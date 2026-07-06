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Trese se koalicija s DP-om u dvije županije, ali zasad nema naznake izbora

storyeditor/2026-07-05/PXL_210725_135773421.jpg
Hrvoje Jelavić/Pixsell
Autor
Iva Boban Valečić
06.07.2026.
u 09:49

– Ako na tome budu gradili svoju političku budućnost, onda im ona nije svijetla. Inače, mi imamo jako korektnu suradnju sa svim vijećnicima u Županijskoj skupštini bez obzira na stranačku pripadnost, ne samo sa SDSS-om – rekao je sredinom tjedna Rakić, da bi nam jučer kazao kako se još uvijek nada konstruktivnoj suradnji s DP-om, onakvoj kakvu je, tvrdi, od početka mandata imao s tom strankom.

Tek nešto više od godinu dana nakon lokalnih izbora, ovoga su se tjedna zatresle vladajuće koalicije u dvjema hrvatskim županijama – Primorsko-goranskoj i Šibensko kninskoj, s tim da je u potonjoj već posve jasno da će se HDZ-ova vlast, umjesto na DP-ove, ubuduće osloniti na ruke SDSS-a. DP-ov jedini vijećnik u ovoj županiji napustio je vladajuću koaliciju, a zašto, dao je naslutiti župan Paško Rakić, koji je za Slobodnu Dalmaciju izjavio kako DP-ovce najviše "žulja" HDZ-ov korektan odnos sa SDSS-om.

– Ako na tome budu gradili svoju političku budućnost, onda im ona nije svijetla. Inače, mi imamo jako korektnu suradnju sa svim vijećnicima u Županijskoj skupštini bez obzira na stranačku pripadnost, ne samo sa SDSS-om – rekao je sredinom tjedna Rakić, da bi nam jučer kazao kako se još uvijek nada konstruktivnoj suradnji s DP-om, onakvoj kakvu je, tvrdi, od početka mandata imao s tom strankom.

Ključne riječi
HDZ šibensko kninska županija Primorsko goranska županija Domovinski pokret koalicija

Komentara 1

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RA
RafaelZDS
10:24 06.07.2026.

DP bi trebao u koaliciju sa Klemincem i Kavurom, Kleminca za predsjenika a Kavura Alina za premijera!

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