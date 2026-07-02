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Uzbudljivi dvojac

Regionalna klubska atrakcija Luton i Šćepa zagrijat će rasprodanu arenu pred nastup Mobyja

Luton i Ščepa
Foto: Promo
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
02.07.2026.
u 21:18

Publiku će prije Mobyja zagrijati jedan od najuzbudljivijih regionalnih elektroničkih dvojaca - Luton i Šćepa. A za sve ljubitelje koji nisu uspjeli osigurati ulaznicu za rasprodanu pulsku Arenu, dobra je vijest da će Moby u sklopu turneje Live 2026. nastupiti i 21. srpnja u Beogradu.

– Prije nego što se na pozornicu pulske Arene, u četvrtak, 23. srpnja, popne legendarni Moby, atmosferu na jednom od najiščekivanijih glazbenih događaja ljeta podići će uzbudljivi domaći elektronički dvojac – Luton i Šćepa.

Njihova energija, besprijekoran groove i zarazna ljubav prema house glazbi posljednjih su ih godina učinili jednom od najtraženijih klupskih atrakcija na regionalnoj sceni. Poznati po dinamičnim nastupima Luton i Šćepa publici donose iskustvo koje nadilazi klasičan elektronički nastup.

Sa snažnim glazbenim temeljima zasnovanim na sviranju instrumenata, ovaj bratski duo vrti setove inspirirane kvalitetnom svirkom, čvrstim grooveom i raznovrsnim harmonijama koje će vas zasigurno baciti na ples.Više od samo glazbenika, autentično odjeveni, Luton i Šćepa su arhitekte nezaboravnih glazbenih iskustava, pretvarajući svaki prostor koji dotaknu u živopisnu žurku i ples! Njihov nastup bit će savršena uvertira u spektakularnu večer u pulskoj Areni i idealan uvod u Mobyjev koncert.

Moby sold out
Foto: Promo

Podsjetimo, prvi samostalni koncert Mobyja u Hrvatskoj službeno je rasprodan, a 23. srpnja pulska Arena ugostit će više tisuća obožavatelja koji će uživati u presjeku njegove impresivne karijere, od bezvremenskih hitova poput "Porcelain", "Natural Blues", "Why Does My Heart Feel So Bad?" i "Lift Me Up" do pjesama s novog albuma “Future Quiet”.  Za sve koji nisu uspjeli osigurati ulaznicu za pulski koncert, prilika za doživjeti ovaj live spektakl stiže dva dana ranije – Moby će 21. srpnja nastupiti u Beogradu na Kalemegdanu, gdje su ulaznice još uvijek dostupne.

Koncert u Puli dio je europske turneje Live 2026., kojom se Moby vraća na najveće europske open-air pozornice nakon iznimno uspješnog povratka koncertnim nastupima. Uz vrhunsku produkciju, jedinstveni ambijent pulske Arene i nastupe Lutona i Šćepe te Mobyja, publiku očekuje večer koja će zasigurno obilježiti koncertno ljeto 2026.

Ključne riječi
Luton i Ščepa Moby

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