Gorka slika

Poziv za sudjelovanje na grupnoj izložbi: Radovi mogu biti ironični, satirični, melankolični, poetični...

Artoratorij
Autor
Milena Zajović
31.01.2026.
u 15:11

Kustosica izložbe je Tina Rajić, povjesničarka umjetnosti i muzeologinja, a projekt se realizira kao četvrto izdanje ciklusa „Gorka slika“, posvećenog propitivanju suvremenih emocionalnih i društvenih fenomena kroz medij ilustracije.

Udruga Artoratorij objavila je natječaj za sudjelovanje na grupnoj žiriranoj izložbi ilustracija „Gorka slika 2026: Ogledala stvarnosti između stvarnog i virtualnog“, namijenjen mladim umjetnicima i umjetnicama do 35 godina starosti. Rok za prijavu je 2. ožujka 2026., a izložba će se održati od 28. ožujka do 19. travnja 2026. u prostoru Udruge Artoratorij u Vrbovcu.

Ovogodišnje izdanje usmjereno je na prostor između stvarnog i virtualnog, u kojem se svakodnevica sve češće doživljava kroz ekrane, algoritme i digitalne identitete. Slika svijeta koja se pritom stvara nije neutralan odraz, već konstruirano, filtrirano i fragmentirano ogledalo, koje oblikuje osjećaje nesigurnosti, otuđenja i gubitka uporišta. Izložba poziva autore da ilustraciju koriste kao sredstvo vizualnog promišljanja tog procjepa – mjesta na kojem se prepliću iluzija, simulacija i iskustvo stvarnosti.

Poseban naglasak stavljen je na umjetnu inteligenciju, koja se ne promatra isključivo kao tehnološki alat, već kao simptom vremena. AI otvara pitanja autorstva, zamjenjivosti, gubitka kontrole i razlučivanja autentičnog iskustva od umjetno generiranog sadržaja. Upravo u toj zoni neizvjesnosti i nelagode nastaje „gorčina“ koja je temeljni emotivni i konceptualni okvir izložbe.

Radovi mogu biti ironični, satirični, melankolični ili poetični, oslonjeni na figuraciju, simboliku ili apstrakciju, no ključno je da funkcioniraju kao ogledala – ne nužno ugodna, ali iskrena. „Gorka slika“ pritom ne nudi odgovore ni rješenja, već zadržava prostor sumnje i propitivanja, prepuštajući gledatelju suočavanje s vlastitim odrazom u digitalno oblikovanoj stvarnosti.

Najbolja ilustracija prema odluci stručnog žirija bit će nagrađena novčanom nagradom od 200 eura neto, a autoru ili autorici omogućit će se i samostalna izložba u prostoru Udruge Artoratorij tijekom 2026. godine.

Osim u Vrbovcu, skupna izložba „Gorka slika“ gostovat će i u Galeriji Razvid Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić, gdje će biti postavljena od 16. lipnja do 16. srpnja 2026. godine.

Svi zainteresirani mladi autori pozvani su da se prijave i postanu dio ove „gorke“ umjetničke priče koja kroz ilustraciju istražuje suvremeni digitalni pejzaž i emocije koje nas u njemu povezuju – ili razdvajaju.

