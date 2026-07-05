Novi stanovi u tri mjeseca poskupjeli 9,7%, stariji 16. U nebo lete i najamnine

Domaće tržište nekretnina i dalje prkosi osnovnim ekonomskim zakonitostima. Prodaja je i u prvom kvartalu ove godine pala za više od četvrtine u odnosu na prethodno tromjesečje, odnosno više od 40 posto u odnosu na isto razdoblje lani, no cijene stanova i kuća rastu osjetno brže od plaća, inflacije i BDP-a. Za taj ekonomski paradoks domaće institucije i ljudi iz nekretninskog biznisa nemaju logično tumačenje. Tako prvi čovjek udruženja koje se bavi prometom nekretnina Dubravko Ranilović godinama poziva na oprez i mogućnost korekcije tržišta, posebno kod rabljenih stanova koji poskupljuju i više od novih.