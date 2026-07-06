Morrissey dolazi u Ljubljanu na jedini nastup u regiji

Jedan od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih glasova suvremene glazbe, Morrissey, vraća se u regiju nakon više od desetljeća. U srijedu 15. srpnja 2026. nastupit će na ljubljanskim Križankama, jednom od najljepših prostora na otvorenom u Europi. Ljubljanski koncert dio je Morrisseyeve europske turneje na kojoj predstavlja svoj najnoviji studijski album "Make-Up Is a Lie", koji je izašao u ožujku ove godine nakon šest godina studijske pauze.

Riječ je o njegovu šesnaestom albumu koji se našao među deset najprodavanijih u Ujedinjenom Kraljevstvu te još jednom potvrdio njegovu iznimnu kreativnu vitalnost. Publiku očekuje posebna glazbena večer ispunjena pjesmama koje su obilježile posljednja četiri desetljeća popularne glazbe.

Morrissey će svojom karizmom i jedinstvenom interpretacijom predstaviti repertoar koji seže od legendarnih dana grupe The Smiths do njegove samostalne karijere. Kao pjevač, tekstopisac i kulturna ikona, tijekom desetljeća stvorio je opus koji je snažno obilježio alternativnu glazbenu scenu i utjecao na umjetnike diljem svijeta. Njegovi nedavni koncerti diljem Sjeverne Amerike i Europe naišli su na oduševljene reakcije kritike i publike, koja ističe njegovu izvanrednu vokalnu formu, emocionalni intenzitet nastupa te pažljivo osmišljen balans između bezvremenskih klasika i novijeg materijala. Morrisseyev glas i dalje zadržava prepoznatljivu izražajnost i snagu zbog kojih je postao jedan od najcjenjenijih interpretatora suvremene glazbe.

Njegovi koncerti redovito su pomno osmišljena glazbena putovanja kroz izniman katalog pjesama koje već desetljećima inspiriraju slušatelje različitih generacija. Publika u Ljubljani može očekivati izbor najvećih hitova iz razdoblja grupe The Smiths, među kojima su "This Charming Man", "How Soon Is Now?" i "There Is A Light That Never Goes Out", kao i omiljene pjesme iz njegove samostalne karijere, poput "Everyday Is Like Sunday" i "First of the Gang to Die".