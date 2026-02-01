Restaurirali crkvenu fresku tako da podsjeća na premijerku Meloni?

U priči na naslovnici dnevnih novina La Repubblica prvi put je primijećeno da je jedan od dva anđela iz kapelice bazilike svetog Lovre u Lucini restauriran tako da sliči 49-godišnjoj konzervativki, prvoj talijanskoj premijerki.

Ministarstvo kulture reklo je da je naložilo najvišem rimskom dužnosniku za kulturnu baštinu da odmah provede istragu restaurirane slike prije nego što donese "odluku što dalje".

Oporbeni Pokret pet zvjezdica požalio se: "Ne možemo dopustiti rizik da umjetnost i kultura postanu alat za propagandu ili nešto drugo, bez obzira na to je li prikazano lice ono premijerke."

Restauraciju je odradio autor originalne slike, Bruno Valentinetti. Odbacio je komentare da je izmijenio sliku, rekavši novinarima: "Restaurirao sam ono što je tamo bilo i prije 25 godina."

Meloni je objavila fotografiju sporne slike na Instagramu s natpisom: "Ne, definitivno ne ličim na anđela." Dodala je i emotikon koji se smije.