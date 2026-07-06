Nema kraja FIFA-inom cirkusu: Belgijcima proglasili žalbu nevažećom prije nego su ju podnijeli

Nema kraja kontroverzama uoči susreta SAD-a i Belgije u osmini finala Svjetskog prvenstva koji je na rasporedu u noći s ponedjeljka na utorak u dva sata iza ponoći. Prvi napadač Amerikanaca Folarin Balogun zaradio je izravni crveni karton u utakmici šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine zbog kojeg bi trebao propustiti ovaj susret. Ipak, odlukom FIFA-e, njegova kazna suspendirana je na godinu dana te će moći igrati protiv Crvenih Vragova.

Ova odluka krovne nogometne organizacije očekivano je naišla na burne reakcije. Belgijci imaju pravo na žalbu, ali ni to nije prošlo bez kontroverzi. Tamošnji nogometni Savez poslao je upit FIFA-i u kojem su tražili objašnjenje zašto Balogun može igrati, a tvrde kako je njihovo pitanje FIFA prihvatila kao žalbu i odmah ju proglasila nevažećom.

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- FIFA nam nije uručila nikakvu odluku ni pojašnjenje, već nas je samo obavijestila da je imenovan sudac za žalbeni postupak i dala nam rok od svega nekoliko sati da dovršimo žalbu. Da bi se uopće mogla podnijeti žalba, podnositelju se prvo mora dostaviti obrazložena odluka. Mi smo tražili samo pojašnjenje, a FIFA je naš dopis samovoljno pretvorila u žalbu i odmah se pobrinula da bude odbačena kao nedopuštena - navodio se u priopćenju Belgijskog nogometnog saveza.

Također tvrde kako su za odluku FIFA-e saznali iz medija, a ne od organizacije direktno. Ističu kako FIFA time krši vlastiti pravilnik te su najavili danju borbu.