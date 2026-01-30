Ovi hrvatski gradovi dobili su svoj turistički vodič na temu ulične umjetnosti

Nedavno objavljeno treće izdanje Street Art & Graffiti vodiča, jedinstvene publikacije koja dokumentira i popularizira hrvatsku urbanu umjetničku scenu, širi fokus izvan metropole te po prvi put donosi sustavan pregled radova i lokacija ulične umjetnosti u Sisku, Karlovcu i Karlovačkoj županiji.

Pod nazivom "Zagreb – Sisak – Karlovac: Street Art & Graffiti vodič 2026/27", u publikaciji su predstavljeni radovi četrdesetak domaćih i stranih umjetnika koji svojim djelima oplemenjuju ulice Zagreba, Siska, Karlovca i Karlovačke županije.

Vodič na 64 stranice nudi ažuriran pregled murala i grafita, članke o razvoju street art scene, povijesnim i suvremenim praksama te dva ekskluzivna intervjua: s međunarodno afirmiranom umjetnicom Marinom Mesar – OKO te Leonardom Lasićem, dugoreškim street art umjetnikom zaslužnim za niz prepoznatljivih radova u regiji.

Publikacija donosi pregled najvažnijih lokacija, radova i autora, uz fotografije i kratke osvrte koji služe kao praktičan terenski alat i kulturna interpretacija urbane umjetnosti.

"Ulična umjetnost - grafiti ili street art, kako danas nazivamo ovaj najbrže rastući smjer u povijesti umjetnosti, ima svoju vjernu bazu ljubitelja i pratitelja scene. Kao ravnopravan ostalim vidovima umjetnosti, street art već je uvršten u turističku ponudu pojedinih gradova u Hrvatskoj, a ovo novo izdanje predstavlja vrijedan dodatak ukupnoj ponudi naših gradova", napominje urednik vodiča Krešimir Golubić.

„Street Art & Graffiti vodič 2026/27“ nije tek smjerokaz za turističko istraživanje gradskih ulica. Ovaj vodič dokument je jednog vremena - prikaz umjetnosti koja se pojavljuje i nestaje, zbog čega će zasigurno pronaći put do zaljubljenika u street art, dodao je.

Predstavljanje turističkog vodiča pod nazivom "Zagreb – Sisak – Karlovac: Street Art & Graffiti vodič 2026/27" održat će se u utorak, 5. veljače u Galeriji Wide, a uz to posjetitelji će moći razgledati i aktualni postav s radovima graffiti i street art umjetnika iz Hrvatske i svijeta.