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Zagreb Classic

Festival zagrebačkog HNK na Tomislavcu zatvaraju najveće zvijezde američke operne scene

Mara Bratoš/HNK u Zagrebu
VL
Autor
Vecernji.hr
01.07.2026.
u 14:25

Orkestar i Zbor Opere HNK-a u Zagrebu pod ravnanjem maestra Ivana Repušića uz nastup svjetskih zvijezda Erin Morley i Laurencea Brownleeja 4. srpnja na Tomislavcu zatvaraju Zagreb Classic 2026 gala koncertom Golden Age

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ponovno potvrđuje svoju umjetničku izvrsnost i međunarodni ugled inicirajući gala koncert u završnici renomiranoga festivala Zagreb Classic 2026, koji već niz godina organizira Turistička zajednica grada Zagreba, a koji je hrvatsku metropolu uvrstio na važno mjesto svjetske mape klasične glazbe.

U petak, 3. srpnja 2026. na Trgu kralja Tomislava (uz rezervni termin 4. srpnja u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta), Orkestar i Zbor Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu pod ravnanjem maestra Ivana Repušića, uz nastup svjetskih opernih zvijezda Erin Morley i Laurencea Brownleeja, zatvorit će ovogodišnje izdanje festivala gala koncertom Golden Age.

Program donosi izbor najljepših arija i dueta iz zlatnog doba belkanta te ujedno predstavlja hrvatsku koncertnu promociju nagrađivanoga albuma Golden Age, koji su Erin Morley i Laurence Brownlee snimili s maestrom Ivanom Repušićem za uglednu diskografsku kuću Pentatone.

Koncert je nastavak uspješnih međunarodnih suradnji koje HNK u Zagrebu ostvaruje s vodećim svjetskim umjetnicima te još jedna potvrda kvalitete vlastitih umjetničkih ansambala. Publika će imati priliku uživati u izvedbi umjetnika koji redovito nastupaju na najuglednijim opernim pozornicama svijeta, uz Orkestar i Zbor Opere HNK-a u Zagrebu, koji posljednjih godina ostvaruju niz zapaženih međunarodnih projekata i gostovanja.

„Posebno nas raduje što upravo Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zatvara ovogodišnji Zagreb Classic. Nakon brojnih uspješnih međunarodnih suradnji, ponovno imamo priliku ugostiti vrhunske svjetske operne umjetnike i predstaviti ih zagrebačkoj publici uz naše umjetničke ansamble. Ovaj koncert još jednom potvrđuje vrhunsku razinu Orkestra i Zbora Opere HNK-a u Zagrebu, koji ravnopravno surađuju s najvećim imenima današnje operne scene. Zahvaljujemo Turističkoj zajednici grada Zagreba jer upravo kroz suradnju sa Zagreb Classicom možemo zajednički publici ponuditi umjetnički događaj najviše međunarodne kvalitete i dodatno potvrditi poziciju Zagreba kao važnog europskog opernog središta“, istaknula je intendantica HNK-a u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo.

„Suradnja s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu važan je dio identiteta Zagreb Classica i kvalitete programa koji festival kontinuirano razvija. Ovogodišnje izdanje, koje je tijekom devet festivalskih večeri okupilo brojne vrhunske domaće i međunarodne umjetnike te tisuće posjetitelja, još je jednom potvrdilo da Zagreb Classic zauzima posebno mjesto u kulturnom životu Zagreba i da se profilirao kao jedan od najznačajnijih ljetnih festivala klasične glazbe u ovom dijelu Europe. Zahvaljujem HNK-u u Zagrebu na sudjelovanju u stvaranju još jedne iznimne festivalske večeri te se veselim novim glazbenim susretima i budućim izdanjima Zagreb Classica“, istaknula je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba dr. sc. Martina Bienenfeld.

Gala koncertom Golden Age Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu i Zagreb Classic zajednički zaključuju ovogodišnje festivalsko izdanje, donoseći publici jedinstven susret vrhunskih hrvatskih umjetničkih snaga i međunarodnih opernih zvijezda.

Ključne riječi
koncert Tomislavac Ivan Repušić Zagreb Classic

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