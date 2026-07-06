Sjećate se vremena kad je hotelski ručnik bio najdraži suvenir s ljetovanja? Stižu novi ONI i bave se hrvatskim turizmom!

U Hrvatskom muzeju turizma, u Vili Angiolini, 9. srpnja otvara se izložba Tisje Kljaković Braić: 'Eh, niko više ne krade hotelske šugamane'.

Na izložbi će biti predstavljena nova serija njenih crteža i slika - četrdeset i jedna ilustracija u tehnici flomastera i akrila na papiru te devet slika izvedenih u tehnici akrila na dasci. U središtu radova ponovno su „Oni“, prepoznatljivi likovi muškarca i žene koji kroz kratke dijaloge na autentičnom splitskom govoru i posredstvom jednostavnog, pročišćenog crteža otkrivaju univerzalnost ljudskih odnosa.

Oni kao turisti i Oni kao iznajmljivači s prepoznatljivom dozom humora pripovijedaju male zgode iz turizma, fenomena koji ključno definira suvremeni Mediteran. Te britke replike komentiraju gužvu ili cijene, funkcionirajući kao zvučni zapis ljeta u stalnom, duhovitom nesporazumu s globalnim posjetiteljima.

Njihove zgode i sitne radosti tako postaju iskustva u kojima se prepoznaju posjetitelji svih generacija. U proteklih desetak godina Tisjin je crtež postao općeprihvaćen komunikacijski fenomen koji je nadrastao okvire klasičnog likovnog medija. On je precizan instrument koji odmah uspostavlja izravnu vezu s promatračem. Tisji Kljaković Braić nisu potrebne kulise pretrpanih plaža; prostor je sveden na apsolutni minimum detalja. Samo jedan izdvojeni predmet – hotelski krevet, kupaonica ili unutrašnjost automobila – ima moć da trenutačno locira likove koji žive u čistom prostoru esencije ljetnog stanja uma.

Turistička stvarnost ovdje je demistificirana i svedena na razinu banalnih, ali poetičnih rituala. Turistička sezona donosi specifičan paradoks: intimni prostor domaćeg čovjeka privremeno se povlači i prilagođava komercijalnom ritmu, a kroz autoričino oko svjedočimo tom osebujnom trenutku. Za razliku od stereotipnih prikaza masovnog turizma, autorica ne prikazuje tipične prizore niti turističke atrakcije. Njezina je pozornost usmjerena na male, intimne trenutke koji često prolaze nezapaženo - boravak u hotelskoj sobi ili kratke razgovore koji obilježavaju svaki odmor. Upravo u tim svakodnevnim situacijama pronalazi humor, toplinu i ljudskost, podsjećajući da su najvrjedniji trenuci putovanja često oni koji se ne mogu planirati niti kupiti.

Slike s motivom ceste donose ozbiljniji ton. U njima cesta prerasta svoj doslovni motiv i postaje simbol životnog puta, prolaznosti, izbora i iskustava koja oblikuju čovjeka. U slikama polazi od ideje putovanja - onoga životnog, koje započinje rođenjem, ali i putovanja povezanog s odmorom, razonodom i turizmom. Time se uspostavlja zanimljiv dijalog između vedrine i duhovitosti crtačkog ciklusa te promišljenije, introspektivne dimenzije slikarskih radova.

Kako ističe kustos izložbe dr. sc. Frano Dulibić: „Ova izložba funkcionira kao duhovito zrcalo u kojem se ogledaju i domaćini i gosti, s naglaskom na groteskna svojstva našeg mentaliteta. Sraz lokalnog i globalnog ne rezultira cinizmom, već prepoznatljivim humorom univerzalne čitljivosti. Tisjin nas crtež podsjeća da je turizam zapravo poput kazališta ljudske prirode. Iza kulisa sezonskog kaosa i masovnog turizma skriva se vječni Mediteran privržen esenciji života i ljubavi, koja se najljepše manifestira kroz specifičan dalmatinski hedonizam. Taj hedonizam nije luksuz iz kataloga; to je bazično pravo malog čovjeka na uživanje u trenutku, poput ispijanja kave u debelom hladu ili pogleda u pučinu.

Kroz ove crteže autorica nas podsjeća na zaboravljenu vještinu usporavanja i prepuštanja čistom užitku postojanja. Taj ljetni dolce far niente postaje ultimativni čin otpora suvremenom konzumerizmu i podsjetnik da su najdragocjeniji trenuci ljeta zapravo potpuno besplatni.“ Izložba poziva posjetitelje da se kroz humor, jednostavnost i prepoznatljive životne situacije prisjete vlastitih putovanja, ali i da zastanu i ponovno otkriju ljepotu običnih trenutaka.

U svijetu obilježenom ubrzanim ritmom života i komercijalizacijom slobodnog vremena, radovi Tisje Kljaković Braić podsjećaju da su iskreni odnosi, zajednički smijeh i sposobnost uživanja u trenutku vrijednosti koje ostaju trajno zapisane u našim sjećanjima.

Tisja Kljaković Braić jedna je od neprepoznatljivijih suvremenih hrvatskih umjetnica. Uz slikarstvo, bavi se karikaturom i ilustracijom. Široj je publici poznata po svojim pročišćenim crtežima i prepoznatljivim likovima „Njega“ i „Nje“ - jednostavno oblikovanima tek s nekoliko sigurnih linija i duhovitim dijalozima. Autorica je i uspješnih knjiga Oni, Oni 2, U malu je uša đava i drugih. Tisji Kljaković Braić postavljena je velika monografska izložba u Klovićevim dvorima, a 2023. napisala je i ilustrirala dječju knjigu Pita moja mama imate li jedno jaje. Teatar Poco Loco je prema toj knjizi napravio predstavu za djecu. Djela joj se nalaze u fundusima muzeja i galerija te u brojnim privatnim zbirkama u Hrvatskoj i inozemstvu. Izlagala je na četrdesetak samostalnih te tridesetak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.