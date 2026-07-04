Madonna ima novi album: Vratila se u velikom stilu, modernim dance-pop zvukom

Madonna se vratila s novom rundom glazbenih priznanja. Kraljica popa napokon je objavila svoj 15. studijski album, "Confessions II", obilježavajući time svoje prvo studijsko izdanje u sedam godina, nakon albuma "Madame X" iz 2019. godine. Iako je dijeljenje datuma izlaska s događajem koji se pretvorio u američko "kraljevsko vjenčanje" predstavljalo izazov za bilo kojeg umjetnika koji se nadao potpunoj dominaciji u medijskom prostoru, Madonna je ipak uspjela osigurati jedno od najzapaženijih glazbenih izdanja godine. Album je odmah po izlasku poharao ljestvice i debitirao na prvom mjestu američke iTunes ljestvice najprodavanijih albuma, dok je posebno "Icon" izdanje zauzelo drugo mjesto, potvrđujući njezinu neprolaznu komercijalnu moć.

Kao dugo očekivani nastavak albuma "Confessions on a Dance Floor" iz 2005. godine, koji se smatra njezinom posljednjom istinski monumentalnom glazbenom erom, "Confessions II" brzo je postao njezin najočekivaniji projekt u posljednjih dvadeset godina. Zvučno, Madonna se doslovno vraća na plesni podij, što joj je već donijelo pohvale kritičara koji album opisuju kao njezino najbolje djelo u desetljećima. Za taj prepoznatljivi zvuk zaslužan je i ponovni susret s producentom Stuartom Priceom, ključnom figurom koja stoji iza zvuka originalnog albuma. Govoreći o povratcima, "Confessions II" također označava Madonnin povratak u njezinu dugogodišnju diskografsku kuću Warner Records, koju je napustila 2009. godine. S obzirom na ogroman interes, Material Girl je svom najnovijem projektu priuštila promociju dostojnu njegovih visokih ambicija.

Otkako je u travnju najavila "Confessions II", Madge je bila praktički posvuda. Novu eru započela je hvaljenim iznenadnim nastupom tijekom koncerta Sabrine Carpenter na drugom vikendu Coachelle, pojavivši se u istoj odjeći koju je nosila prije dvadeset godina kada je nastupala na istom festivalu tijekom originalne "Confessions" ere. Njih dvije izvele su vodeći singl s albuma, "Bring Your Love", predstavivši pjesmu pred milijunima slušatelja na jednoj od najvećih pozornica na svijetu. Na albumu od šesnaest pjesama, koncipiranom kao neprekidni DJ miks, gostuju i belgijski umjetnik Stromae te Madonnina kći Lola Leon, dajući projektu dodatnu dubinu i raznolikost.

Od tog trenutka, Madonna nije skidala nogu s gasa, kako na internetu, tako i u stvarnom životu. Kao jedna od najistaknutijih gej ikona pop kulture, prikladno je da je jedna od njezinih najjedinstvenijih aktivacija proizašla iz kampanje na aplikaciji za upoznavanje Grindr, gdje je simbolično "preuzela Gayborhood". Održala je kasnonoćni pop-up nastup u klubu The Abbey u Zapadnom Hollywoodu, a zatim i mnogo javniji spektakl na Times Squareu prošlog mjeseca. Uz album je objavila i desetominutni kratki film na festivalu Tribeca, a samo večer prije izlaska obožavateljima je omogućila prvo slušanje putem TikTok Livea. Svaka čast Madonni: ovo nije marketinški plan veteranke koja se zadovoljava oslanjanjem na svoju najvjerniju bazu obožavatelja. Ona je neumorna, aktivna i stvara spektakl, dokazujući da i sa 67 godina odbija mirovinu.

Izlazak albuma uslijedio je nakon njezine iznimno uspješne svjetske turneje "The Celebration Tour", koja je završila u svibnju 2024. i kojom je proslavila četrdeset godina karijere. Ova prva retrospektivna turneja u njezinoj karijeri kulminirala je povijesnim besplatnim koncertom na plaži Copacabana u Rio de Janeiru, kojem je prisustvovalo više od milijun i pol ljudi. Fokus turneje na njezino nasljeđe i utjecaj na pop glazbu stvorio je savršenu podlogu za izdanje albuma koji oživljava jednu od njezinih najomiljenijih glazbenih era.

Madonnin povratak čistom dance-pop zvuku savršeno se uklapa u širi trend oživljavanja diska i plesne glazbe koji dominira industrijom posljednjih godina. Umjetnice poput Due Lipe, Beyoncé i Jessie Ware postigle su golem uspjeh s albumima koji se uvelike oslanjaju na te žanrove, ukazujući na obnovljenu želju publike za optimističnom i eskapističkom glazbom. Njezin potez može se promatrati i kao priznanje vlastitom nasljeđu kao pionirke žanra i kao mudar potez koji pogađa duh vremena. Više od četiri desetljeća nakon početka jedne od najslavnijih karijera svih vremena, Madonna je i dalje umjetnica koja zahtijeva da je se čuje, a sudeći po prvim reakcijama, svijet je i više nego spreman slušati.

