NOVI NETFLIXOV HIT

Ledena romansa zaludila svijet: Serija o lažnoj vezi i ljubavnom trokutu na ledu druga je po gledanosti u Hrvatskoj

Serija "Finding Her Edge"
Netflix
VL
Autor
vecernji.hr
24.01.2026.
u 15:38

Netflix je ponovno pogodio ukus publike novom tinejdžerskom dramom "Finding Her Edge". Priča o obiteljskom naslijeđu, sportskim ambicijama i kompliciranim ljubavima smještena u glamurozni svijet umjetničkog klizanja osvojila je gledatelje diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, gdje se samo nekoliko dana nakon premijere popela na visoko drugo mjesto najgledanijih serija

Čini se da je kombinacija sporta, obiteljske drame i tinejdžerske romanse provjereni recept za uspjeh, a Netflixova nova serija "Finding Her Edge" najbolji je dokaz za to. Ovaj kanadski hit, koji je premijerno prikazan 22. siječnja, temelji se na istoimenom romanu autorice Jennifer Iacopelli, koji je postao fenomen na TikToku unutar takozvane BookTok zajednice.

Slično kao i kod prethodnih uspješnica poput "My Life With the Walter Boys", serija je odmah pronašla put do srca mlađe publike, ali i svih onih koji vole dinamične priče s puno emocija. Osam epizoda prve sezone donosi vizualno atraktivne scene na ledu, raskošne kostime i zaplet koji gledatelje drži u neizvjesnosti do samog kraja.

Radnja je smještena u napeti svijet natjecateljskog umjetničkog klizanja i prati obitelj Russo, klizačku dinastiju čije je naslijeđe ugroženo. Nakon tragične smrti majke, bivše olimpijske pobjednice, obiteljsko klizalište nalazi se na rubu bankrota. U središtu priče je sedamnaestogodišnja Adriana Russo (Madelyn Keys), srednja sestra koja se povukla iz sporta kako bi pomogla ocu voditi posao. Međutim, kada se njezina starija sestra i glavna obiteljska nada za olimpijsko zlato, Elise (Alexandra Beaton), ozlijedi, Adriana je prisiljena ponovno obuti klizaljke i vratiti se na led kako bi spasila obiteljski posao i ostavštinu svoje majke.

Povratak u arenu za Adrianu donosi i neočekivane ljubavne komplikacije. Njezin jedini mogući partner je Brayden Elliot (Cale Ambrozic), talentirani, ali arogantni "zločesti dečko" klizačke scene. Kako bi privukli prijeko potrebnog sponzora, Adriana i Brayden pristaju na lažnu vezu za javnost i društvene mreže, što pokreće lavinu događaja. Situaciju dodatno komplicira povratak njezina bivšeg partnera i prve ljubavi, Freddieja O'Connella (Olly Atkins), koji na njihovo klizalište dolazi trenirati s novom partnericom. Time se stvara napeti ljubavni trokut koji postaje okosnica cijele serije, tjerajući Adrianu da balansira između starih osjećaja i nove, neočekivane kemije.

Osim ljubavnih zavrzlama, serija duboko istražuje i obiteljske odnose, posebice rivalstvo i povezanost između triju sestara. Dok se najstarija Elise bori s posljedicama ozljede i gubitkom identiteta, najmlađa sestra Maria (Alice Malakhov) osjeća pritisak da nastavi obiteljsku tradiciju. Njihov otac Will (Harmon Walsh), i sam bivši svjetski prvak, rastrgan je između očinske ljubavi i opsesivne želje za uspjehom, što često stvara dodatne napetosti. Seriju predvodi talentirana postava mladih glumaca u usponu, među kojima se posebno ističe Madelyn Keys u glavnoj ulozi Adriane, čija je izvedba opisana kao "električna" i uvjerljiva.

Serija "Finding Her Edge"
Foto: Netflix

Tajna popularnosti serije "Finding Her Edge" leži u vještom spajanju elemenata koji su se već dokazali kao dobitna kombinacija. Serija koristi omiljene romantične motive poput "od neprijatelja do ljubavnika", "lažne veze" i kompliciranog ljubavnog trokuta, što je publici već poznato i privlačno. Zanimljivo je da je autorica romana inspiraciju pronašla u klasičnom djelu Jane Austen "Uvjeravanje", što priči daje sloj bezvremenske romantike i propitivanja druge prilike u ljubavi. Iako je radnja predvidljiva, putovanje likova, njihovi emocionalni usponi i padovi te spektakularne klizačke točke pružaju dovoljno materijala da gledatelje zadrže prikovanima za ekran.

Iako su likovi Braydena i Freddieja napisani kao stereotipi, glumci Cale Ambrozic i Olly Atkins uspijevaju im udahnuti život i prikazati širok raspon emocija, od arogancije do ranjivosti. U intervjuima su otkrili kako su uživali istražujući pozadinske priče svojih likova, od obiteljskih trauma do skrivenih ambicija. Posebno je pohvaljena kemija između sestara, a glumica Alexandra Beaton, poznata po ulozi u seriji "The Next Step", istaknula je kako je uživala glumiti "zločestu" sestru koja s vremenom pokazuje svoju ranjivu stranu.

Kritičari su nahvalili i sporedne uloge, poput one Meredith Forlenze koja glumi trenericu Camille, donoseći toplinu i stabilnost u kaotičan svijet obitelji Russo. Otvoreni završetak sezone ostavlja prostor za nastavak, a obožavatelji se već nadaju drugoj sezoni koja bi mogla istražiti daljnji razvoj odnosa i sportske karijere glavnih junaka.

"Medo trapavko"
priznanje hrvatskoj animaciji

Hrvatski animirani film o medvjediću koji spašava pčelicu u nevolji uskoro će biti dostupan na platformi Disney+

"Medo Trapavko" nastao je 2017. godine u produkciji Artizana filma, uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra. Producentica filma je Irena Škorić. Film je režirao Tomislav Gregl, jedan od istaknutijih hrvatskih autora animiranog filma koji je sudjelovao u stvaranju prvih hrvatskih dugometražnih animiranih filmova poput "Čarobnjakova šešira i "Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića"

