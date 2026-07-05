Novi stanovi u tri mjeseca poskupjeli 9,7%, stariji 16. U nebo lete i najamnine

Domaće tržište nekretnina i dalje prkosi osnovnim ekonomskim zakonitostima. Prodaja je i u prvom kvartalu ove godine pala za više od četvrtine u odnosu na prethodno tromjesečje, odnosno više od 40 posto u odnosu na isto razdoblje lani, no cijene stanova i kuća rastu osjetno brže od plaća, inflacije i BDP-a. Za taj ekonomski paradoks domaće institucije i ljudi iz nekretninskog biznisa nemaju logično tumačenje. Tako prvi čovjek udruženja koje se bavi prometom nekretnina Dubravko Ranilović godinama poziva na oprez i mogućnost korekcije tržišta, posebno kod rabljenih stanova koji poskupljuju i više od novih.
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To je zato što se investitorima više isplati prodati tri stana po 500 tisuća eura i zaraditi 600 tisuća eura, nego prodati četiri stana po 400 tisuća eura i zaraditi 400 tisuća eura, ali razumijem da je to viša matematika za ekipu koja je studirala 18 godina. To je dobro znao pokojni gradonačelnik Bandić koji je gradio poticane i jeftine stanove, pa je tako sagradio čitava nova naselja, i tako držao i skuplje stanove na minimalno prihvatljivoj razini. Dok sada imamo stručnjake koji su novim GUP-om automatski digli cijenu novih stanova, a u pet godina nisu sagradili NITI JEDAN poticani stan.