GALERIJA U zagrebačkom HNK izloženo je nalivpero skladatelja Jakova Gotovca

Kazališni pop-up muzej zagrebačkog HNK otvoren je u svibnju ove godine, a nakon prve izložbe koja je bila posvećena baletu, točnije baletu "Giselle" i 30. obljetnici raketiranja Zagreba, postavljena je izložba koja tematizira operni repertoar zagrebačkog kazališta. Riječ je o izložbi Zrinke Matić pod nazivom "Gotovac/Tijardović 130", koja je otvorena u srijedu, 1. listopada, a zainteresirani je imaju prilike posjetiti sve do 15. veljače sljedeće godine.

Izložba "Gotovac/Tijardović 130" osvrće se na djelovanje Jakova Gotovca i Ive Tijardovića u zagrebačkom HNK te na operne i operetne predstave koje su za tog vremena izvedene na sceni HNK ili, pak, u Malom kazalištu na Tuškancu, koje je u razdoblju prije Drugog svjetskog rata djelovalo pod istom upravom, otkrila je autorica izložbe Zrinka Matić, a posebno je zanimljivo na koji se način djelovanje ove dvojice autora od početka njihovih života, zapravo, ispreplitalo.

- Priča o Jakovu Gotovcu i Ivi Tijardoviću počela je na istome mjestu, i to čak dvaput: prvi put u Splitu, u kojemu su rođeni u razmaku od mjesec i pol dana i na udaljenosti od dvjestotinjak metara, a drugi put u Zagrebu, kada su njihova imena zajedno osvanula na programu jedne operetne večeri 1925. godine u Hrvatskome narodnom kazalištu. Bio je to "Pierrot Ilo", Gotovčeva druga zagrebačka premijera kao dirigenta, a Tijardovićev zagrebački operetni debi. Njihova glazbena i umjetnička veza isprepletala se i sljedećih godina; Gotovac je bio dirigent i u drugim Tijardovićevim operetama, a u poslijeratno vrijeme Tijardović je preuzeo ulogu intendanta Hrvatskog narodnog kazališta i surađivao s Gotovcem kao skladateljom i dirigentom. Naposljetku, Gotovac je - uz još neke važnije sudionike glazbenog života Zagreba - bio pozvan da donese svoj sud kada za praizvedbu bude spreman prvi Tijardovićev izlet u ozbiljan dramski glazbeni žanr s operom "Dimnjaci uz Jadran" - kazala je Zrinka Matić.

Izložbeni primjerci, među kojima su notni zapisi, kostimi iz raznih produkcija te, naposljetku, nalivpero kojim je Jakov Gotovac pisao svoje opere, postavljeni su u atriju kazališta te na hodnicima kod loža u mezzaninu i na prvom katu, dok je ispred Tonske dvorane postavljena dijaprojekcija na kojoj možete vidjeti fotografije iz opera i opereta ovih velikana hrvatskog kazališta. Nešto više o važnosti ovih dvaju autora ipak je istaknula intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Iva Hraste Sočo.

Nalivpero Jakova Gotovca Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ove godine obilježavamo 130 godina otvaranja naše zgrade, ali i 130. obljetnicu rođenja Jakova Gotovca i Ive Tijardovića. Posebno mjesto u povijesti našeg kazališta zauzima upravo opus Jakova Gotovca. Još od 1992. na našem repertoaru je opera "Ero s onoga svijeta" u režiji Krešimira Dolenčića, koja je redovito rasprodana te, zapravo, već tri desetljeća jednako snažno odjekuje među publikom. Također, prije dvije godine u Klovićevim dvorima predstavljena je nova produkcija "Stanca", koja ove subote gostuje i u Splitu. Izložba "Gotovac/Tijardović 130" donosi više od pogleda u prošlost, ona je prilika da našu glazbenu baštinu doživimo na novi način - kroz multimediju, interaktivne sadržaje i inovativnu prezentaciju. Time publika ne samo da upoznaje život i rad skladatelja, već i ulazi u dijalog s njihovim djelima. HNK u Zagrebu projektom kazališnog pop-up muzeja nastoji otvoriti svoja vrata još široj publici. Želimo pokazati da je kazalište živi organizam koji nadilazi samu izvedbu, da je ono prostor susreta, učenja i nadahnuća, a izložbe poput ove povezuju izvedbene umjetnosti i muzeološku praksu njegujući tradiciju, ali i stvarajući nove mostove prema budućnosti - zaključila je intendantica Iva Hraste Sočo.