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NOVA KONTROVERZA

Nema kraja FIFA-inom cirkusu: Belgijcima proglasili žalbu nevažećom prije nego su ju podnijeli

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
06.07.2026.
u 16:24

Da bi se uopće mogla podnijeti žalba, podnositelju se prvo mora dostaviti obrazložena odluka. Mi smo tražili samo pojašnjenje, a FIFA je naš dopis samovoljno pretvorila u žalbu

Nema kraja kontroverzama uoči susreta SAD-a i Belgije u osmini finala Svjetskog prvenstva koji je na rasporedu u noći s ponedjeljka na utorak u dva sata iza ponoći. Prvi napadač Amerikanaca Folarin Balogun zaradio je izravni crveni karton u utakmici šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine zbog kojeg bi trebao propustiti ovaj susret. Ipak, odlukom FIFA-e, njegova kazna suspendirana je na godinu dana te će moći igrati protiv Crvenih Vragova.

Ova odluka krovne nogometne organizacije očekivano je naišla na burne reakcije. Belgijci imaju pravo na žalbu, ali ni to nije prošlo bez kontroverzi. Tamošnji nogometni Savez poslao je upit FIFA-i u kojem su tražili objašnjenje zašto Balogun može igrati, a tvrde kako je njihovo pitanje FIFA prihvatila kao žalbu i odmah ju proglasila nevažećom.

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- FIFA nam nije uručila nikakvu odluku ni pojašnjenje, već nas je samo obavijestila da je imenovan sudac za žalbeni postupak i dala nam rok od svega nekoliko sati da dovršimo žalbu. Da bi se uopće mogla podnijeti žalba, podnositelju se prvo mora dostaviti obrazložena odluka. Mi smo tražili samo pojašnjenje, a FIFA je naš dopis samovoljno pretvorila u žalbu i odmah se pobrinula da bude odbačena kao nedopuštena - navodio se u priopćenju Belgijskog nogometnog saveza.

Također tvrde kako su za odluku FIFA-e saznali iz medija, a ne od organizacije direktno. Ističu kako FIFA time krši vlastiti pravilnik te su najavili danju borbu.
Ključne riječi
SP 2026. Belgijski nogomet FIFA

Komentara 8

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Avatar banalni nagon
banalni nagon
16:33 06.07.2026.

Doći, odslušati himnu i potom napustiti teren.

ST
struky3_
16:46 06.07.2026.

Ovo je prešlo svaku mjeru. Uefa bi trebala odbiti igrati kvalifikacije za sljedeći Mundijal i svaku vezu s ovakvom Fifom.

KE
kermitt
16:52 06.07.2026.

FIFA ne može napisati suvislo obrazloženje svoje odluke o ukidanju crvenog kartona jer ono jednostavno ne postoji! Ne postoji taj članak ni to pravilo na koje bi se mogli pozvati i zato belgijci nikad neće dobiti obrazloženje koje su tražili. Ali ono što mogu napraviti i rade je okrenuti pilu naopako i zahtjev za obrazloženjem proglasiti žalbom a žalbu nevažećom i neutemeljenom pa im ne moraju ništa ni odgovarati ni pojašnjavati. Svima je jasno da je fifa napravila ono što im je trump naredio i onda je sasvim jasno da se neće pobjednik te utakmice odlučivat na terenu nego je to već rješeno za stolom. Kako god belgija igrala fifa im je već spakirala kufere isto ko i nama. Mislim da cijeli svijet već sad zna tko je svjetski prvak na ovom prvenstvu, a utakmice su samo formalnost.

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