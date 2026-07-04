FOTO Genijalni Karlo Hubak s grupom umirovljenika predstavio "Serenadu ljetne noći"
Nova autorska predstava Karla Hubaka, "Serenada ljetne noći", podnaslovljena kao kompozicija za pet prijatelja i orkestar, premijerno je izvedena u petak u vrtu Astronomskog centra na Vežici u Rijeci, u okviru Riječkih ljetnih noći.
U središtu predstave nalazi se pet prijatelja, pet riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi zajedno proveli ljetnu večer. Za tu su priliku pozvali orkestar da im svira serenadu. Prije nego orkestar zasvira, potrebno je pripremiti prostor - složiti stolice, spojiti kabele i namjestiti rasvjetu.
Ali najvažnija priprema nije tehnička, tišina koju glazba traži nije nadohvat ruke. Slušamo je opterećeni brigama i planovima, mišljenjima i navikama. Predstava zato postavlja jednostavno, ali univerzalno pitanje - imamo li dovoljno snage stišati se, opustiti i prepustiti prostor zvuku?
"Pitanje je, pogotovo u današnjem vremenu, možemo li glazbi zaista pokloniti svoje vrijeme i punu pažnju. Ovom predstavom želio sam režirati uvjete slušanja, prvo dati dovoljno vremena za pripremu, stišati um i otvoriti receptore, a nakon glazbe ostati u miru i dopustiti joj da odjekne u nama“, navodi Hubak.
U predstavi nastupa pet riječkih umirovljenika Đorđo Bonić, Željko Fućak, Ivo Grubiša, Mislav Kristović i Nenad Vukelić. Glazbenu okosnicu predstave čini Serenada za puhače Antonína Dvořáka, koju izvodi Riječki simfonijski orkestar pod Hubakovim dirigentskim vodstvom.