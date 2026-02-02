Dalaj Lama osvojio svoj prvi Grammy, Kina bijesni: 'Ovo je politička provokacija'

Glazbena industrija dodijelila je jedno od svojih najprestižnijih priznanja na neočekivanu adresu. Na 68. godišnjoj dodjeli nagrada Grammy u Los Angelesu, 14. Dalaj Lama, pravim imenom Tenzin Gyatso, osvojio je zlatni gramofon u kategoriji za najbolju audio knjigu, naraciju i pripovijedanje.

Nagrađen je za knjigu "Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama", na kojem devedesetogodišnji duhovni vođa na engleskom jeziku iznosi svoja učenja o temama poput mira, sklada i suosjećanja, a sve je popraćeno glazbenom podlogom inspiriranom indijskom klasičnom glazbom.

Glazbenu podlogu potpisuje renomirani maestro saroda Ustad Amjad Ali Khan sa svojim sinovima, a doprinos su dali i glazbenici poput Andra Day, Maggie Rogers i Tonyja Succara. Budući da Dalaj Lama zbog svoje dobi rijetko putuje, nagradu je u njegovo ime preuzeo glazbenik Rufus Wainwright, koji je također sudjelovao na projektu. Wainwright se na pozornici našalio rekavši: "U redu, očito je da ja nisam Dalaj Lama", prije nego što je izjavio kako mu je bila iznimna čast primiti nagradu u ime duhovnog vođe čija je mudrost u srcu cijelog ovog djela.

Sam Dalaj Lama u službenoj izjavi poručio je kako nagradu ne doživljava kao osobno postignuće. "Ovo priznanje primam sa zahvalnošću i poniznošću. Ne vidim ga kao nešto osobno, već kao priznanje našoj zajedničkoj univerzalnoj odgovornosti", izjavio je. Dodao je kako čvrsto vjeruje da su mir, suosjećanje, briga za naš okoliš i razumijevanje jedinstva čovječanstva ključni za dobrobit svih osam milijardi ljudi. "Zahvalan sam što ovo priznanje Grammyja može pomoći u širenju tih poruka", zaključio je dobitnik Nobelove nagrade za mir iz 1989. godine.

Međutim, dok je vijest o nagradi u većem dijelu svijeta dočekana s odobravanjem, u Pekingu je izazvala bijes. Kineska vlada oštro je osudila odluku američke glazbene akademije, nazvavši je politički motiviranom provokacijom. Glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova, Lin Jian, na tiskovnoj je konferenciji ponovio dugogodišnji stav kineske Komunističke partije. "Opće je poznato da 14. Dalaj Lama nije samo vjerska ličnost, već politički prognanik koji se pod krinkom religije bavi protukineskim separatističkim aktivnostima", izjavio je Lin. Zaključio je kako se Kina "odlučno protivi korištenju ove nagrade kao alata za protukinesku političku manipulaciju".

Ovakva reakcija Kine nije iznenađenje i samo je posljednji čin u dugoj povijesti napetosti oko pitanja Tibeta. Dalaj Lama živi u egzilu u Dharamsali u Indiji još od 1959. godine, nakon neuspjelog ustanka protiv kineske vlasti koja je preuzela kontrolu nad Tibetom 1951. u onome što Peking naziva "mirnim oslobođenjem". Kina Tibet smatra autonomnom regijom unutar svog teritorija i optužuje Dalaj Lamu da teži neovisnosti, iako on tvrdi da se zalaže samo za srednji put, odnosno autonomiju koja bi očuvala tibetanski jezik, kulturu i identitet. Brojne organizacije za ljudska prava godinama optužuju Peking za sustavno potiskivanje tibetanske kulture i kršenje ljudskih prava u regiji. Odnosi Dalaj Lame i Kine posebno su se zaoštrili prošle godine, nakon što je taj duhovni vođa obznanio kako će se ipak reinkarnirati te da će sam odabrati svog nasljednika.