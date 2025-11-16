Dva filma vode mrtvu trku, a Leonardo DiCaprio i Timothée Chalamet borit će se za titulu najboljeg glumca

Kako se sezona jesenskih filmskih festivala bliži kraju, dva su se filma nametnula kao apsolutni favoriti za predstojeću dodjelu Oscara, stvarajući napetu utrku koja će vjerojatno potrajati sve do ožujka. S jedne strane je "One Battle After Another", nova epska priča cijenjenog redatelja Paula Thomasa Andersona, a s druge emocionalno nabijena drama "Hamnet" redateljice Chloé Zhao. Iako potpuno različiti po tonu i stilu, oba filma dominiraju razgovorima o nagradama i predviđa se da će prikupiti dvoznamenkasti broj nominacija.

Andersonov film, opisan kao komična akcijska drama s oštrom političkom porukom, okupio je impresivnu glumačku ekipu predvođenu Leonardom DiCapriom, Seanom Pennom, Beniciom del Torom i Reginom Hall, dok je Zhao svojom adaptacijom bestselera Maggie O'Farrell osvojila srca publike diljem svijeta. Prema projekcijama Varietyja, "One Battle After Another" mogao bi osvojiti čak 14 nominacija, a "Hamnet" 12, postavljajući pozornicu za jedan od najuzbudljivijih dvoboja posljednjih godina.

"One Battle After Another" ne samo da ima gotovo savršene ocjene kritike (95 na Rotten Tomatoesu i Metacriticu), već nosi i narativ o redatelju koji je odavno zaslužio svog Oscara. Paul Thomas Anderson, unatoč filmovima poput "Bit će krvi" i "Fantomska nit", još uvijek čeka na zlatni kipić, što bi mu ove godine moglo ići u prilog. S druge strane, "Hamnet" je postao pravi festivalski fenomen, osvojivši sedam prestižnih nagrada publike od Toronta do Londona. Priča o ljubavi i gubitku koji su inspirirali Williama Shakespearea da napiše "Hamleta" izaziva snažne emocionalne reakcije, a izvedba Jessie Buckley kao Shakespeareove supruge Agnes opisuje se kao toliko moćna da je glumica već sada gotovo sigurna pobjednica u kategoriji najbolje glumice. Iako film ima nešto nižu ocjenu na Rotten Tomatoesu (86%), njegova sposobnost da dirne publiku mogla bi biti presudna kod glasača Akademije.

Iza dva glavna favorita stvara se gužva ostalih jakih kandidata. Među njima se posebno ističe horor "Sinners" redatelja Ryana Cooglera, koji je nakon blockbustera poput "Crne pantere" snimio originalnu i osobnu priču o neočekivanoj temi - vampirima. Coogler je u prošlosti često bio zanemarivan od strane Akademije, no "Sinners" je, s Michaelom B. Jordanom u glavnoj ulozi i sjajnim kritikama (97% na Rotten Tomatoesu), pozicioniran kao film koji se ne može ignorirati, a predviđa mu se čak 13 nominacija. U stopu ga prati sportska drama "Marty Supreme" Josha Safdieja, u kojoj Timothée Chalamet glumi fiktivnog prvaka u stolnom tenisu iz 1950-ih. Chalamet, poznat po potpunoj predanosti ulogama, navodno je osam godina vježbao stolni tenis, a njegova transformacija u antipatičnog, ali fascinantnog sportaša mogla bi mu donijeti prvog Oscara za najboljeg glumca, stavljajući ga u izravnu konkurenciju s DiCapriom.

U utrci se nalaze i snažni međunarodni naslovi te žanrovski filmovi koji su privukli veliku pozornost. Iranski redatelj Jafar Panahi, koji je svoj film "It Was Just an Accident" potajno snimio i iznio iz zemlje na USB sticku, osvojio je Zlatnu palmu u Cannesu i postao favorit za Oscara za najbolji međunarodni film. Njegova nevjerojatna životna priča, u kombinaciji s izvanrednim kritikama, daje mu prednost. Tu je i norveška obiteljska drama "Sentimental Value" Joachima Triera, u kojoj bi 74-godišnji Stellan Skarsgård mogao osvojiti svoju prvu nominaciju za Oscara. Svoj komad kolača tražit će i Netflix s raskošnom adaptacijom "Frankensteina" Guillerma del Tora, u kojoj se posebno ističe izvedba Jacoba Elordija kao čudovišta.

Osim neizvjesne borbe za najbolji film, jednako su zanimljive i glumačke kategorije. Dok se Jessie Buckley čini nedodirljivom u kategoriji najbolje glumice, utrka za najboljeg glumca svodi se na dvoboj veterana DiCaprija i mlade zvijezde Chalameta. Kategorija sporednog glumca vjerojatno je najjača u posljednjih nekoliko godina, s imenima kao što su Paul Mescal ("Hamnet"), Sean Penn i Benicio Del Toro ("One Battle After Another") te Stellan Skarsgård ("Sentimental Value"). U kategoriji sporedne glumice mogla bi se dogoditi povijesna situacija – Ariana Grande nominirana je za ulogu Glinde u prvom dijelu filma "Wicked", a s obzirom na to da nastavak "Wicked: For Good" izlazi ove godine, mogla bi postati prva glumica nominirana dvije godine zaredom za istu ulogu. Horor žanr također bi mogao imati svoju predstavnicu, jer se sve glasnije spominje moguća nominacija za Amy Madigan i njezinu grotesknu ulogu u filmu "Weapons", točno 40 godina nakon njezine prve nominacije.

Sezona nagrada često je nepredvidiva, što dokazuje sudbina nekoliko filmova od kojih se mnogo očekivalo. Biografski film "The Smashing Machine" s Dwayneom Johnsonom i drama "After the Hunt" s Juliom Roberts ušli su u utrku s velikim ambicijama, no loš prijem kod kritike i publike brzo ih je eliminirao iz svih ozbiljnijih razgovora. S druge strane, blockbusteri poput "Wicked: For Good" i "Avatar: Fire and Ash" Jamesa Camerona sigurno će se natjecati u tehničkim kategorijama, no njihov uspjeh u glavnim kategorijama ovisit će o daljnjem tijeku sezone. Trenutno, prema svim projekcijama, studio s najviše razloga za slavlje je Warner Bros., koji bi mogao prikupiti više od 30 nominacija zahvaljujući filmovima "One Battle After Another" i "Sinners". Službene nominacije bit će objavljene 22. siječnja, a 98. dodjela Oscara održat će se 15. ožujka 2026. godine.