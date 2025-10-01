Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
izložba "Gotovac/Tijardović 130"

GALERIJA U zagrebačkom HNK izloženo je nalivpero skladatelja Jakova Gotovca

Zagreb: Izložba velikih hrvatskih skladatelja, Jakova Gotovca i Ive Tijardovića
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/18
VL
Autor
vecernji.hr
01.10.2025.
u 21:13

Izložba "Gotovac/Tijardović 130" osvrće se na djelovanje Jakova Gotovca i Ive Tijardovića u zagrebačkom HNK te na operne i operetne predstave koje su za tog vremena izvedene na sceni HNK ili, pak, u Malom kazalištu na Tuškancu, koje je u razdoblju prije Drugog svjetskog rata djelovalo pod istom upravom, otkrila je autorica izložbe Zrinka Matić

Kazališni pop-up muzej zagrebačkog HNK otvoren je u svibnju ove godine, a nakon prve izložbe koja je bila posvećena baletu, točnije baletu "Giselle" i 30. obljetnici raketiranja Zagreba, postavljena je izložba koja tematizira operni repertoar zagrebačkog kazališta. Riječ je o izložbi Zrinke Matić pod nazivom "Gotovac/Tijardović 130", koja je otvorena u srijedu, 1. listopada, a zainteresirani je imaju prilike posjetiti sve do 15. veljače sljedeće godine. 

Izložba "Gotovac/Tijardović 130" osvrće se na djelovanje Jakova Gotovca i Ive Tijardovića u zagrebačkom HNK te na operne i operetne predstave koje su za tog vremena izvedene na sceni HNK ili, pak, u Malom kazalištu na Tuškancu, koje je u razdoblju prije Drugog svjetskog rata djelovalo pod istom upravom, otkrila je autorica izložbe Zrinka Matić, a posebno je zanimljivo na koji se način djelovanje ove dvojice autora od početka njihovih života, zapravo, ispreplitalo. 

- Priča o Jakovu Gotovcu i Ivi Tijardoviću počela je na istome mjestu, i to čak dvaput: prvi put u Splitu, u kojemu su rođeni u razmaku od mjesec i pol dana i na udaljenosti od dvjestotinjak metara, a drugi put u Zagrebu, kada su njihova imena zajedno osvanula na programu jedne operetne večeri 1925. godine u Hrvatskome narodnom kazalištu. Bio je to "Pierrot Ilo", Gotovčeva druga zagrebačka premijera kao dirigenta, a Tijardovićev zagrebački operetni debi. Njihova glazbena i umjetnička veza isprepletala se i sljedećih godina; Gotovac je bio dirigent i u drugim Tijardovićevim operetama, a u poslijeratno vrijeme Tijardović je preuzeo ulogu intendanta Hrvatskog narodnog kazališta i surađivao s Gotovcem kao skladateljom i dirigentom.  Naposljetku, Gotovac je - uz još neke važnije sudionike glazbenog života Zagreba - bio pozvan da donese svoj sud kada za praizvedbu bude spreman prvi Tijardovićev izlet u ozbiljan dramski glazbeni žanr s operom "Dimnjaci uz Jadran" - kazala je Zrinka Matić. 

Izložbeni primjerci, među kojima su notni zapisi, kostimi iz raznih produkcija te, naposljetku, nalivpero kojim je Jakov Gotovac pisao svoje opere, postavljeni su u atriju kazališta te na hodnicima kod loža u mezzaninu i na prvom katu, dok je ispred Tonske dvorane postavljena dijaprojekcija na kojoj možete vidjeti fotografije iz opera i opereta ovih velikana hrvatskog kazališta. Nešto više o važnosti ovih dvaju autora ipak je istaknula intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Iva Hraste Sočo.  

Zagreb: Izložba velikih hrvatskih skladatelja, Jakova Gotovca i Ive Tijardovića
Nalivpero Jakova Gotovca
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ove godine obilježavamo 130 godina otvaranja naše zgrade, ali i 130. obljetnicu rođenja Jakova Gotovca i Ive Tijardovića. Posebno mjesto u povijesti našeg kazališta zauzima upravo opus Jakova Gotovca. Još od 1992. na našem repertoaru je opera "Ero s onoga svijeta" u režiji Krešimira Dolenčića, koja je redovito rasprodana te, zapravo, već tri desetljeća jednako snažno odjekuje među publikom. Također, prije dvije godine u Klovićevim dvorima predstavljena je nova produkcija "Stanca", koja ove subote gostuje i u Splitu. Izložba "Gotovac/Tijardović 130" donosi više od pogleda u prošlost, ona je prilika da našu glazbenu baštinu doživimo na novi način - kroz multimediju, interaktivne sadržaje i inovativnu prezentaciju. Time publika ne samo da upoznaje život i rad skladatelja, već i ulazi u dijalog s njihovim djelima. HNK u Zagrebu projektom kazališnog pop-up muzeja nastoji otvoriti svoja vrata još široj publici. Želimo pokazati da je kazalište živi organizam koji nadilazi samu izvedbu, da je ono prostor susreta, učenja i nadahnuća, a izložbe poput ove povezuju izvedbene umjetnosti i muzeološku praksu njegujući tradiciju, ali i stvarajući nove mostove prema budućnosti - zaključila je intendantica Iva Hraste Sočo. 

