Emotivno putovanje oca i sina. Film 'Yugo Florida' Vladimira Tagića stiže u hrvatska kina

Nakon niza međunarodnih festivalskih priznanja, film redatelja Vladimira Tagića Yugo Florida stiže pred hrvatsku publiku.

U Glavnom programu 73. Pulskog filmskog festivala, u sekciji Manjinske koprodukcije, bit će prikazan 10. srpnja, a očekuje ga i prava ljetna turneja po hrvatskim kinima. Yugo Floridu publika će moći pogledati u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Dubrovniku, Daruvaru, Zadru, Šibeniku i Garešnici, kao i u Korčuli, Lastovu, Hvaru, Jelsi i Komiži i na Supetar Film Festivalu. Točan raspored projekcija i sve ostale informacije mogu se potražiti na https://www.kino mediteran.hr/hr/News/8 .

Naizgled obična vožnja starim Yugom Florida pretvara se u dirljivo i nepredvidivo putovanje oca i sina koji tek pred kraj života pronalaze način da si kažu ono što godinama nisu uspjeli. Ispričan s puno topline, suptilnog humora i životnog apsurda, Yugo Florida govori o obitelji, propuštenim prilikama, ljubavi i gubitku - ali prije svega o ljudskoj potrebi za bliskošću.

Debitantsko dugometražno ostvarenje Vladimira Tagića svoju je svjetsku premijeru imalo u natjecateljskom programu Sarajevo Film Festivala, gdje je Andrija Kuzmanović za naslovnu ulogu osvojio Srce Sarajeva za najboljeg glumca. Uslijedile su Zlatna mimoza za najbolju mušku ulogu na Montenegro Film Festivalu te Nagrada za najbolji redateljski debi na Džada Festu, nakon čega je film prikazan na brojnim međunarodnim festivalima, među kojima su Calgary International Film Festival, Sofia Film Festival, CinEast u Luksemburgu, Eastern Neighbours Film Festival u Nizozemskoj i Festival mediteranskog filma Split.

U glavnim su ulogama Andrija Kuzmanović i Nikola Pejaković, uz Hanu Selimović, Jovanu Stojiljković, Janu Milosavljević, Snježanu Sinovčić Šiškov i Vahida Džankovića.

Film je realiziran u produkciji Sense Production te u koprodukciji producentskih kuća Contrast Films, La Belle Affair, Eclectica i crnogorske Adriatic Western, uz potporu Filmskog centra Srbije, Bugarskog nacionalnog filmskog centra, CNC Cinéma du Monde, Hrvatskog audiovizualnog centra, Filmskog centra Crne Gore, Eurimagesa i programa Kreativna Europa - MEDIA.