdje ne dolazite kao publika – dolazite kao društvo koje zajedno stvara večer“, ističe Mak.

BrickClub je zamišljen kao odgovor na promjene u društvenim navikama. Umjesto velikih, bučnih okupljanja, sve više ljudi traži mirnija, intimnija iskustva u kojima kvaliteta odnosa i doživljaja dolazi ispred kvantitete. „Nismo željeli stvoriti prostor za mase, nego mjesto koje ima karakter, identitet i emociju. BrickClub je za one koji žele smislenije druženje, razgovor, smijeh, tišinu kada je potrebna i sadržaj koji sami biraju“, dodaje Mak.

U BrickClubu večeri ne počinju redom sjedala i šuštanjem vrećica, nego dolaskom prijatelja, otvaranjem pića, biranjem filma i trenutkom kada se svjetla polako gase. To je prostor u kojem vrijeme na trenutak uspori, a pažnja se ponovno vraća na ono što je danas rijetko – zajednički doživljaj.