Ključne riječi
kultura Jakov Gotovac Ivo Tijardović opera Hrvatsko narodno kazalište pop-up muzej izložba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Varijacije" Anamarije Budimir
u scenoteci

Jedinstveni kazališni festival za slijepe i slabovidne ponovno u Zagrebu

Kazalište slijepih i slabovidnih “Novi život” u zagrebačku Scenoteku donosi 13. izdanje međunarodnog festivala kazališta slijepih i slabovidnih BIT/blind in theatre. Na svečanom otvorenju nastupit će glazbenici Ivana Starčević Rushaidat i Matija Antolić, u programu će sudjelovati kazališne grupe iz Slovenije, Rumunjske, Srbije i Hrvatske, dok će prezentaciju audio deskripcije održati profesor Joel Snyder, predsjednik Udruge za audio deskripciju iz Sjedinjenih Američkih Država

"Labuđe jezero"
revolucionarno "Labuđe jezero"

Plešu samo muškarci, a kraljević je homoseksualac koji se zaljubljuje u labuda

U Londonu smo gledali "Labuđe jezero" Matthewa Bournea, remek-djelo iz 1995. godine koje je doslovno označilo baletnu revoluciju jer sve uloge povjerene su muškim plesačima. Ove godine, na tridesetu godišnjicu te baletne izvedbe, produkcija je postala još raskošnija i, uz sjajne kostime te impresivno korištenje svjetlosnih efekata i videa, za gledatelje još uzbudljivija, a koreografija je toliko impresivna da već nakon prvog čina iz sjećanja vam nestaju labudice

Anica Tomić i Jelena Kovačić
Premium sadržaj
Anica Tomić i Jelena Kovačić

Kad žena ubije muža, njeno ime je javna stvar, a ubojice žena ostaju anonimni

Redateljica Anica Tomić i dramaturginja Jelena Kovačić, kao autorski duo, vraćaju se u Gavellu sa "Sigurnom kućom" Marine Vujčić, koja će premijerno biti izvedena 24. listopada. Uoči premijere pripremile su četiri performansa u zagrebačkom javnom prostoru, prvi je izveden prošle subote, a nešto više o performansima, kao i o prošlim projektima te "Sigurnoj kući", otkrile su u našem razgovoru

140. godišnjica zgrade HNK Zajc

Slavlje je započelo na riječkoj ribarnici, a očekuju nas još četiri dana programa

Središnje događanje zakazno je na sam rođendan zgrade, 3. listopada, kada je na programu svečana koncertna izvedba opere "Nabucco" Giuseppea Verdija. U programu obilježavanja 140. godišnjice zgrade HNK su i posjeti kazališnim radionicama sa stručnim vodstvom te predavanja povjesničarki umjetnosti Nane Palinić i Irene Kraševac o povijesti izgradnje kazališta te motivima i simbolizmu Klimtovih slika u HNK

"Budi uvijek kao zmaj"
"Budi uvijek kao zmaj"

Duboko intimna i politička drama ispričana kroz dječju igru rata

U dvorani ansambla LADO u petak, 26. rujna, održana je prva ovosezonska dramska premijera zagrebačkog HNK, a riječ je o tekstu Espija Tomičića "Budi uvijek kao zmaj", čiju režiju potpisuje Olja Lozica. Sam tekst intimna je ispovijest o djetinjstvu neshvaćenog transrodnog muškarca, koji o svojim najranijim godinama razgovara s majkom, a kroz sjećanja na napušteni stan i igru rata ulazimo u tragičnu ratnu stvarnost koju danas proživljavaju milijuni diljem svijeta

Zagreb: Javni umjetnički performans koji se se referira na performans Aparición gvatemalske umjetnice Regine José Galindo
11
Misteriozno buđenje

Zagrepčane iznenadile žene prekrivene plahtama. Znamo o čemu je riječ

Na glavnom zagrebačkom trgu održan je prvi u nizu performansa kojima se najavljuje autorski projekt Anice Tomić i Jelene Kovačić, "Sigurna kuća" koji nastaje prema istoimenom romanu Marine Vujčić u produkciji Gavelle. Performans se referira na rad gvatemalske umjetnice Regine José Galindo koja koristi svoje tijelo kao medij za izražavanje kolektivne memorije i otpora prema nasilju nad ženama o čemu je riječ i u knjizi "Sigurna kuća" koju autorice postavljaju u Gavelli

Veliki jubilej

'Ovo je rudarski posao u kojem je u akciji cijelo tijelo, ali nisam poklonica odlaska u teretanu'

Solistica i prvakinja Opere osječkog HNK-a Sanja Toth govori o 40 godina karijere, najizazovnijim ulogama, svjetskim pozornicama i kolegama i učiteljima, ali i o modernizaciji opere poput Verdijevog "Krabuljnog plesa" koji počinje scenom u kojoj protagonisti sjede na toaletnim školjkama ili berlinskoj verziji "La Bohème" koja spaja operu s punk estetikom pa Mimi ne umire od tuberkuloze

Učitaj još