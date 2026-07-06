VIDEO Pogledajte trailer za kontroverzni novi dokumentarac o Thompsonu

Objavljeni su prvi službeni materijali dokumentarnog filma o uspjehu i fenomenu pjevača Marka Perkovića Thompsona - "MPT: Cijena domoljublja" nezavisnog redatelja i producenta Anđela Jurkasa u produkciji DOP Produkcije.

Objavu teasera tempirali su točno na prvu godišnjicu Thompsonova koncerta na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja, a film, koji je sniman od proljeća 2025. do ljeta 2026. godine, trenutačno se nalazi u fazi postprodukcije, dok se premijera očekuje na jesen.

Autori ističu kontroverze koje već prate film, navodeći da projekt nije uvršten u nacionalni program ovogodišnjeg Pula Film Festivala, što produkcija ocjenjuje kao nastavak privatnih ratova vodstva festivala protiv nezavisnih hrvatskih producenata, onemogućavanje tržišne utakmice i mobing pod krinkom diskrecijskih ocjena umjetničkog direktora.

Iz produkcije također napominju kako Hrvatska radiotelevizija (HRT) nije iskazala interes za otkup filma, unatoč tome što je Thompsonov koncert na Hipodromu otkupljen za više od 60.000 eura, dok Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) nije financijski sudjelovao u nastanku projekta.

U filmu sudjelovali su brojni sugovornici i stručnjaci iz različitih područja, od glazbenika, novinara, producenata, sociologa, politologa, povjesničara, do učitelja i pjesnika, a koji se, kako napominju autori nisu, kao većina, pozvali na zakone šutnje i ne komentiranja trenutno najtraženijeg glazbenika u Hrvatskoj.

Među njima su i Hrvoje Marjanović, član sastava Krankšvester, Vedran Harča, Krešimir Krolo, Roko i Klema iz sastava Porto Morto, Ana Marija Šir, Monika Herceg, Peter Coyne (The Godfathers), Nick Oliveri (The Dwarves, bivši član Queens of the Stone Age), Zoran Subošić (bivši član Hladnog piva i Savršenih marginalaca), Jani Novak (Laibach), Lovro Grgić, Marko Šelić Marčelo, Damir Urban (u arhivskim snimkama), Dorotea Šušak, Marko Vučetić, Bojan Mušćet, Tomislav Pletenac, Marijana Grbeša, Tvrtko Jakovina, Ratko Martinović, Miran Kurspahić, Andrej Korovljev, Danilo Šerbedžija, Franka Blažić, Nina Kljenak, Renata Kolombo, Andrea Marinac, Vlatka Kalinić i Igor Meister.



Originalnu glazbu za film potpisuju kantautor BOG i skupina VIS Nisteniprije.