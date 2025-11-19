To što Višeslava, osim na krstionici, u drugim arhivima nema, ne znači da ga Srbi mogu svojatati

Pitanjima tko smo, odakle dolazimo i kamo idemo, povjesničar umjetnosti Dino Milinović, autor izložbe "U početku bijaše kraljevstvo" organizirane u povodu 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva u Galeriji Klovićevi dvori, započinje svoj uvod o tisućljetnoj povijesti našega naroda. Ne bi li posjetitelji izložbe koja traje do veljače iduće godine dobili odgovore na ta pitanja, na tri etaže u 30 prostorija dopremljeno je i interpretirano značenje oko 400 artefakata. Prva etaža posvećena je dolasku Hrvata i srednjem vijeku, druga daje prikaz ranovjekovne hrvatske povijesti i 19. stoljeća, dok je cijeli jedan kat rezerviran za kralja Tomislava. Izbor dokumenata i spomenika napravljen je tako da se u svakoj dvorani nalazi po jedan od važnih spomenika koji karakteriziraju određeno povijesno razdoblje i tadašnji položaj Hrvatske. Dopremljeni su uglavnom povijesni originali kao što je to slučaj s krstionicom kneza Višeslava koja je u Zagreb nakon 70 godina ponovno dopremljena iz Splita. Tu je i cijeli niz kamenih napisa poput onoga kneza Branimira, a u tzv. mauzoleju hrvatskih kraljeva nalazi se i originalni epigraf kraljice Jelene. Na katu posvećenom kralju Tomislavu izloženi su ključni spisi o njegovoj povijesnosti – "Ljetopis popa Dukljanina", "Historia salonitana" i "Historia salonitana maior" Tome Arhiđakona, a slijedi i tematska cjelina "Kralj Tomislav u umjetnosti".