Proslavili zajedničkih 20 godina

Dodijeljene Zlatne Značke Planet Arta! Evo tko su dobitnici
VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 15:11

Lela Margitić, Slavica Knežević, Gordana Gadžić, Anja Šovagović, Jasni Palić, Nataša Janjić, Vanda Winter, Nancy Abdel Sahki, Petra Kurtela, Slavko Juraga, Matko Raguž, Luka Dragić, Franjo Dijak, Filip Juričić, Amar Bukvić, Janko Popović-Volarić, Robert Kurbaša, samo su neki od dobitnika

Kazalište Planet Art je svečanom 100. izvedbom predstave “Tere i Luce” završilo Dane Planet Arta kojima je obilježilo 20 godina postojanja.

Tijekom šest slavljeničkih večeri, od 22. do 31. siječnja, Kazalište Planet Art izvelo je pred prepunim gledalištima u Histrionskom domu šest svojih predstava od kojih neke već 20 godina izazivaju jednak interes publike.  

Povodom 20. obljetnice Kazalište Planet Art je umjetnicima i svima koji su tijekom protekla dva desetljeća pridonijeli radu i uspjehu ovog kazališta dodijelilo posebno priznanje Zlatna Značka Planet Arta za umjetnički i osobni doprinos revoluciji (obrtaju) Planeta. 

Zlatne Značke Planet Arta tako su dobili neka od prvih imena hrvatskog kazališta: Lela Margitić, Slavica Knežević, Gordana Gadžić, Anja Šovagović Despot, Zrinka Cvitešić, Nataša Janjić Medančić, Natalija Đorđević, Vanda Winter, Petra Kurtela, Nancy Abdel Sakhi, Slavko Juraga, Matko Raguž, Franjo Dijak, Mario Kovač, Luka Dragić, Filip Juričić, Amar Bukvić, Robert Kurbaša i brojni drugi umjetnici koji su tijekom 20 godina sudjelovali u stvaranju ovog kazališta. 

Zlatne Značke Planet Arta dobile su i vrijedne tehničke ekipe Planet Arta, a posthumno su dodijeljene i doajenima hrvatskog glumišta koji su u ovom kazalištu ostvarili značajne uloge i suradnje, Peri Kvrgiću, Tomislavu Radiću, Tonku Maroeviću, Željku Vukmirici i Matiji Vukšiću koji je o Planet Artu snimio dokumentarni film. 

Najstariji dobitnik Zlatne značke Planet Arta je legendarni kazališni majstor tona Branko Vodeničar koji je s Planet Artom proveo njegovih prvih deset godina nakon kojih se povukao u mirovinu na selo gdje i danas živi u devedesetoj godini.

Zlatnu Značku Planet Arta dobio je i Funk Club s kojim je Planet Art ostvario suradnju u području klupske kulture. 

Izvedbe predstava “Velika Zvjerka”, “Tko je ovdje lud?”, “Posljednja Freudova seansa”, “Ritina škola” i “Tere i Luce” kao i projekcija snimke predstave “U posjetu kod gospodina Greena” s legendarnim Perom Kvrgićem bile su popunjene do zadnjeg mjesta, a publika je imala prilike uživati u kazališnim predstavama koje su obilježile zadnja dva desetljeća. 

Predstava “Ljubavna pisma”svoju će svečanu 100. izvedbu imati 26. veljače u Maloj dvorani Lisinski kada će Zlatne Značke Planet Arta biti dodijeljene umjetnicima i suradnicima koji nisu mogli prisustvovati slavljima u Histrionskom domu, a nove izvedbe predstave „Tere i Luce“ na rasporedu su u Histrionskom domu 7. i 21. veljače u 20 sati.

Ključne riječi
Zrinka Cvitešić Anja Šovagović Despot Lela Margitić pero kvrgić Marko Torjanac kazalište Planet art

