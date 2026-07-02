Purgeri znaju što je 'čvenk', a u srpnju se održava na Gornjem gradu. Besplatni koncerti, filmovi, izložbe, dvorišta!

Ovog ljeta Zagreb dobiva novo mjesto za susrete, šetnje, zabavu, umjetnost i spontane večeri. Od 10. do 26. srpnja, Gornji grad pretvara se u najšarmantniju ljetnu pozornicu za ČVENK, festival inspiriran staropurgerskom riječju za susret ili spoj, u čijem se programu isprepliću skriveni vrtovi, stari gradski prolazi, otvoreno nebo, glazba, kazalište, filmovi, izložbe, stand-up, radionice, kvizovi, street food i hladna pića.

Pod motom „Susretni grad, ljeto, ljude i umjetnost”, ČVENK donosi 17 dana programa na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija. Ideja je jednostavna: prošetati gradom koji poznajemo, ali ga doživjeti na potpuno novi način. Zastati u parku, zaviriti u skriveni vrt, poslušati koncert, razgledati izložbu, odigrati kviz, pogledati film ili kazališnu predstavu, nazdraviti zalasku sunca ili se samo prepustiti ljetnom ritmu grada.

Festivalski program raspoređen je kroz niz gornjogradskih lokacija, a svaka donosi raznoliki umjetnički i zabavni program. Gimnazija Tituša Brezovačkog u Habdelićevoj 1 u svom atriju će ugostiti Muzej suvremene umjetnosti, s programom koji se sastoji od filmskih projekcija, izložbe i walk in radionica u kojima sudjeluje publika. Filmski dio donosi naslove Warhol: The American Dream, Loving Vincent i Čovjek koji je ukrao Banksyja, izložba je posvećena stalnom postavu MSU-a, a radionica inspirirana djelom Cvijeće - ne cvijeće umjetnice Vere Fischer. Tijekom festivalskih dana, ovdje će se održati i radionica izrade cvjetnih kupola Studija Blumen te gostovanje programa Poetica Croatica na temu stvaranja umjetničkog djela. U vanjskom atriju publiku svaki dan očekuju akustični koncerti i DJ nastupi, te posebno osmišljena ponuda bezalkoholnih pića.

Opušteni kutak za predah i intimne glazbene večeri uz akustične svirke i DJ setove pronaći ćete u vrtu Hrvatskog instituta za povijest u Opatičkoj 10, dok će se plato ispred Palače Jelačić u Demetrovoj 7 pretvoriti u urbano mjesto za glazbu i ples uz inovativnu street food ponudu.

Učenički dom Marije Jambrišak u Opatičkoj 14 okupit će sve koji vole društvene igre, pub kvizove i malo prijateljskog natjecanja. Program donosi društvene igre s Offline Social Clubom, otvoreni šah club te pub kvizove u suradnji sa ZikaMoo i Deluxe Games CRO, uključujući opći, glazbeni, filmski i TV kviz te sportski kviz.

U popularnim wine and paint radionicama ili radionicama oslikavanja keramike pod zvjezdanim nebom uz dobru glazbu i vrhunske ljetne koktele moći će se uživati kod Popovog Tornja & Arheološkom vrtu Muzeja grada Zagreba u Opatičkoj 20.

Vrazovo šetalište, od Dvoranskog prečaca do Ilirskog trga, jedan od najljepših i pomalo zaboravljenih gornjogradskih prolaza, a oživjet će kroz šetnju i spontana druženja uz glazbene svirke i prekrasan pogled na Donji grad.

Posebno mjesto zauzima Park Grič, u koji se može ući s Strossmayerovog šetališta ili s Trga Franje Markovića. Ondje se susreću čitanje poezije, kreativne radionice, koncerti, DJ nastupi ili samo opušteno druženje među klupicama, lampicama i zelenilom.

Glazbeni dio programa okuplja brojne autore, bendove, kantautore i DJ-eve, među kojima su Jan Lesić & David Pavlić, Duška Brčić Šušak, DJ Bizzo Bodega, Amber Session, Kim Verson, The Vura, Noa Rupčić, Lea Jevtić, Jakob Grubišak, Vroom i drugi.

ČVENK donosi i poseban program u atriju Galerije Klovićevi dvori, najljepšoj ljetnoj zagrebačkoj pozornici. Tijekom pet večeri publiku očekuju različiti nastupi koji spajaju kazalište, komediju, stand-up, poeziju i glazbu – od autorske monodrame Ja, glumica! Darije Lorenci Flatz i hit komedije Prekid preko veze, preko glazbeno-poetske interpretacije Krležinih Balada Petrice Kerempuha koje izvodi Jan Kovačić, do večeri LAJNAP na finjaka i intimne završnice uz Maju Posavec u programu posvećenom Leonardu Cohenu.

ČVENK je festival za sve one koji vole umjetnost bez formalnosti, izlaske bez previše planiranja i ljeto koje ne pripada samo obali, već nudi autentično urbano iskustvo koje povezuje kulturu, zabavu i gastronomiju u jedinstven, višeslojan doživljaj našeg grada. Dovoljno je okupiti prijatelje, prošetati do Gornjeg grada i odabrati lokaciju na kojoj večer počinje.

U programu možete uživati svakoga dana od 18 sati do ponoći, a sve novosti možete pratiti na Instagramu, Facebooku i službenoj stranici festivala.

Ulaznice za program dostupne su putem Entrio sustava, ali ulaz na većinu programa je besplatan.