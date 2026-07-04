FOTO Genijalni Karlo Hubak s grupom umirovljenika predstavio "Serenadu ljetne noći"

Nova autorska predstava Karla Hubaka, "Serenada ljetne noći", podnaslovljena kao kompozicija za pet prijatelja i orkestar, premijerno je izvedena u petak u vrtu Astronomskog centra na Vežici u Rijeci, u okviru Riječkih ljetnih noći.
Nova autorska predstava Karla Hubaka, "Serenada ljetne noći", podnaslovljena kao kompozicija za pet prijatelja i orkestar, premijerno je izvedena u petak u vrtu Astronomskog centra na Vežici u Rijeci, u okviru Riječkih ljetnih noći.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Redatelj i dirigent Karlo Hubak ističe da je ovo "jedna riječka komedija, kompozicija za pet prijatelja i orkestar".
Redatelj i dirigent Karlo Hubak ističe da je ovo "jedna riječka komedija, kompozicija za pet prijatelja i orkestar".
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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"Na Vežicu dolazi grupa umirovljenika koji pripremaju prostor za koncert. Donose stolice, razvlače kablove, namještaju rasvjetu, čekaju jedni druge, pomažu si i smetaju.
"Na Vežicu dolazi grupa umirovljenika koji pripremaju prostor za koncert. Donose stolice, razvlače kablove, namještaju rasvjetu, čekaju jedni druge, pomažu si i smetaju.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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U središtu predstave nalazi se Dvořákova 'Serenada za puhače' koju uživo izvodi Riječki simfonijski orkestar“, dodaje.
U središtu predstave nalazi se Dvořákova 'Serenada za puhače' koju uživo izvodi Riječki simfonijski orkestar“, dodaje.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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U središtu predstave nalazi se pet prijatelja, pet riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi zajedno proveli ljetnu večer. Za tu su priliku pozvali orkestar da im svira serenadu. Prije nego orkestar zasvira, potrebno je pripremiti prostor - složiti stolice, spojiti kabele i namjestiti rasvjetu.
U središtu predstave nalazi se pet prijatelja, pet riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi zajedno proveli ljetnu večer. Za tu su priliku pozvali orkestar da im svira serenadu. Prije nego orkestar zasvira, potrebno je pripremiti prostor - složiti stolice, spojiti kabele i namjestiti rasvjetu.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Ali najvažnija priprema nije tehnička, tišina koju glazba traži nije nadohvat ruke. Slušamo je opterećeni brigama i planovima, mišljenjima i navikama. Predstava zato postavlja jednostavno, ali univerzalno pitanje - imamo li dovoljno snage stišati se, opustiti i prepustiti prostor zvuku?
Ali najvažnija priprema nije tehnička, tišina koju glazba traži nije nadohvat ruke. Slušamo je opterećeni brigama i planovima, mišljenjima i navikama. Predstava zato postavlja jednostavno, ali univerzalno pitanje - imamo li dovoljno snage stišati se, opustiti i prepustiti prostor zvuku?
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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"Pitanje je, pogotovo u današnjem vremenu, možemo li glazbi zaista pokloniti svoje vrijeme i punu pažnju. Ovom predstavom želio sam režirati uvjete slušanja, prvo dati dovoljno vremena za pripremu, stišati um i otvoriti receptore, a nakon glazbe ostati u miru i dopustiti joj da odjekne u nama“, navodi Hubak.
"Pitanje je, pogotovo u današnjem vremenu, možemo li glazbi zaista pokloniti svoje vrijeme i punu pažnju. Ovom predstavom želio sam režirati uvjete slušanja, prvo dati dovoljno vremena za pripremu, stišati um i otvoriti receptore, a nakon glazbe ostati u miru i dopustiti joj da odjekne u nama“, navodi Hubak.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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"Kazalište je danas jedno od rijetkih mjesta koje nam može ponuditi ne samo stimulativan sadržaj, nego i taj najveći luksuz, zajedničko vrijeme provedeno u sigurnoj tišini“, ističe Hubak.
"Kazalište je danas jedno od rijetkih mjesta koje nam može ponuditi ne samo stimulativan sadržaj, nego i taj najveći luksuz, zajedničko vrijeme provedeno u sigurnoj tišini“, ističe Hubak.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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U predstavi nastupa pet riječkih umirovljenika Đorđo Bonić, Željko Fućak, Ivo Grubiša, Mislav Kristović i Nenad Vukelić. Glazbenu okosnicu predstave čini Serenada za puhače Antonína Dvořáka, koju izvodi Riječki simfonijski orkestar pod Hubakovim dirigentskim vodstvom.
U predstavi nastupa pet riječkih umirovljenika Đorđo Bonić, Željko Fućak, Ivo Grubiša, Mislav Kristović i Nenad Vukelić. Glazbenu okosnicu predstave čini Serenada za puhače Antonína Dvořáka, koju izvodi Riječki simfonijski orkestar pod Hubakovim dirigentskim vodstvom.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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"Serenada ljetne noći“ druga je Hubakova autorska predstava nastala za Riječke ljetne noći te nastavlja njegovo istraživanje susreta klasične glazbe i kazališta.
"Serenada ljetne noći“ druga je Hubakova autorska predstava nastala za Riječke ljetne noći te nastavlja njegovo istraživanje susreta klasične glazbe i kazališta.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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OGLAS
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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